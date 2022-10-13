Власти обсуждают повышение ключевой ставки ЦБ

Значимость льготных кредитов с господдержкой вырастет в 2023 году

13 октября 2022 в 20:00 Размер текста - 17 +

Центробанк прорабатывает сценарии повышения ставки Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Центробанк готовится к повышению ключевой ставки, чтобы сдерживать инфляцию в случае непланового роста бюджетных расходов, сообщают источники URA.RU в финансовых кругах. По их словам, повышение ставки находится в прямой зависимости от трат на проведение спецоперации на Украине. На этом фоне значимость льготных кредитов от правительства еще более вырастет, а представители стройотрасли, предвидя возможное повышение ставки, уже лоббируют продление ипотеки с господдержкой. Источник URA.RU в финансовых кругах рассказал, что в Центробанке разрабатывают несколько сценариев повышения ключевой ставки начиная с I квартала 2023 года для разных вариантов бюджетной политики. «Если Минфин удержит расходы в рамках проекта бюджета на предстоящую трехлетку, который сейчас находится на рассмотрении Госдумы, наметившийся в последнее время рост цен будет носить умеренный характер, а сильного движения ключевой ставки вверх удастся избежать», — сказал он. Проведение мобилизации и СВО приводит к росту расходов бюджета Фото: Таисия Воронцова © URA.RU При другом сценарии дефицит бюджета в 2023 году окажется выше планового уровня в 2% ВВП примерно в полтора раза и будет покрыт деньгами из Фонда национального благосостояния без наращивания госдолга. В этом случае Центробанк будет готов повысить ключевую ставку на 1-1,5% от текущего уровня, чтобы подать сигнал рынку о готовности бороться с инфляцией. Третий сценарий готовится на случай дополнительных трат Минфина — от 2 триллионов рублей и более ежегодно на цели, связанные с проведением СВО и восстановлением инфраструктуры новых регионов РФ. Рост госдолга может спровоцировать заметное ускорение инфляции, для сдерживания которой Центробанку придется поднять ключевую ставку до 10%, рассказал собеседник URA.RU. Другой источник URA.RU добавил, что возможное повышение ставки активно обсуждается в правительстве, на что указывает стремление Минстроя продлить программу льготной ипотеки на новостройки по ставке 7% на 2023 год. По его словам, при текущем уровне ключевой ставки ЦБ в 7,5% ипотека без господдержки выдается госбанками по высоким ставкам более 10% годовых из-за возросших рисков на фоне мобилизации. «Ипотека без господдержки и так уже дорогая, и Минстрой не просил бы продлить льготную, если бы не было риска повышения ключевой ставки. Тогда ставки банков по кредитам еще сильнее вырастут, а это негативно повлияет на спрос и ситуацию в стройотрасли в целом», — пояснил он. Продление льготной ипотеки на 2023 год поддержит застройщиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В докладе для общественных консультаций от 12 октября о рисках для рынка от программ «льготной ипотеки от застройщика» с экстремально низкими околонулевыми ставками Центробанк гипотетически допускает ухудшение макроэкономической ситуации в России с сопутствующим снижением реальных доходов населения. Обычно такой процесс сопровождается разгоном инфляции, которая «съедает» доходы даже при номинальном росте заработных плат. «Текущее сокращение ВВП умеренное, как и снижение реальных доходов граждан (-0,8% в II квартале 2022 года). Также не наблюдается значимого повышения уровня безработицы. Однако в более стрессовом сценарии эти тенденции могут проявится более отчетливо», — предупредили в ЦБ. В том же докладе Центробанка можно найти ответ на вопрос, почему руководство Банка России перестало призывать к отмене программы льготной ипотеки по ставке 7% несмотря на то, что она спровоцировала резкий рост цен на новостройки, снизив доступность жилья для россиян. «При снижающихся ценах на жилье застройщики столкнутся с убыточностью ряда жилых проектов, что может привести к корпоративным дефолтам и кредитным потерям для банков. С большой вероятностью граждане, купившие квартиры в таких домах, также не будут обслуживать свои ипотечные кредиты в нормальном режиме», — сказано в документе. С ключевой ставкой будет больше определенности после выступления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU Последний раз глава Центробанка Эльвира Набиуллина публично предлагала отказаться от субсидируемой государством льготной ипотеки по ставке 7% после ее окончания в июле 2022 года на Инвестиционном форуме «Россия зовет!» в конце ноября 2021 года. «Широкомасштабное продление [льготной] ипотеки может поддерживать высокий рост цен на жилье, который снижает доступность жилья для людей», — говорила тогда Набиуллина. Она отметила, что с момента запуска этой программы в 2020 году жилье в России подорожало сильнее, чем за предыдущие семь лет, вместе взятые. Однако с тех пор в ЦБ и Минстрой предпочитают обсуждать достоинства и недостатки льготной ипотеки непублично. Пресс-служба Банка России на момент публикации не ответила на запрос URA.RU. В пресс-службе Минстроя в ответ на запрос URA.RU подтвердили, что считают целесообразным продление программы льготной ипотеки на новостройки под 7% на период после 2022 года и ведут консультации по этой теме с другими ведомствами. Не исключают нового этапа повышения ключевой ставки начиная с первого квартала в 2023 году и в экспертном сообществе. Такого мнения придерживается инвестбанкир, профессор ВШЭ Евгений Коган. «Рано или поздно рубль по отношению к иностранным валютам ослабеет, а это приведет к тому, что инфляционные ожидания населения будут расти. Я думаю, что ЦБ будет на это реагировать, а значит исключить новый подъем ключевой ставки нельзя. На это указывают и доходности госбумаг — они значительно выше, чем ставка. Значит есть вероятность, что ставки будут расти», — пояснил эксперт корреспонденту URA.RU. Статья по теме Центробанк увидел выход России из аномальной инфляции Будет правильно не спешить с прогнозами и дождаться выступления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной после очередного заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке считает главный портфельный управляющий инвестфонда «КТ» Вячеслав Зайченко. «Традиционно инфляция в начале первого квартала может вырасти, и ЦБ может ставку поднять — все может быть, время сейчас такое, нестабильное. Но, прежде чем строить прогнозы, лучше посмотреть, как будет в итоге сформирован госбюджет, с какими показателями закроется год, и что нам по этому поводу скажет Набиуллина. После этого можно будет делать какие-то выводы», — сказал финансист в беседе с URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Центробанк готовится к повышению ключевой ставки, чтобы сдерживать инфляцию в случае непланового роста бюджетных расходов, сообщают источники URA.RU в финансовых кругах. По их словам, повышение ставки находится в прямой зависимости от трат на проведение спецоперации на Украине. На этом фоне значимость льготных кредитов от правительства еще более вырастет, а представители стройотрасли, предвидя возможное повышение ставки, уже лоббируют продление ипотеки с господдержкой. Источник URA.RU в финансовых кругах рассказал, что в Центробанке разрабатывают несколько сценариев повышения ключевой ставки начиная с I квартала 2023 года для разных вариантов бюджетной политики. «Если Минфин удержит расходы в рамках проекта бюджета на предстоящую трехлетку, который сейчас находится на рассмотрении Госдумы, наметившийся в последнее время рост цен будет носить умеренный характер, а сильного движения ключевой ставки вверх удастся избежать», — сказал он. При другом сценарии дефицит бюджета в 2023 году окажется выше планового уровня в 2% ВВП примерно в полтора раза и будет покрыт деньгами из Фонда национального благосостояния без наращивания госдолга. В этом случае Центробанк будет готов повысить ключевую ставку на 1-1,5% от текущего уровня, чтобы подать сигнал рынку о готовности бороться с инфляцией. Третий сценарий готовится на случай дополнительных трат Минфина — от 2 триллионов рублей и более ежегодно на цели, связанные