Центробанк увидел выход России из аномальной инфляции

Почему цены снова начинают расти

11 октября 2022 в 21:26 Размер текста - 17 +

Инфляция в РФ снова ускоряется Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Период аномальной динамики цен в России, когда резкий скачок весной сменился затяжной дезинфляцией летом, подошел к концу. Представители Центробанка зампред Алексей Заботкин и директор департамента денежно-кредитной политики Кирилл Тремасов сообщили 11 октября, что инфляция в РФ снова ускоряется, а падение ВВП будет меньше прогнозируемого. Новая статистика свидетельствует о нормализации ситуации в экономике РФ, поскольку самые мрачные прогнозы не сбылись, рассказали URA.RU эксперты. Инфляция в РФ в сентябре, по данным Росстата, вышла в плюс и составила 0,05% после зафиксированного в августе снижения цен на 0,52%. При этом накопленным итогом за январь—сентябрь 2022 года цены на отслеживаемый Росстатом перечень товаров и услуг выросли на 10,46%. Прогноз Центробанка по инфляции на конец года несколько раз пересматривался в сторону снижения и сейчас предполагает диапазон от 11 до 13%. Тремасов подтвердил его актуальность на конференции Cbonds «Корпоративное кредитование в России — 2022». «Пока мы видим, что остаемся в рамках этого диапазона», — заявил он. Зампред ЦБ Алексей Заботкин спрогнозировал медленное снижение инфляции в России © Пресс-служба Банка России При этом представитель ЦБ допустил, что теперь цены снова начнут расти. «В последние месяцы в инфляционных тенденциях наметился разворот, та аномально низкая инфляция, которая наблюдалась с мая до середины сентября, сейчас осталась в прошлом, и инфляционная траектория возвращается к нормальным, целевым уровням», — отметил директор департамента. Прогноз по инфляции в РФ на 2023 год на уровне 5-7% и возвращение к цели в 2024 году на уровне 4% также остается в силе, добавил Тремасов. Банк России по-прежнему намерен двигаться к стабилизации инфляции на уровне в 4%, подтвердил слова коллеги 11 октября Алексей Заботкин на рабочей группе по денежно-кредитной политике в Госдуме. Однако этот процесс займет больший срок, чем ожидалось ранее, потому что экономике нужно время приспособиться к новым условиям. «Сейчас снижение инфляции может происходить медленнее. Это связано с тем, что трансформация экономики требует значительной подстройки цен по широкому кругу товаров и услуг», — сказал он. Заботкин добавил, что речь идет о сроках возвращения к целевому уровню инфляции от полутора лет, что согласуется с планом ЦБ выйти на инфляцию в 4% в 2024 году. Директор департамента денежно-кредитной политики Кирилл Тремасов видит разворот в инфляционных тенденциях © Пресс-служба Банка России Новое ускорение инфляции может побудить Центробанк перестать снижать ключевую ставку или даже перейти к ее повышению, однако пока представители ЦБ отказываются от комментариев по этому вопросу. На последнем заседании 16 сентября совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 7,50% годовых. В своем заявлении по итогам этого заседания Центробанк впервые за долгое время не стал давать сигнал о будущих действиях. «Совет директоров будет анализировать все изменения в ситуации, а также поступающие данные, исходя из этого примет решение по ставке 28 октября с опором на обновленный прогноз», — пообещал Заботкин. Заботкин напомнил, что заранее информация по ключевой ставке общественности не раскрывается, а по поводу макропрогноза ЦБ сообщил, что этот документ «будет обновляться целиком». «Соответственно, будут обновляться все параметры. Обновление не означает их изменение», — заметил он. Однако в том, что касается снижения ВВП в текущем году, изменения будут. «Прогноз по ВВП на этот год будет пересмотрен в сторону повышения», — признал Тремасов. Заботкин сказал, что прогноз по ВВП на 2022 год «будет несколько улучшен, просто с учетом того, что третий квартал на самом деле складывался заметно лучше ожиданий». Летом цены в России не росли, потому что инфляция корректировалась после мощного всплеска весной, объяснил URA.RU экономист Александр Исаков. «Это была коррекция после весеннего „перелета“ цен, однако теперь она закончилась. Плюс исчерпал себя фактор сезонно низкой инфляции в продовольствии. Что