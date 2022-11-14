Мэр Екатеринбурга рушит план москвича из Forbes на крупный актив

Орлов сохранил гендиректора, которого через ФСБ травил экс-глава города

14 ноября 2022 в 21:51 Размер текста - 17 +

По данным URA.RU, Алексей Орлов предложил губернатору оставить Лузгина на посту гендиректора в конце прошлой недели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Планы московского холдинга «Ташир» (бенефициар — Самвел Карапетян, 82 место в списке Forbes) на концессию екатеринбургского «Водоканала» — стратегического актива мэрии — под угрозой срыва. По данным URA.RU, глава города Алексей Орлов продлил контракт гендиректору предприятия Евгению Лузгину, занявшему принципиальную позицию в переговорах. Причем Карапетян — не единственный, кого эта новость, о переназначении, может расстроить. О планах «Ташира» на «Водоканал» URA.RU рассказывало в конце августа. Через несколько дней после публикации Орлов подтвердил корреспонденту, что переговоры идут. Но конкретику раскрывать не стал. «Ташир» планирует вложиться в реконструкцию ЮАС, но предложенные условия пока не устраивают город Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По последней информации, «Ташир» предлагает вложиться в реконструкцию Южной аэрационной станции (ЮАС) — поменять оборудование в цехе мехобезвоживания и обустроить новый цех сушки. «В планах у „Ташира“ — забирать осадок с ЮАС и перерабатывать его в электроэнергию. И, например, „Водоканал“ эту энергию покупал бы», — поделился источник в мэрии, знакомый с ходом переговоров. Выстраиваемая конструкция также предполагает, что «Водоканал» платил бы «Таширу» за вывоз осадка — по десять тысяч рублей за кубометр. «Сейчас предприятие работает по цене в две-три тысячи за кубометр», — добавил инсайдер в муниципальной власти. «В целом пока много белых пятен, „Ташир“ дает ответы не на все вопросы. На последнем совещании они получили [от мэрии и „Водоканала“] целый блок уточнений, ушли думать. На текущий момент Лузгин считает, что концессия загонит „Водоканал“ в финансовую ловушку, что сотрудничество будет выгодно только одной стороне. И убеждает в этом начальство», — резюмировал собеседник. Александр Высокинский (ныне сенатор) отправлял к Лузгину проверки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Позиция городских и областных чиновников выглядит менее определенной. «Орлов своего мнения по предложению „Ташира“ пока не озвучивал», — сообщил источник в окружении градоначальника. По данным URA.RU, 11 ноября мэр продлил трудовое соглашение с Лузгиным. Правда, только на год (связано это с недоверием или продолжающейся борьбой за МУП, неясно). Предыдущий договор действовал три года. Его Лузгину в ноябре 2019 подписывал прежний мэр — Александр Высокинский. По данным агентства, менеджер, за 20 лет прошедший путь от оператора до начальника Южной аэрационной станции, был компромиссной фигурой. Высокинскому и тогдашнему первому вице-мэру Александру Ковальчику (экс-гендиректору «Водоканала») Лузгина предложил депутат гордумы, замгендиректора «Водоканала» Александр Караваев. Он представлял интересы совладельца «Мотива» Виталия Кочеткова, близкого к губернатору Евгению Куйвашеву. Летом-осенью 2018-го Кочетков помог главе региона сформировать лояльную гордуму, которая назначила мэром замгубернатора Высокинского и помогла ему зачистить администрацию от людей Владимира Тунгусова — бывшего вице-мэра и экс-вице-губернатора, рискнувшего оспорить претензию Куйвашева на контроль над Екатеринбургом. Новость по теме Генпрокурор РФ отправил ревизоров на «Водоканал» Екатеринбурга Впоследствии Кочетков вступил в конфликт с Высокинским и через депутатов дестабилизировал работу чиновников. Предметом спора считался как раз «Водоканал»: Высокинский отказался отдавать финансовоемкий актив в частные руки. В момент назначения Лузгина противостояние было в разгаре. Новый гендиректор сходу устроил кадровую чистку. Под нее попали в том