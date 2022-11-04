В России изменят подход к школьному образованию

Новая система затронет всех детей от Москвы до Владивостока

04 ноября 2022 в 18:55 Размер текста - 17 +

Школьники в России будут учиться по единым утвержденным учебникам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России полностью изменят систему школьного образования. Первым шагом станет формирование проверенной и утвержденной базы учебников и пособий. Новая система позволит создать единое образовательное пространство от Москвы до Владивостока и одинаково качественно обучать детей по всей стране, рассказали URA.RU участники дискуссий в Минпросвещения РФ и разработчики учебников. Вопрос о создании единой базы учебников был поднят еще в 2013 году Фото: Анна Майорова © URA.RU Минпросвещения РФ 3 ноября запустило проект обсуждения порядка подготовки, апробации, издания школьных учебников. Решение о включении учебников в перечень примет Научно-методический совет министерства. Дискуссии по поводу необходимости создания единого стандарта школьных учебных пособий начались еще в 2013 году. Создание единой базы учебников позволит избежать разночтений, ошибок и пробелов в образовании детей по всей стране, считает член Научно-методического совета по учебникам Минпросвещения РФ Михаил Мягков. «Основная задача государства — создать условия, чтобы был выработан единый стандарт учебников. Обеспечивать его выполнение должно, конечно, государство. Чтобы наше научное сообщество, российское военное историческое общество, академия наук, вузовская наука совместными усилиями подготовили стандарт, в котором не было бы разночтений, недомолвок в учебниках, не было пробелов. Чтобы наши дети могли в полном объеме изучать свою историю, которая будет подчеркивать вклад нашей страны в мировые процессы, спасение мировой цивилизации от агрессии», — уточнил собеседник агентства. В педагогических кругах согласны с созданием единой базы учебников по всей стране. Дискуссия же продолжает строиться вокруг необходимости введения не одного, а нескольких вариантов учебников по каждому предмету, подчеркнул член Общественного совета при Минобрнауки РФ, председатель Федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки, академик РАО Виктор Болотов. «Главная дискуссия заключается в оппозиции — много хороших учебников или один. Очень много сторонников перехода на один, но они забывают про разнообразие и школьников, и школ. Наличие хороших, качественных, разных учебников поддерживает большая часть профессионалов. Мы в старшей школе уже имеем профильное обучение, и в экзаменах по математике есть базовый и профильный уровень. Неужели они должны все учиться по одному учебнику? Тут уже как минимум два. Я поддерживаю разные учебники, разумеется, хорошие, утвержденные после соответствующих экспертиз», — заявил академик. Вне зависимости от количества утвержденных учебников, новая система позволит создать единое образовательное пространство и качественно обучать детей во всех регионах России, напомнил первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению, ректор Московского инновационного университета, доктор педагогических наук, профессор Михаил Берулава. «Мы создаем единое образовательное пространство, чтобы человек, который обучается например во Владивостоке, мог спокойно перевестись в московскую, челябинскую и любую другую школу страны без потери учебного года и необходимости догонять программу. В новой системе будут как основные учебники, которые рекомендуются для образования, так и дополнительно пособия, разработанные для тех, кто хочет больше знать», — подытожил собеседник агентства. URA.RU направило информационный запрос в Министерство просвещения РФ. На время публикации материала ответ не был получен.

В России полностью изменят систему школьного образования. Первым шагом станет формирование проверенной и утвержденной базы учебников и пособий. Новая система позволит создать единое образовательное пространство от Москвы до Владивостока и одинаково качественно обучать детей по всей стране, рассказали URA.RU участники дискуссий в Минпросвещения РФ и разработчики учебников. Минпросвещения РФ 3 ноября запустило проект обсуждения порядка подготовки, апробации, издания школьных учебников. Решение о включении учебников в перечень примет Научно-методический совет министерства. Дискуссии по поводу необходимости создания единого стандарта школьных учебных пособий начались еще в 2013 году. Создание единой базы учебников позволит избежать разночтений, ошибок и пробелов в образовании детей по всей стране, считает член Научно-методического совета по учебникам Минпросвещения РФ Михаил Мягков. «Основная задача государства — создать условия, чтобы был выработан единый стандарт учебников. Обеспечивать его выполнение должно, конечно, государство. Чтобы наше научное сообщество, российское военное историческое общество, академия наук, вузовская наука совместными усилиями подготовили стандарт, в котором не было бы разночтений, недомолвок в учебниках, не было пробелов. Чтобы наши дети могли в полном объеме изучать свою историю, которая будет подчеркивать вклад нашей страны в мировые процессы, спасение мировой цивилизации от агрессии», — уточнил собеседник агентства. В педагогических кругах согласны с созданием единой базы учебников по всей стране. Дискуссия же продолжает строиться вокруг необходимости введения не одного, а нескольких вариантов учебников по каждому предмету, подчеркнул член Общественного совета при Минобрнауки РФ, председатель Федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки, академик РАО Виктор Болотов. Тут уже как минимум два. Я поддерживаю разные учебники, разумеется, хорошие, утвержденные после соответствующих экспертиз», — заявил академик. Вне зависимости от количества утвержденных учебников, новая система позволит создать единое образовательное пространство и качественно обучать детей во всех регионах России, напомнил первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению, ректор Московского инновационного университета, доктор педагогических наук, профессор Михаил Берулава. «Мы создаем единое образовательное пространство, чтобы человек, который обучается например во Владивостоке, мог спокойно перевестись в московскую, челябинскую и любую другую школу страны без потери учебного года и необходимости догонять программу. В новой системе будут как основные учебники, которые рекомендуются для образования, так и дополнительно пособия, разработанные для тех, кто хочет больше знать», — подытожил собеседник агентства. URA.RU направило информационный запрос в Министерство просвещения РФ. На время публикации материала ответ не был получен.