касается пересмотра Банком России прогноза по ВВП, то последние данные говорят о том, что прежняя оценка ЦБ по его падению в четвертом квартале на 8.5-12.0% год к году была избыточно пессимистична. Скорее всего квартальное падение составит 6-8%, а значит годовое снижение ВВП будет в диапазоне 3-3.5%. Это гораздо лучше, чем прогнозы, которые были весной», — рассказал эксперт. Сезонный спад цен на овощи притормозил инфляцию в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Хотя цены в России снова начали расти, Исаков ожидает, что инфляция останется низкой из-за слабого потребительского спроса. «Спрос на жилье у россиян падает, а вместе со строительной отраслью упадет и спрос на многие другие товары, начиная со стройматериалов и заканчивая электроникой. Под ударом окажется спрос на большую часть товаров долгосрочного использования из-за роста неопределенности. Низкий спрос будет сдерживать рост цен, поэтому, скорее всего, инфляция останется низкой», — спрогнозировал экономист. Умеренный рост цен и улучшение прогноза по ВВП — это позитивные сигналы о состоянии российской экономики, считает бывший пресс-секретарь Центробанка, экономист Михаил Беляев. «Весной резкий взлет цен был экономически не обоснован, поэтому цены снизились, плюс летом сработал сезонный фактор, когда с новым урожаем продукты дешевеют. Теперь оба этих стимула исчерпали себя, и мы видим обычный рост инфляции. Улучшение прогноза по ВВП говорит о том, что экономика России оказалась устойчива к внешним шокам, а меры правительства по стабилизации сработали. Да, экономика РФ не в блестящем состоянии, но ситуация далека от мрачных прогнозов, которые были весной, и есть возможность двигаться вперед», — сказал Беляев в беседе с URA.RU. Статья по теме Власть поменяла приоритеты в развитии экономики Россия остается под жесточайшими санкциями, и это не может не сказываться на экономике страны негативно, даже если ситуация выглядит не так плохо, как казалось весной, напомнила URA.RU финансист Нина Семина. «Говорить об объективном улучшении ситуации в российской экономике на таком фоне, на мой взгляд, было бы излишне оптимистично. По моему мнению, к прогнозам по динамике ВВП и инфляции надо относиться осторожно, поскольку сохраняется высокий уровень неопределенности. Регулятор может принимать меры, реагировать на вызовы, но удачных попыток длительное время удерживать деньги от перетока туда, где выше норма прибыли, я не знаю. Это объективные законы экономики», — заключила эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Период аномальной динамики цен в России, когда резкий скачок весной сменился затяжной дезинфляцией летом, подошел к концу. Представители Центробанка зампред Алексей Заботкин и директор департамента денежно-кредитной политики Кирилл Тремасов сообщили 11 октября, что инфляция в РФ снова ускоряется, а падение ВВП будет меньше прогнозируемого. Новая статистика свидетельствует о нормализации ситуации в экономике РФ, поскольку самые мрачные прогнозы не сбылись, рассказали URA.RU эксперты. Инфляция в РФ в сентябре, по данным Росстата, вышла в плюс и составила 0,05% после зафиксированного в августе снижения цен на 0,52%. При этом накопленным итогом за январь—сентябрь 2022 года цены на отслеживаемый Росстатом перечень товаров и услуг выросли на 10,46%. Прогноз Центробанка по инфляции на конец года несколько раз пересматривался в сторону снижения и сейчас предполагает диапазон от 11 до 13%. Тремасов подтвердил его актуальность на конференции Cbonds «Корпоративное кредитование в России — 2022». «Пока мы видим, что остаемся в рамках этого диапазона», — заявил он. При этом представитель ЦБ допустил, что теперь цены снова начнут расти. «В последние месяцы в инфляционных тенденциях наметился разворот, та аномально низкая инфляция, которая наблюдалась с мая до середины сентября, сейчас осталась в прошлом, и инфляционная траектория возвращается к нормальным, целевым уровням», — отметил директор департамента. Прогноз по инфляции в РФ на 2023 год на уровне 5-7% и возвращение к цели в 2024 году на уровне 4% также остается в силе, добавил Тремасов. Банк России по-прежнему намерен двигаться к стабилизации инфляции на уровне в 4%, подтвердил слова коллеги 11 октября Алексей Заботкин на рабочей группе по денежно-кредитной политике в Госдуме. Однако этот процесс займет больший срок, чем ожидалось ранее, потому что экономике нужно время приспособиться к новым условиям. «Сейчас снижение инфляции может происходить медленнее. Это связано с тем, что трансформация экономики требует значительной подстройки цен по широкому кругу товаров и услуг», — сказал он. Заботкин добавил, что речь идет о сроках возвращения к целевому уровню инфляции от полутора лет, что согласуется с планом ЦБ выйти на инфляцию в 4% в 2024 году. Новое ускорение инфляции может побудить Центробанк перестать снижать ключевую ставку или даже перейти к ее повышению, однако пока представители ЦБ отказываются от комментариев по этому вопросу. На последнем заседании 16 сентября совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 7,50% годовых. В своем заявлении по итогам этого заседания Центробанк впервые за долгое время не стал давать сигнал о будущих действиях. «Совет директоров будет анализировать все изменения в ситуации, а также поступающие данные, исходя из этого примет решение по ставке 28 октября с опором на обновленный прогноз», — пообещал Заботкин. Заботкин напомнил, что заранее информация по ключевой ставке общественности не раскрывается, а по поводу макропрогноза ЦБ сообщил, что этот документ «будет обновляться целиком». «Соответственно, будут обновляться все параметры. Обновление не означает их изменение», — заметил он. Однако в том, что касается снижения ВВП в текущем году, изменения будут. «Прогноз по ВВП на этот год будет пересмотрен в сторону повышения», — признал Тремасов. Летом цены в России не росли, потому что инфляция корректировалась после мощного всплеска весной, объяснил URA.RU экономист Александр Исаков. «Это была коррекция после весеннего „перелета“ цен, однако теперь она закончилась. Плюс исчерпал себя фактор сезонно низкой инфляции в продовольствии. Что касается пересмотра Банком России прогноза по ВВП, то последние данные говорят о том, что прежняя оценка ЦБ по его падению в четвертом квартале на 8.5-12.0% год к году была избыточно пессимистична. Скорее всего квартальное падение составит 6-8%, а значит годовое снижение ВВП будет в диапазоне 3-3.5%. Это гораздо лучше, чем прогнозы, которые были весной», — рассказал эксперт. Хотя цены в России снова начали расти, Исаков ожидает, что инфляция останется низкой из-за слабого потребительского спроса. «Спрос на жилье у россиян падает, а вместе со строительной отраслью упадет и спрос на многие другие товары, начиная со стройматериалов и заканчивая электроникой. Под ударом окажется спрос на большую часть товаров долгосрочного использования из-за роста неопределенности. Низкий спрос будет сдерживать рост цен, поэтому, скорее всего, инфляция останется низкой», — спрогнозировал экономист. Умеренный рост цен и улучшение прогноза по ВВП — это позитивные сигналы о состоянии российской экономики, считает бывший пресс-секретарь Центробанка, экономист Михаил Беляев. «Весной резкий взлет цен был экономически не обоснован, поэтому цены снизились, плюс летом сработал сезонный фактор, когда с новым урожаем продукты дешевеют. Теперь оба этих стимула исчерпали себя, и мы видим обычный рост инфляции. Улучшение прогноза по ВВП говорит о том, что экономика России оказалась устойчива к внешним шокам, а меры правительства по стабилизации сработали. Да, экономика РФ не в блестящем состоянии, но ситуация далека от мрачных прогнозов, которые были весной, и есть возможность двигаться вперед», — сказал Беляев в беседе с URA.RU. Россия остается под жесточайшими санкциями, и это не может не сказываться на экономике страны негативно, даже если ситуация выглядит не так плохо, как казалось весной, напомнила URA.RU финансист Нина Семина. «Говорить об объективном улучшении ситуации в российской экономике на таком фоне, на мой взгляд, было бы излишне оптимистично. По моему мнению, к прогнозам по динамике ВВП и инфляции надо относиться осторожно, поскольку сохраняется высокий уровень неопределенности. Регулятор может принимать меры, реагировать на вызовы, но удачных попыток длительное время удерживать деньги от перетока туда, где выше норма прибыли, я не знаю. Это объективные законы экономики», — заключила эксперт.