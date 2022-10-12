Путин нашел применение газу, от которого отказалась Европа

У экономики России появится преимущество перед конкурентами

12 октября 2022 в 20:11 Размер текста - 17 +

Президент поручил продлить программу социальной газификации Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент Владимир Путин нашел применение газу, от которого из солидарности с Украиной отказались страны ЕС. Он сообщил на форуме «Российская энергетическая неделя» 12 октября о поручении продлить программу социальной газификации после 2022 года, включить в нее медицинские организации, а также предоставить нуждающимся субсидию на покупку и подключение газового оборудования. Эти меры повысят качество жизни россиян, рассказали URA.RU эксперты. Глава государства поручил правительству РФ продлить действующую программу социальной газификации «за горизонт 2022 года», поскольку россияне продолжают обращаться за льготным подключением своих домов. «В целом, с учетом поступления новых заявок от граждан, расширения числа подключаемых объектов, прошу правительство продлить программу социальной газификации за горизонт 2022 года», — сказал президент. Газификация дома или дачи резко повысит качество жизни россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По словам Путина, правительство совместно с «Газпромом» должно включить в программу социальной газификации не только образовательные, но и медицинские организации. «Еще одно новое решение — мы уже договорились включить в программу социальной газификации школы, подвести к ним сети. Считаю правильным, если в ближайшее время правительство вместе с „Газпромом“ примет аналогичное решение и в отношении медицинских организаций — поликлиник, больниц, фельдшерско-акушерский пунктов», — сказал он. Президент распорядился за счет региональных и федеральных средств предоставить семьям с низкими доходами субсидию на покупку оборудования и подключение газа. «Я прошу региональные власти обеспечить предоставление субсидии нуждающимся гражданам на покупку газового оборудования и проведение соответствующих работ внутри участков», — поручил Путин. У многих россиян не хватает денег на прокладку последних метров газопровода «до плиты» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава государства уточнил, что субсидия должна составить не менее 100 тысяч рублей на одно подключение. «Для многих граждан стоимость газового оборудования и работ внутри участка — это серьезное бремя, большая нагрузка на семейный бюджет. Речь прежде всего о многодетных семьях, ветеранах и инвалидах, семьях с низкими доходами. Обязательно нужно оказать им помощь. Мы сделаем это», — пообещал президент. В результате дальнейшего развития внутреннего рынка России экономика страны будет получать энергию по самым низким ценам в Европе. Это особенно подчеркнул Путин. «Наша ключевая задача в том, чтобы отечественный ТЭК работал на национальную экономику, прежде всего, на повышение ее конкурентоспособности, на развитие и благоустройство наших регионов, городов, поселков, на улучшение качества жизни наших граждан», — заключил он. В рамках социальной газификации трубопровод проложат до границы жилых участков Фото: Александр Мамаев © URA.RU Многие города и поселки в России уже газифицированы, но у людей с невысокими доходами не хватает денег на оплату подключения в пределах своих участков, на решение этой проблемы и направлены новые поручения президента, заявил URA.RU глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. «По статистике основное препятствие на пути газификации — это нехватка денег у населения на оплату работ на своих частных земельных участках «до плиты». Эти последние метры и оборудование стоят примерно 120-180 тысяч рублей — это достаточно большие затраты, и часто люди живут без газа, хотя газопровод уже проложен по границе их участка. Поэтому и нужны адресные субсидии», — пояснил он. Субсидии помогут россиянам подключиться к газу, рассказал URA.RU депутат Павел Завальный Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам депутата, издержки от социальной газификации не будут переложены на плечи рядовых потребителей, государство намерено сдерживать рост тарифов, а природный газ и в будущем останется привлекательным по цене видом топлива. «С 1 декабря тарифы на газ вырастут на 8,5%. Так называемая инвестиционная надбавка ГРО (газораспределительная организация), которая направляется на финансирование строительства сетей до границ участков потребителей, тоже ограничена, ее стоимость в цене газа не так уж велика. Газ подорожает, но не критично. Поэтому газификация и называется социальной, поскольку затраты распределяются между потребителями, „Газпромом“, регионами и государством», — отметил депутат. Дешевая энергия — огромное конкурентное преимущество любого государства перед другими странами, объяснил URA.RU поручения Путина эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. «Примеров этому много, из последнего — намерение руководства немецкого концерна Volkswagen перенести производство автомобилей в США из-за того, что там цены на газ и электричество ниже, чем в Германии. Производство при прочих равных всегда отправляется туда, где дешевая энергия. Одна из важных задач, которую поставил Путин — сохранить в России это преимущество», — сказал эксперт. Статья по теме Путин обратил санкции против «Газпрома» на пользу России Газификация — это простой способ резко улучшить качество жизни россиян, добавил Юшков. «Если газифицировать дачу, то