В закрытом свердловском городе на фронт проводили мобилизованных

В Новоуральске проводили мобилизованных свердловчан на фронт Фото: Размик Закарян © URA.RU

статья из сюжета Мобилизация в России

Десятки мобилизованных свердловчан из Новоуральска (Свердловская область) 29 сентября поехали на нескольких автобусах на военные сборы в Екатеринбург, откуда после военной подготовки отправились на фронт. Корреспондент URA.RU посмотрел с какими эмоциями уезжали военнослужащие.

«Работал в школьном питании, детей обеспечивали едой. Получил повестку и пойду выполнять свой воинский долг, воспринял нормально надо-и-надо, без вопросов пойдем сделаем, тем более опыт службы есть. Готов ко всему: к лишениям и тяготам воинской службы», — рассказал Григорий Илюхов в видео, опубликованном в сообществе «НВК Новоуральская вещательная компания» в соцсети «ВКонтакте».

Кроме этого, мобилизованный Сергей Мирзаметов отметил, что навыки, полученные во время своей службы, не забыл: «Два года служил в воздушно-десантных войсках, был наводчиком. Все помню, единственное нужно еще раз глазами увидеть и все всплывет».

Военнослужащий Владимир Шипко поясняет, что отправился на службу, чтобы отдать долг родине и защитить своих близких: «Мы идем исполнять святой долг, защищать нашу родину. За нами остаются беззащитные дети, матери, отцы старые. Поэтому наша задача — выполнить свой священный долг, это обязан сделать каждый мужчина».

Провожать мобилизованных свердловчан пришли представители военно-патриотического клуба «Крылатая гвардия». «Сегодня провожаем выпускников „Крылатой гвардии“. Они готовы защищать родину, воспитание им привили, ребята понимают, что нужно отдать долг родине. Я думаю, все нормально будет, мы их ждем обратно», — рассказал руководитель ВПК «Крылатая гвардия» Александр Бушманов.

Также, инструктор «Крылатой гвардии» Александр Ваганов обратился к россиянам, сомневающимся идти на фронт. Он призвал их пройтись по алее славы, посмотреть в глаза героям, которые изображены на мемориале, подойти к вечному огню и сходить на могилу к деду. «Тогда все будет ясно. То, что деды не доделали — нам доделывать придется. Ребята уехали делать „дело“ без страха», — подытожил Ваганов.

Настроение у мобилизованных хорошее: «С улыбкой пойдем туда, долг наш», — отмечает один из бойцов перед отправкой на фронт. Провожающие со слезами на глазах отправляли военнослужащих на фронт. Главное пожелание — вернуться живыми и здоровыми.

Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи).