Куда свердловчанам полететь на Новый год

Непроходимые джунгли, сказочные острова и православные святыни: дайджест от турэксперта

11 ноября 2022 в 14:18 Размер текста - 17 +

2023 год свердловчане могут встретить в разных уголках планеты и России Фото: Алена Полозова © URA.RU В новогодние каникулы жителям Свердловской области доступны новые необычные направления — как на других континентах, так и внутри России: Малайзия, Уганда, ЮАР или Эльбрус, Дивеево, Сибирь. Что выбрать и на что ориентироваться, рассказал URA.RU президент Уральской ассоциации туроператоров Михаил Мальцев. Малайзия Малайзия привлекает туристов своими сказочными островами Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU Модный экзотический тренд возглавила Малайзия — именно это государство аналитик назвал самым популярным у свердловчан. Направление сегмента — выше среднего, что не мешает уральским туристам стремиться попасть в тропический рай. «Привлекает возможность сочетания совершенно бесподобного городского и эксклюзивного островного отдыха. Отдых в Малайзии не столь излишне чопорный, как если бы это была поездка в Сингапур, и в то же время отличается большим консерватизмом от отвязного Вьетнама. Малайзия — респектабельный, замечательный отдых», — высказал мнение Михаил Мальцев. Аналитик добавил, что долететь до Малайзиии можно не только через Дубаи, но и через Ташкент. Дополнительный плюс — отсутствие визы и справки ПЦР для россиян. Уганда Новогодние каникулы — отличный повод отправиться из зимы в лето Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Другой модный тренд — Уганда. Посещение этой африканской страны стало во многом возможным благодаря активной позиции чрезвычайного полномочного посла Уганды, который побывал в Екатеринбурге и вместе с Мальцевым разработал план действий. «Там совершенно иная программа. Если Малайзия — путешествие по островам, то Уганда — путешествие по невероятным по красоте джунглям, осмотр сказочных водопадов, посещение дикой природы, возможность увидеть редчайших на планете животных: горных горилл, самых крупных в мире приматов», — рассказал эксперт. Он признал, что этот отдых — не из дешевых. Добраться до Уганды стало возможным благодаря стартовавшим из Екатеринбурга рейсам Air Arabia. Самолетом можно добраться до ОАЭ, оттуда до столицы Уганды — Кампалы. ЮАР В Крюгер-парке можно полюбоваться на диких животных в естественной среде обитания Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU На третьем месте экзотического топа расположилась Южно-Африканская Республика, куда можно долететь через Стамбул или Дубай. «В ЮАР два ключевых направления: Кейптаун или Крюгер-парк с дальнейшей возможностью посещения Мозамбика. Крюгер-парк — самый крупный в мире национальный природный парк, где можно полюбоваться подлинно дикой природой, прекрасными животными. По площади этот уникальный парк превышает Израиль», — поделился Мальцев. Он добавил, что свердловчанам по-прежнему доступны и более привычные массовые зарубежные направления: ОАЭ, Турция (как Анталья, так и Стамбул), Израиль. «Так как недавно Red wings поставили рейс из Екатеринбурга в Тель-Авив, мы уверены, что Израиль как в новогодний, так и в рождественский период будет пользоваться спросом», — считает эксперт. Россия В России много мест, где можно интересно встретить Новый год Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России в новогодние праздники также образовался свой топ эксклюзивных и модных направлений. На третьем месте — горнолыжный курорт Шерегеш, который называют жемчужиной Кузбасса. Там можно прокатиться с горы в купальнике или увидеть потрясающие скалы-верблюды. Второе место занял Нижний Новгород, откуда можно совершить паломничество в Саров и Дивеево — сердце православной России. «Это возможность в католическое и православное Рождество погрузиться в наши святыни. Направление для людей в духовном поиске, которые в наше непростое время хотят прикоснуться к духовности», — говорит Мальцев. Он подчеркнул, что в Н.Новгород есть прямой перелет из Екатеринбурга. На Эльбрусе Новый год может стать незабываемым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первое же место в необычном тренде занял Эльбрус — высочайшая гора России и Европы. Из Екатеринбурга можно добраться до Владикавказа или до Минеральных Вод, откуда всего час на автобусе или машине до Кабардино-Балкарии. «Подняться в Новый год на Эльбрус — это не просто провести незабываемый праздник, это значит совершить свой личный подвиг. Даже если встретить Новый год на подножии Эльбруса — это уже гарантируемо интересно», — уверен эксперт.

В новогодние каникулы жителям Свердловской области доступны новые необычные направления — как на других континентах, так и внутри России: Малайзия, Уганда, ЮАР или Эльбрус, Дивеево, Сибирь. Что выбрать и на что ориентироваться, рассказал URA.RU президент Уральской ассоциации туроператоров Михаил Мальцев. Малайзия Модный экзотический тренд возглавила Малайзия — именно это государство аналитик назвал самым популярным у свердловчан. Направление сегмента — выше среднего, что не мешает уральским туристам стремиться попасть в тропический рай. «Привлекает возможность сочетания совершенно бесподобного городского и эксклюзивного островного отдыха. Отдых в Малайзии не столь излишне чопорный, как если бы это была поездка в Сингапур, и в то же время отличается большим консерватизмом от отвязного Вьетнама. Малайзия — респектабельный, замечательный отдых», — высказал мнение Михаил Мальцев. Аналитик добавил, что долететь до Малайзиии можно не только через Дубаи, но и через Ташкент. Дополнительный плюс — отсутствие визы и справки ПЦР для россиян. Уганда Другой модный тренд — Уганда. Посещение этой африканской страны стало во многом возможным благодаря активной позиции чрезвычайного полномочного посла Уганды, который побывал в Екатеринбурге и вместе с Мальцевым разработал план действий. «Там совершенно иная программа. Если Малайзия — путешествие по островам, то Уганда — путешествие по невероятным по красоте джунглям, осмотр сказочных водопадов, посещение дикой природы, возможность увидеть редчайших на планете животных: горных горилл, самых крупных в мире приматов», — рассказал эксперт. Он признал, что этот отдых — не из дешевых. Добраться до Уганды стало возможным благодаря стартовавшим из Екатеринбурга рейсам Air Arabia. Самолетом можно добраться до ОАЭ, оттуда до столицы Уганды — Кампалы. ЮАР На третьем месте экзотического топа расположилась Южно-Африканская Республика, куда можно долететь через Стамбул или Дубай. «В ЮАР два ключевых направления: Кейптаун или Крюгер-парк с дальнейшей возможностью посещения Мозамбика. Крюгер-парк — самый крупный в мире национальный природный парк, где можно полюбоваться подлинно дикой природой, прекрасными животными. По площади этот уникальный парк превышает Израиль», — поделился Мальцев. Он добавил, что свердловчанам по-прежнему доступны и более привычные массовые зарубежные направления: ОАЭ, Турция (как Анталья, так и Стамбул), Израиль. «Так как недавно Red wings поставили рейс из Екатеринбурга в Тель-Авив, мы уверены, что Израиль как в новогодний, так и в рождественский период будет пользоваться спросом», — считает эксперт. Россия В России в новогодние праздники также образовался свой топ эксклюзивных и модных направлений. На третьем месте — горнолыжный курорт Шерегеш, который называют жемчужиной Кузбасса. Там можно прокатиться с горы в купальнике или увидеть потрясающие скалы-верблюды. Второе место занял Нижний Новгород, откуда можно совершить паломничество в Саров и Дивеево — сердце православной России. «Это возможность в католическое и православное Рождество погрузиться в наши святыни. Направление для людей в духовном поиске, которые в наше непростое время хотят прикоснуться к духовности», — говорит Мальцев. Он подчеркнул, что в Н.Новгород есть прямой перелет из Екатеринбурга. Первое же место в необычном тренде занял Эльбрус — высочайшая гора России и Европы. Из Екатеринбурга можно добраться до Владикавказа или до Минеральных Вод, откуда всего час на автобусе или машине до Кабардино-Балкарии. «Подняться в Новый год на Эльбрус — это не просто провести незабываемый праздник, это значит совершить свой личный подвиг. Даже если встретить Новый год на подножии Эльбруса — это уже гарантируемо интересно», — уверен эксперт.