Средства ПВО за ночь сбили над Россией несколько десятков дронов ВСУ

Российские средства ПВО за ночь сбили 32 украиснких беспилотника. Дроны были уничтожены над территориями нескольких российских регионов и над акваторией Азовского моря.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотника», — подчеркнули в военном ведомстве. В целом количество уничтоженных дронов в регионах различается: например, над Белгородской, Брянской, Новгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем было уничтожено по четыре аппарата, а над Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областями — по одному. Три БПЛА были уничтожены над акваторией Азовского моря.