числе люди Ковальчика. Посчитав, что Лузгин выступает на стороне Кочеткова, помогает ему захватить «Водоканал», Высокинский, как утверждает один из свидетелей интриги, якобы обратился в свердловское УФСБ. «Однако проверка не выявила эту связь», — рассказал еще один собеседник. Он же предположил, что попытка снести Лузгина через силовиков могла быть ответом тогдашних первых лиц города на действия Лузгина по взысканию штрафов с управляющих компаний, находящихся под контролем крупного коммунального холдинга, чьи депутаты оппонировали Кочеткову и поддерживали горадминистрацию. «„Водоканал“ до сих пор судится с несколькими большими УК», — добавил источник. Борьба за «Водоканал» идет с середины «нулевых», она обострилась после смены власти в Екатеринбурге в 2018-м Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С назначением мэром Алексея Орлова в декабре 2020-го ситуация не изменилась: городская власть по-прежнему не рассматривает вариант с продажей «Водоканала» (единственный вариант — концессия, предполагающая открытый конкурс). Якобы имевшие место попытки Кочеткова воздействовать на Орлова через Куйвашева провалились. Губернатор, как всегда, над схваткой. На фоне слухов о том, что Кочетков все же имеет отношение к финансово-хозяйственной деятельности «Водоканала», Лузгин с весны 2021-го сменил значительную часть управленцев (в частности, до советника был понижен Караваев, по слухам, утративший доверие Кочеткова). Как результат — большинство ключевых позиций сейчас занимают люди, чьей карьерный путь напрямую связан с предприятием и Лузгиным лично. Преимуществом в его переговорах о сохранении в должности называют три ключевых показателя. Первый — существенное (на 2,4 миллиарда рублей) снижение кредитной нагрузки, второй — выполнение плана по строительству сетей для объектов Универсиады-2023, третий — снижение аварийности до показателей городов-лидеров. Но в мэрии утверждают, что ключевую роль сыграло другое. «У Орлова основное требование к Лузгину — не лезть в политику, избегать альянсов с группами интересов. Не получив данных, что часть прибыли „Водоканала“ контролируется третьими лицами, Орлов согласовал Лузгина у Куйвашева», — объяснил источник на третьем этаже «серого дома». Сам Лузгин в разговоре с корреспондентом подтвердил, что его трудовой договор продлен, но отказался раскрывать обстоятельства такого решения — как и ход переговоров с «Таширом». В пресс-службе холдинга на запрос URA.RU к моменту публикации не ответили.

Планы московского холдинга «Ташир» (бенефициар — Самвел Карапетян, 82 место в списке Forbes) на концессию екатеринбургского «Водоканала» — стратегического актива мэрии — под угрозой срыва. По данным URA.RU, глава города Алексей Орлов продлил контракт гендиректору предприятия Евгению Лузгину, занявшему принципиальную позицию в переговорах. Причем Карапетян — не единственный, кого эта новость, о переназначении, может расстроить. О планах «Ташира» на «Водоканал» URA.RU рассказывало в конце августа. Через несколько дней после публикации Орлов подтвердил корреспонденту, что переговоры идут. Но конкретику раскрывать не стал. По последней информации, «Ташир» предлагает вложиться в реконструкцию Южной аэрационной станции (ЮАС) — поменять оборудование в цехе мехобезвоживания и обустроить новый цех сушки. «В планах у „Ташира“ — забирать осадок с ЮАС и перерабатывать его в электроэнергию. И, например, „Водоканал“ эту энергию покупал бы», — поделился источник в мэрии, знакомый с ходом переговоров. Выстраиваемая конструкция также предполагает, что «Водоканал» платил бы «Таширу» за вывоз осадка — по десять тысяч рублей за кубометр. «Сейчас предприятие работает по цене в две-три тысячи за кубометр», — добавил инсайдер в муниципальной власти. «В целом пока много белых пятен, „Ташир“ дает ответы не на все вопросы. На последнем совещании они получили [от мэрии и „Водоканала“] целый блок уточнений, ушли думать. На текущий момент Лузгин считает, что концессия загонит „Водоканал“ в финансовую ловушку, что сотрудничество будет выгодно только одной стороне. И убеждает в этом начальство», — резюмировал собеседник. Позиция городских и областных чиновников выглядит менее определенной. «Орлов своего мнения по предложению „Ташира“ пока не озвучивал», — сообщил источник в окружении градоначальника. По данным URA.RU, 11 ноября мэр продлил трудовое соглашение с Лузгиным. Правда, только на год (связано это с недоверием или продолжающейся борьбой за МУП, неясно). Предыдущий договор действовал три года. Его Лузгину в ноябре 2019 подписывал прежний мэр — Александр Высокинский. По данным агентства, менеджер, за 20 лет прошедший путь от оператора до начальника Южной аэрационной станции, был компромиссной фигурой. Высокинскому и тогдашнему первому вице-мэру Александру Ковальчику (экс-гендиректору «Водоканала») Лузгина предложил депутат гордумы, замгендиректора «Водоканала» Александр Караваев. Он представлял интересы совладельца «Мотива» Виталия Кочеткова, близкого к губернатору Евгению Куйвашеву. Летом-осенью 2018-го Кочетков помог главе региона сформировать лояльную гордуму, которая назначила мэром замгубернатора Высокинского и помогла ему зачистить администрацию от людей Владимира Тунгусова — бывшего вице-мэра и экс-вице-губернатора, рискнувшего оспорить претензию Куйвашева на контроль над Екатеринбургом. Впоследствии Кочетков вступил в конфликт с Высокинским и через депутатов дестабилизировал работу чиновников. Предметом спора считался как раз «Водоканал»: Высокинский отказался отдавать финансовоемкий актив в частные руки. В момент назначения Лузгина противостояние было в разгаре. Новый гендиректор сходу устроил кадровую чистку. Под нее попали в том числе люди Ковальчика. Посчитав, что Лузгин выступает на стороне Кочеткова, помогает ему захватить «Водоканал», Высокинский, как утверждает один из свидетелей интриги, якобы обратился в свердловское УФСБ. «Однако проверка не выявила эту связь», — рассказал еще один собеседник. Он же предположил, что попытка снести Лузгина через силовиков могла быть ответом тогдашних первых лиц города на действия Лузгина по взысканию штрафов с управляющих компаний, находящихся под контролем крупного коммунального холдинга, чьи депутаты оппонировали Кочеткову и поддерживали горадминистрацию. «„Водоканал“ до сих пор судится с несколькими большими УК», — добавил источник. С назначением мэром Алексея Орлова в декабре 2020-го ситуация не изменилась: городская власть по-прежнему не рассматривает вариант с продажей «Водоканала» (единственный вариант — концессия, предполагающая открытый конкурс). Якобы имевшие место попытки Кочеткова воздействовать на Орлова через Куйвашева провалились. Губернатор, как всегда, над схваткой. На фоне слухов о том, что Кочетков все же имеет отношение к финансово-хозяйственной деятельности «Водоканала», Лузгин с весны 2021-го сменил значительную часть управленцев (в частности, до советника был понижен Караваев, по слухам, утративший доверие Кочеткова). Как результат — большинство ключевых позиций сейчас занимают люди, чьей карьерный путь напрямую связан с предприятием и Лузгиным лично. Преимуществом в его переговорах о сохранении в должности называют три ключевых показателя. Первый — существенное (на 2,4 миллиарда рублей) снижение кредитной нагрузки, второй — выполнение плана по строительству сетей для объектов Универсиады-2023, третий — снижение аварийности до показателей городов-лидеров. Но в мэрии утверждают, что ключевую роль сыграло другое. «У Орлова основное требование к Лузгину — не лезть в политику, избегать альянсов с группами интересов. Не получив данных, что часть прибыли „Водоканала“ контролируется третьими лицами, Орлов согласовал Лузгина у Куйвашева», — объяснил источник на третьем этаже «серого дома». Сам Лузгин в разговоре с корреспондентом подтвердил, что его трудовой договор продлен, но отказался раскрывать обстоятельства такого решения — как и ход переговоров с «Таширом». В пресс-службе холдинга на запрос URA.RU к моменту публикации не ответили.