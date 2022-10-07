07 октября 2022

Сбербанк предупредил о повышении ставок по ипотеке

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и готовое жилье
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Нововведение вступило в силу 8 октября Фото:

Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и готовое жилье на 0,5% с 8 октября. Об этом говорится на сайте кредитной организации.

«На ставки по ипотеке влияет ряд факторов помимо ключевой ставки Банка России. Так, в течение почти месяца наблюдался рост доходности облигаций федерального займа, как долгосрочных, так и краткосрочных, что повлияло на повышение ставок по ипотечным кредитам у ряда банков», — прокомментировали представители банка РИА «Новости». Они добавили, что пытались сохранить прежние ставки, однако рыночные условия не позволили им этого сделать.

Ранее URA.RU рассказали, что с 1 декабря Банк России ужесточит регулирование выдачи ипотеки с первоначальным взносом на первичном рынке жилья. Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев подчеркнул, что это позволит гражданам более разумно подходить к решению о взятии кредитов.

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Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и готовое жилье на 0,5% с 8 октября. Об этом говорится на сайте кредитной организации. «На ставки по ипотеке влияет ряд факторов помимо ключевой ставки Банка России. Так, в течение почти месяца наблюдался рост доходности облигаций федерального займа, как долгосрочных, так и краткосрочных, что повлияло на повышение ставок по ипотечным кредитам у ряда банков», — прокомментировали представители банка РИА «Новости». Они добавили, что пытались сохранить прежние ставки, однако рыночные условия не позволили им этого сделать. Ранее URA.RU рассказали, что с 1 декабря Банк России ужесточит регулирование выдачи ипотеки с первоначальным взносом на первичном рынке жилья. Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев подчеркнул, что это позволит гражданам более разумно подходить к решению о взятии кредитов.
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