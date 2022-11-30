Россия создает новый экономический союз

Мишустин даже решил использовать возможности Великого шелкового пути

01 декабря 2022 в 11:04 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин укрепляет отношения с бывшими советскими республиками с помощью рабочих визитов Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти в условиях санкций формируют пул новых экономических союзников среди бывших советских республик. После Армении и Азербайджана премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1—2 декабря отправится на переговоры в Узбекистан. Как объяснили URA.RU эксперты, для России страны Центральной Азии становятся не только важными политическими, но и стратегическими экономическими партнерами. В первый день визита в Узбекистан премьер-министр РФ возложит цветы в парке Победы в Ташкенте и встретится с президентом Шавкатом Мирзиеевым. 2 декабря, уже в Самарканде, запланирована встреча Мишустина с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым, а затем — участие в заседании совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана. В Самарканде Михаил Мишустин планирует встретиться с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым Фото: Владимир Андреев © URA.RU Это будет первая поездка Мишустина в Узбекистан в статусе премьера. Она не связана с делами Евразийского экономического союза и Содружества независимых государств. Общение с первыми лицами страны будет посвящено двусторонним связям. С той же целью Мишустин в октябре побывал в Ереване (Армения), в ноябре — в Баку (Азербайджан). После введения санкций Запада, которые повлекли разрушение логистических связей, Россия разворачивает свои товарные потоки и укрепляет экономические и политические связи с азиатскими государствами, поясняют эксперты. Прежде всего, РФ углубляет сотрудничество с бывшими советскими республиками, договаривается о новых инвестиционных проектах, создании новой или модернизации уже имеющейся транспортной инфраструктуры. Рабочая поездка Михаила Мишустина в Узбекистан — это сигнал о сближении с Россией, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Поездка Мишустина — это сигнал о сближении России и Узбекистана после периода некоторого охлаждения, поясняет замдиректора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства и евразийской интеграции Владимир Киреев. «Во время рабочего визита Мишустина речь пойдет о сотрудничестве в промышленности, сельском хозяйстве, совместном реагировании на изменения на международных рынках. Узбекистан — хаб для высоких технологий, а также для торговли российскими ресурсами, в том числе энергетическими, через цепочку посредников», — уточнил эксперт. Узбекистан — важный узел нескольких транспортных коридоров, отмечают эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По словам Киреева, Узбекистан — важный узел транспортного коридора «Запад-Восток». Через него проходит часть дорог, которые воспроизводят Великий шелковый путь. Страна является элементом транспортировки грузов из России в Иран и Индию. Не теряет актуальности и миграционный вопрос, несмотря на неплохое состояние экономики самого Узбекистана, добавляет Киреев. «Узбекистан предлагает РФ выстроить централизованную миграцию, чтобы его граждане были обеспечены официальными рабочими местами, социальными гарантиями, медобслуживанием и отчислениями в пенсионный фонд», — сказал собеседник. «Агроэкспресс», доставляющий овощи и фрукты в Россию, — это пример успешного логистического проекта с Узбекистаном Фото: Анна Майорова © URA.RU У России есть интерес в развитии совместных с Узбекистаном производств, учитывая разворот нашей страны на Восток, считает эксперт по Центральной Азии Александр Князев. «Узбекистан — это большой рынок с диверсифицированной экономикой. И там есть политическое руководство, которое настроено на конструктивный диалог, несмотря на проблемы РФ с санкциями. На мой взгляд, сейчас взаимоотношения России и Узбекистана находятся на динамичной восходящей», — отметил собеседник. Статья по теме Россия укрепляет экономическое влияние на Кавказе Россия стремится создать в Центральной Азии особую платформу, так как именно эти страны исторически связаны с ней, объясняет визит Мишустина профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции Вадим Евсеев. Речь идет о закреплении влияния РФ в этом регионе. «Республики Центральной Азии пытаются создать свою экономическую и политическую платформу, об этом речь шла на саммите „Россия — Центральная Азия“ в Астане. Дело идет к позитиву — укреплению позиций нашей страны в Азии», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти в условиях санкций формируют пул новых экономических союзников среди бывших советских республик. После Армении и Азербайджана премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1—2 декабря отправится на переговоры в Узбекистан. Как объяснили URA.RU эксперты, для России страны Центральной Азии становятся не только важными политическими, но и стратегическими экономическими партнерами. В первый день визита в Узбекистан премьер-министр РФ возложит цветы в парке Победы в Ташкенте и встретится с президентом Шавкатом Мирзиеевым. 2 декабря, уже в Самарканде, запланирована встреча Мишустина с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым, а затем — участие в заседании совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана. Это будет первая поездка Мишустина в Узбекистан в статусе премьера. Она не связана с делами Евразийского экономического союза и Содружества независимых государств. Общение с первыми лицами страны будет посвящено двусторонним связям. С той же целью Мишустин в октябре побывал в Ереване (Армения), в ноябре — в Баку (Азербайджан). После введения санкций Запада, которые повлекли разрушение логистических связей, Россия разворачивает свои товарные потоки и укрепляет экономические и политические связи с азиатскими государствами, поясняют эксперты. Прежде всего, РФ углубляет сотрудничество с бывшими советскими республиками, договаривается о новых инвестиционных проектах, создании новой или модернизации уже имеющейся транспортной инфраструктуры. Поездка Мишустина — это сигнал о сближении России и Узбекистана после периода некоторого охлаждения, поясняет замдиректора Центра социальных и интеграционных исследований по вопросам Союзного государства и евразийской интеграции Владимир Киреев. «Во время рабочего визита Мишустина речь пойдет о сотрудничестве в промышленности, сельском хозяйстве, совместном реагировании на изменения на международных рынках. По словам Киреева, Узбекистан — важный узел транспортного коридора «Запад-Восток». Через него проходит часть дорог, которые воспроизводят Великий шелковый путь. Страна является элементом транспортировки грузов из России в Иран и Индию. Не теряет актуальности и миграционный вопрос, несмотря на неплохое состояние экономики самого Узбекистана, добавляет Киреев. «Узбекистан предлагает РФ выстроить централизованную миграцию, чтобы его граждане были обеспечены официальными рабочими местами, социальными гарантиями, медобслуживанием и отчислениями в пенсионный фонд», — сказал собеседник. У России есть интерес в развитии совместных с Узбекистаном производств, учитывая разворот нашей страны на Восток, считает эксперт по Центральной Азии Александр Князев. «Узбекистан — это большой рынок с диверсифицированной экономикой. И там есть политическое руководство, которое настроено на конструктивный диалог, несмотря на проблемы РФ с санкциями. На мой взгляд, сейчас взаимоотношения России и Узбекистана находятся на динамичной восходящей», — отметил собеседник. Россия стремится создать в Центральной Азии особую платформу, так как именно эти страны исторически связаны с ней, объясняет визит Мишустина профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции Вадим Евсеев. Речь идет о закреплении влияния РФ в этом регионе. «Республики Центральной Азии пытаются создать свою экономическую и политическую платформу, об этом речь шла на саммите „Россия — Центральная Азия“ в Астане. Дело идет к позитиву — укреплению позиций нашей страны в Азии», — резюмировал эксперт.