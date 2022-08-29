Куйвашев одобрил сделку, из-за которой сносили мэра Екатеринбурга

На ключевой актив властей новый претендент — миллиардер из списка Forbes

29 августа 2022 в 20:24 Размер текста - 17 +

Слово Евгения Куйвашева (слева) — ключевое в решение судьбы «Водоканала» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев согласовал передачу инфраструктуры «Водоканала» — стратегического актива мэрии Екатеринбурга — в частные руки на условиях концессии. На это указывает то, что собственник предприятия, по данным URA.RU, направил в госкорпорацию ВЭБ.РФ проект соответствующего соглашения. Из частных разговоров также можно сделать вывод, что список претендентов на «Водоканал» расширился — влиятельными москвичами, о которых в городе знают немногие. Вопрос о судьбе «Водоканала» — МУПа с ежегодным оборотом в 10-11 миллиардов рублей — долгое время был ключевым в екатеринбургской политике. Принято считать, что отказ предыдущего мэра Александра Высокинского передавать предприятие бизнесу стал одной из причин его конфликта с думой и отставки в декабре 2020-го. Тогда основным претендентом на предприятие называли близкого к Куйвашеву владельца сотового оператора «Мотив» Виталия Кочеткова, при поддержке которого значительная часть депутатов избиралась в 2018 году. Алексей Орлов, как и его предшественник, не настроен продавать предприятие Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По слухам, которые так и не нашли какого-либо подтверждения, в начале 2021 года, когда Орлов только-только стал мэром, Куйвашев при Кочеткове якобы дал ему понять, что «с „Водоканалом“ нужно что-то делать». И Орлов якобы ответил так же, как в свое время Высокинский: «По закону?» «Конечно, по закону», — якобы сказал Куйвашев. Под законной процедурой в данном контексте понимается как раз концессия. Она, во-первых, не предполагает перехода имущества, в которое определенный период вкладывается инвестор, в его собственность, а во-вторых, проходит по открытому конкурсу. В то время как первоначальный план Кочеткова, если верить неофициальной информации, якобы содержал пункт именно о продаже МУПа. Летом 2021-го Дмитрий Ноженко встречался с Кочетковым, но, говорят, безрезультатно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Летом 2021-го гордума Екатеринбурга приняла положение, позволяющее передавать объекты «Водоканала» в концессию. После этого Кочетков встречался с вице-мэром по экономике Дмитрием Ноженко. Чем закончился их разговор, доподлинно неизвестно. К тому моменту в СМИ уже вовсю упоминались и другие потенциальные концессионеры — например, «Российские коммунальные системы» (аффилирована с ГК «Ренова» Виктора Вексельберга), «Росводоканал» Михаила Фридмана («Альфа-Групп») и связанные с ним «Региональные объединенные системы водоканал». После того, как Центробанк зимой 2022-го взвинтил ключевую ставку, реагируя на беспрецедентное давление от стран Запада, вопрос о концессиях — не только «Водоканала», но и других МУПов — из повестки ушел. Ведь реализация подобных проектов невозможна без займов. Новость по теме Мэр Екатеринбурга проучил миллиардера, давившего на него «Но в августе мэрия спешно готовила документы — абстрактный проект концессионного соглашения — для отправки в ВЭБ.РФ. У них действует Национальный центр ГЧП [государственно-частного партнерства], который оказывает регионам экспертное сопровождение при запуске концессий. Пакет бумаг также передан в «Центр компетенций «Финанс» при областном минЖКХ. То есть сделка пошла. Без одобрения губернатора такое движение было бы невозможно», — поделился источник URA.RU в региональном правительстве. При этом основной претендент на «Водоканал» (а точнее, отдельные объекты его инфраструктуры) по-прежнему неизвестен. Источник URA.RU, близкий к предприятию, ссылаясь на слухи, заявил, что летом в мэрии якобы было как минимум два совещания с участием представителя холдинга-фаворита (название вспомнить не смог). Москвичи, как утверждает источник, были нацелены на очистные сооружения «Водоканала» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU А весной на территорию самого «Водоканала» приезжали представители московского холдинга «Ташир» (прежде он не упоминался в связке с «Водоканалом»). Его бенефициар — Самвел Карапетян, которого журнал Forbes ставит на 82 место в списке богатейших россиян. «„Ташир“ хотел взять себе очистные, видя в отходах источник „зеленой“ энергии. А затраты, вложенные в модернизацию сооружений, компенсировались бы за счет роста тарифа. Но дальше разговоров, вроде, не зашло», — вспомнил инсайдер. В областном департаменте информполитики корреспонденту рекомендовали обратиться в пресс-службу мэрии. Там со ссылкой на замглавы города Владимира Гейко заявили, что ничего не слышали обо всем этом. Ответ от «Ташира» пока не пришел. «Вообще, допускаю, что концессия будет только после выборов в гордуму 2023 года», — предположил еще один источник URA.RU в региональной власти, намекая, что вопрос по-прежнему больше политический. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев согласовал передачу инфраструктуры «Водоканала» — стратегического актива мэрии Екатеринбурга — в частные руки на условиях концессии. На это указывает то, что собственник предприятия, по данным URA.RU, направил в госкорпорацию ВЭБ.РФ проект соответствующего соглашения. Из частных разговоров также можно сделать вывод, что список претендентов на «Водоканал» расширился — влиятельными москвичами, о которых в городе знают немногие. Вопрос о судьбе «Водоканала» — МУПа с ежегодным оборотом в 10-11 миллиардов рублей — долгое время был ключевым в екатеринбургской политике. Принято считать, что отказ предыдущего мэра Александра Высокинского передавать предприятие бизнесу стал одной из причин его конфликта с думой и отставки в декабре 2020-го. Тогда основным претендентом на предприятие называли близкого к Куйвашеву владельца сотового оператора «Мотив» Виталия Кочеткова, при поддержке которого значительная часть депутатов избиралась в 2018 году. По слухам, которые так и не нашли какого-либо подтверждения, в начале 2021 года, когда Орлов только-только стал мэром, Куйвашев при Кочеткове якобы дал ему понять, что «с „Водоканалом“ нужно что-то делать». И Орлов якобы ответил так же, как в свое время Высокинский: «По закону?» «Конечно, по закону», — якобы сказал Куйвашев. Под законной процедурой в данном контексте понимается как раз концессия. Она, во-первых, не предполагает перехода имущества, в которое определенный период вкладывается инвестор, в его собственность, а во-вторых, проходит по открытому конкурсу. В то время как первоначальный план Кочеткова, если верить неофициальной информации, якобы содержал пункт именно о продаже МУПа. Летом 2021-го гордума Екатеринбурга приняла положение, позволяющее передавать объекты «Водоканала» в концессию. После этого Кочетков встречался с вице-мэром по экономике Дмитрием Ноженко. Чем закончился их разговор, доподлинно неизвестно. К тому моменту в СМИ уже вовсю упоминались и другие потенциальные концессионеры — например, «Российские коммунальные системы» (аффилирована с ГК «Ренова» Виктора Вексельберга), «Росводоканал» Михаила Фридмана («Альфа-Групп») и связанные с ним «Региональные объединенные системы водоканал». После того, как Центробанк зимой 2022-го взвинтил ключевую ставку, реагируя на беспрецедентное давление от стран Запада, вопрос о концессиях — не только «Водоканала», но и других МУПов — из повестки ушел. Ведь реализация подобных проектов невозможна без займов. «Но в августе мэрия спешно готовила документы — абстрактный проект концессионного соглашения — для отправки в ВЭБ.РФ. У них действует Национальный центр ГЧП [государственно-частного партнерства], который оказывает регионам экспертное сопровождение при запуске концессий. Пакет бумаг также передан в «Центр компетенций «Финанс» при областном минЖКХ. То есть сделка пошла. Без одобрения губернатора такое движение было бы невозможно», — поделился источник URA.RU в региональном правительстве. При этом основной претендент на «Водоканал» (а точнее, отдельные объекты его инфраструктуры) по-прежнему неизвестен. Источник URA.RU, близкий к предприятию, ссылаясь на слухи, заявил, что летом в мэрии якобы было как минимум два совещания с участием представителя холдинга-фаворита (название вспомнить не смог). А весной на территорию самого «Водоканала» приезжали представители московского холдинга «Ташир» (прежде он не упоминался в связке с «Водоканалом»). Его бенефициар — Самвел Карапетян, которого журнал Forbes ставит на 82 место в списке богатейших россиян. «„Ташир“ хотел взять себе очистные, видя в отходах источник „зеленой“ энергии. А затраты, вложенные в модернизацию сооружений, компенсировались бы за счет роста тарифа. Но дальше разговоров, вроде, не зашло», — вспомнил инсайдер. В областном департаменте информполитики корреспонденту рекомендовали обратиться в пресс-службу мэрии. Там со ссылкой на замглавы города Владимира Гейко заявили, что ничего не слышали обо всем этом. Ответ от «Ташира» пока не пришел. «Вообще, допускаю, что концессия будет только после выборов в гордуму 2023 года», — предположил еще один источник URA.RU в региональной власти, намекая, что вопрос по-прежнему больше политический.