с проведением СВО и восстановлением инфраструктуры новых регионов РФ. Другой источник URA.RU добавил, что возможное повышение ставки активно обсуждается в правительстве, на что указывает стремление Минстроя продлить программу льготной ипотеки на новостройки по ставке 7% на 2023 год. По его словам, при текущем уровне ключевой ставки ЦБ в 7,5% ипотека без господдержки выдается госбанками по высоким ставкам более 10% годовых из-за возросших рисков на фоне мобилизации. «Ипотека без господдержки и так уже дорогая, и Минстрой не просил бы продлить льготную, если бы не было риска повышения ключевой ставки. Тогда ставки банков по кредитам еще сильнее вырастут, а это негативно повлияет на спрос и ситуацию в стройотрасли в целом», — пояснил он. В докладе для общественных консультаций от 12 октября о рисках для рынка от программ «льготной ипотеки от застройщика» с экстремально низкими околонулевыми ставками Центробанк гипотетически допускает ухудшение макроэкономической ситуации в России с сопутствующим снижением реальных доходов населения. Обычно такой процесс сопровождается разгоном инфляции, которая «съедает» доходы даже при номинальном росте заработных плат. «Текущее сокращение ВВП умеренное, как и снижение реальных доходов граждан (-0,8% в II квартале 2022 года). Также не наблюдается значимого повышения уровня безработицы. Однако в более стрессовом сценарии эти тенденции могут проявится более отчетливо», — предупредили в ЦБ. В том же докладе Центробанка можно найти ответ на вопрос, почему руководство Банка России перестало призывать к отмене программы льготной ипотеки по ставке 7% несмотря на то, что она спровоцировала резкий рост цен на новостройки, снизив доступность жилья для россиян. «При снижающихся ценах на жилье застройщики столкнутся с убыточностью ряда жилых проектов, что может привести к корпоративным дефолтам и кредитным потерям для банков. С большой вероятностью граждане, купившие квартиры в таких домах, также не будут обслуживать свои ипотечные кредиты в нормальном режиме», — сказано в документе. Последний раз глава Центробанка Эльвира Набиуллина публично предлагала отказаться от субсидируемой государством льготной ипотеки по ставке 7% после ее окончания в июле 2022 года на Инвестиционном форуме «Россия зовет!» в конце ноября 2021 года. «Широкомасштабное продление [льготной] ипотеки может поддерживать высокий рост цен на жилье, который снижает доступность жилья для людей», — говорила тогда Набиуллина. Она отметила, что с момента запуска этой программы в 2020 году жилье в России подорожало сильнее, чем за предыдущие семь лет, вместе взятые. Однако с тех пор в ЦБ и Минстрой предпочитают обсуждать достоинства и недостатки льготной ипотеки непублично. Пресс-служба Банка России на момент публикации не ответила на запрос URA.RU. Не исключают нового этапа повышения ключевой ставки начиная с первого квартала в 2023 году и в экспертном сообществе. Такого мнения придерживается инвестбанкир, профессор ВШЭ Евгений Коган. «Рано или поздно рубль по отношению к иностранным валютам ослабеет, а это приведет к тому, что инфляционные ожидания населения будут расти. Я думаю, что ЦБ будет на это реагировать, а значит исключить новый подъем ключевой ставки нельзя. На это указывают и доходности госбумаг — они значительно выше, чем ставка. Значит есть вероятность, что ставки будут расти», — пояснил эксперт корреспонденту URA.RU. Будет правильно не спешить с прогнозами и дождаться выступления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной после очередного заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке считает главный портфельный управляющий инвестфонда «КТ» Вячеслав Зайченко. «Традиционно инфляция в начале первого квартала может вырасти, и ЦБ может ставку поднять — все может быть, время сейчас такое, нестабильное. Но, прежде чем строить прогнозы, лучше посмотреть, как будет в итоге сформирован госбюджет, с какими показателями закроется год, и что нам по этому поводу скажет Набиуллина. После этого можно будет делать какие-то выводы», — сказал финансист в беседе с URA.RU.