человек сможет жить в ней круглогодично, жилищные условия сразу же улучшатся. Люди воспринимают социальную газификацию как акт справедливости со стороны государства и при условии сохранении дешевизны газа относительно других видов топлива будут горячо поддерживать эту меру властей. Что касается „Газпрома“, то для него это дополнительная возможность сгладить проблемы с экспортом. Хотя разом сотню миллиардов кубометров газа на внутренний рынок не пристроить, основной потребитель газа — это предприятия, а на газификацию городов и промышленности нужны годы. Так что озвученные президентом меры — это не столько ответ на санкции, сколько долгосрочная стратегия экономического развития страны», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Владимир Путин нашел применение газу, от которого из солидарности с Украиной отказались страны ЕС. Он сообщил на форуме «Российская энергетическая неделя» 12 октября о поручении продлить программу социальной газификации после 2022 года, включить в нее медицинские организации, а также предоставить нуждающимся субсидию на покупку и подключение газового оборудования. Эти меры повысят качество жизни россиян, рассказали URA.RU эксперты. Глава государства поручил правительству РФ продлить действующую программу социальной газификации «за горизонт 2022 года», поскольку россияне продолжают обращаться за льготным подключением своих домов. «В целом, с учетом поступления новых заявок от граждан, расширения числа подключаемых объектов, прошу правительство продлить программу социальной газификации за горизонт 2022 года», — сказал президент. По словам Путина, правительство совместно с «Газпромом» должно включить в программу социальной газификации не только образовательные, но и медицинские организации. «Еще одно новое решение — мы уже договорились включить в программу социальной газификации школы, подвести к ним сети. Считаю правильным, если в ближайшее время правительство вместе с „Газпромом“ примет аналогичное решение и в отношении медицинских организаций — поликлиник, больниц, фельдшерско-акушерский пунктов», — сказал он. Президент распорядился за счет региональных и федеральных средств предоставить семьям с низкими доходами субсидию на покупку оборудования и подключение газа. «Я прошу региональные власти обеспечить предоставление субсидии нуждающимся гражданам на покупку газового оборудования и проведение соответствующих работ внутри участков», — поручил Путин. Глава государства уточнил, что субсидия должна составить не менее 100 тысяч рублей на одно подключение. «Для многих граждан стоимость газового оборудования и работ внутри участка — это серьезное бремя, большая нагрузка на семейный бюджет. Речь прежде всего о многодетных семьях, ветеранах и инвалидах, семьях с низкими доходами. Обязательно нужно оказать им помощь. Мы сделаем это», — пообещал президент. В результате дальнейшего развития внутреннего рынка России экономика страны будет получать энергию по самым низким ценам в Европе. Это особенно подчеркнул Путин. Многие города и поселки в России уже газифицированы, но у людей с невысокими доходами не хватает денег на оплату подключения в пределах своих участков, на решение этой проблемы и направлены новые поручения президента, заявил URA.RU глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. «По статистике основное препятствие на пути газификации — это нехватка денег у населения на оплату работ на своих частных земельных участках «до плиты». По словам депутата, издержки от социальной газификации не будут переложены на плечи рядовых потребителей, государство намерено сдерживать рост тарифов, а природный газ и в будущем останется привлекательным по цене видом топлива. «С 1 декабря тарифы на газ вырастут на 8,5%. Так называемая инвестиционная надбавка ГРО (газораспределительная организация), которая направляется на финансирование строительства сетей до границ участков потребителей, тоже ограничена, ее стоимость в цене газа не так уж велика. Газ подорожает, но не критично. Поэтому газификация и называется социальной, поскольку затраты распределяются между потребителями, „Газпромом“, регионами и государством», — отметил депутат. Дешевая энергия — огромное конкурентное преимущество любого государства перед другими странами, объяснил URA.RU поручения Путина эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. «Примеров этому много, из последнего — намерение руководства немецкого концерна Volkswagen перенести производство автомобилей в США из-за того, что там цены на газ и электричество ниже, чем в Германии. Производство при прочих равных всегда отправляется туда, где дешевая энергия. Одна из важных задач, которую поставил Путин — сохранить в России это преимущество», — сказал эксперт. Газификация — это простой способ резко улучшить качество жизни россиян, добавил Юшков. «Если газифицировать дачу, то человек сможет жить в ней круглогодично, жилищные условия сразу же улучшатся. Люди воспринимают социальную газификацию как акт справедливости со стороны государства и при условии сохранении дешевизны газа относительно других видов топлива будут горячо поддерживать эту меру властей. Что касается „Газпрома“, то для него это дополнительная возможность сгладить проблемы с экспортом. Хотя разом сотню миллиардов кубометров газа на внутренний рынок не пристроить, основной потребитель газа — это предприятия, а на газификацию городов и промышленности нужны годы. Так что озвученные президентом меры — это не столько ответ на санкции, сколько долгосрочная стратегия экономического развития страны», — заключил эксперт.