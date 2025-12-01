Логотип РИА URA.RU
Общество

ФСБ предотвратила убийство офицера Минобороны РФ в Крыму

01 декабря 2025 в 09:53
Фото: © URA.RU

В Крыму силовики пресекли теракт в отношении военного. Покушение готовила украинская разведка. Об этом сообщает ЦОС ФСБ. Исполнителем заказа ГУР стал гражданин Украины. По данным следствия, он был завербован спецслужбами страны. Ему поручили взорвать автомобиль служащего. Террорист был уничтожен на месте.

