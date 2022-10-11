В Челябинске изменятся тарифы на тепло

Энергетики выиграли cудебный спор с властью. Как это скажется на населении

12 октября 2022 в 16:49 Размер текста - 17 +

В Челябинске должны пересмотреть тарифы на тепло Фото: Владимир Андреев © URA.RU Компания «УСТЭК-Челябинск», отвечающая за теплоснабжение столицы Южного Урала, доказала в суде обоснованность своих расчетов на ремонтную кампанию. Это следует из решения суда Челябинской области (копия есть у URA.RU). Теперь тарифы на тепло должны пересмотреть. Все затраты на ремонты сетей включены в операционные расходы компании. В том числе от их размера зависит тариф на теплоснабжение. «Долгосрочные тарифы рассчитываются на пять лет (с 2022 по 2026 год). Сначала определяется базовый уровень расходов на 2022 год, а потом он индексируется (обычно на размер инфляции)», — рассказал адвокат Александр Машенцев, представляющий интересы энергетиков. По закону компания должна была обосновать траты на ремонтную кампанию только на 2022 год, что она и сделала. «Точно рассчитать расходы на последующие периоды невозможно. Объем работ определяется ежегодно после опрессовок», — уточнил Машенцев. Из-за решения минэнерго сумма на текущие ремонты в 2022 году сократилась в пять раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По плану на ремонт сетей и источников только в 2022 году необходимо было направить 263 млн рублей. Однако министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области распределило эти затраты на пять лет. Таким образом, сумма на текущие ремонты в 2022 году сократилась в пять раз. «Нам было важно добиться справедливости, потому что от качественного ремонта сетей зависит безопасное и надежное теплоснабжение челябинцев», — сказал адвокат. Верховный суд в 2018 году уже разбирал подобный спор по инициативе другой компании и встал на сторону энергетиков. Челябинский суд также признал, что действия чиновников незаконны, а доводы ответчика о непредставлении «УСТЭК-Челябинск» расходов на ремонт на 2023—2026 годы основаны на неверном толковании норм права. «Расходы на ремонт основных средств входят в операционные расходы, базовый уровень которых индексируется на последующие годы по формуле (10) Методических указаний №760-э», — говорится в решении суда. Рост тарифов не должен сказаться на населении Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Эксперты также поддерживают энергетиков. «Подобные действия регулятора негативно сказываются на системе ЖКХ, а в худшем случае могут привести к предбанкротному состоянию компании-поставщика услуги, а также поставить на паузу необходимые реформы в сфере ЖКХ. Что это значит для людей? Затяжные ремонты теплосетей или вовсе их отсутствие, проблемы с отоплением зимой. Любой коммунальной компании нужны средства на эти работы», — считает сопредседатель Челябинской областной общественной организации «Комитет народного контроля» Александр Юрин. Сейчас министерство энергетики должно принять решение о росте экономически обоснованного тарифа. В энергокомпании отметили, что на территории Челябинска население оплачивает тепловую энергию по льготным расценкам, а не экономически обоснованным, в отношении которых и был суд. «Таким образом, при отсутствии отдельных (не связанных с судом) решений министерства по пересмотру льготного тарифа на тепло, исполнение решения суда не затронет население города», — сказали в «УСТЭК-Челябинск». В минэнергетики направлен запрос, ответ на него пока не поступил.

Компания «УСТЭК-Челябинск», отвечающая за теплоснабжение столицы Южного Урала, доказала в суде обоснованность своих расчетов на ремонтную кампанию. Это следует из решения суда Челябинской области (копия есть у URA.RU). Теперь тарифы на тепло должны пересмотреть. Все затраты на ремонты сетей включены в операционные расходы компании. В том числе от их размера зависит тариф на теплоснабжение. «Долгосрочные тарифы рассчитываются на пять лет (с 2022 по 2026 год). Сначала определяется базовый уровень расходов на 2022 год, а потом он индексируется (обычно на размер инфляции)», — рассказал адвокат Александр Машенцев, представляющий интересы энергетиков. По плану на ремонт сетей и источников только в 2022 году необходимо было направить 263 млн рублей. Однако министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области распределило эти затраты на пять лет. Таким образом, сумма на текущие ремонты в 2022 году сократилась в пять раз. «Нам было важно добиться справедливости, потому что от качественного ремонта сетей зависит безопасное и надежное теплоснабжение челябинцев», — сказал адвокат. Верховный суд в 2018 году уже разбирал подобный спор по инициативе другой компании и встал на сторону энергетиков. Челябинский суд также признал, что действия чиновников незаконны, а доводы ответчика о непредставлении «УСТЭК-Челябинск» расходов на ремонт на 2023—2026 годы основаны на неверном толковании норм права. «Расходы на ремонт основных средств входят в операционные расходы, базовый уровень которых индексируется на последующие годы по формуле (10) Методических указаний №760-э», — говорится в решении суда. Эксперты также поддерживают энергетиков. «Подобные действия регулятора негативно сказываются на системе ЖКХ, а в худшем случае могут привести к предбанкротному состоянию компании-поставщика услуги, а также поставить на паузу необходимые реформы в сфере ЖКХ. Что это значит для людей? Затяжные ремонты теплосетей или вовсе их отсутствие, проблемы с отоплением зимой. Любой коммунальной компании нужны средства на эти работы», — считает сопредседатель Челябинской областной общественной организации «Комитет народного контроля» Александр Юрин. Сейчас министерство энергетики должно принять решение о росте экономически обоснованного тарифа. В энергокомпании отметили, что на территории Челябинска население оплачивает тепловую энергию по льготным расценкам, а не экономически обоснованным, в отношении которых и был суд. «Таким образом, при отсутствии отдельных (не связанных с судом) решений министерства по пересмотру льготного тарифа на тепло, исполнение решения суда не затронет население города», — сказали в «УСТЭК-Челябинск». В минэнергетики направлен запрос, ответ на него пока не поступил.