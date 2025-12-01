ФСБ предотвратила убийство офицера Минобороны РФ в Крыму
01 декабря 2025 в 09:53
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Крыму силовики пресекли теракт в отношении военного. Покушение готовила украинская разведка. Об этом сообщает ЦОС ФСБ. Исполнителем заказа ГУР стал гражданин Украины. По данным следствия, он был завербован спецслужбами страны. Ему поручили взорвать автомобиль служащего. Террорист был уничтожен на месте.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал