Россия создает противовес Евросоюзу

Взаимодействие не будет ограничиваться экономической сферой, заверил союзников Михаил Мишустин (справа) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия расширит экономическое пространство с помощью бывших советских республик. На заседании Совета глав правительств СНГ Астане (Казахстан) 28 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил необходимости расширения деловых контактов, укрепления технологической и финансовой независимости содружества. Эксперты объяснили URA.RU, что создание единого экономического пространства позволит включить в хозяйственный оборот ресурсы и возможности как можно большего числа дружественных стран.

Во вступительном слове на совещании Мишустин акцентировал внимание коллег на создании экономического пространства на платформе СНГ, передает корреспондент URA.RU из Астаны. Он подчеркнул, что надо максимально раскрыть его возможности с учетом новых вызовов.

Единое экономическое пространство со странами СНГ — основа многополярного мира, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«На заседании Валдайского клуба президент Владимир Путин предложил активнее запускать механизмы создания больших пространств, построенных на взаимодействии стран-соседей, чья экономика, социальная система, ресурсная база и инфраструктура дополняют друг друга. Такие пространства — основа многополярного мироустройства. Экономическая основа», — отметил премьер-министр РФ.

По словам Мишустина, события последних месяцев показали, что упор надо делать на возможности, расширение деловых контактов внутри СНГ, укрепление технологической независимости и финансового суверенитета содружества. «Важным шагом для интеграции считаем завершение переговоров по проекту соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций. Оно призвано защищать права инвесторов и интересы государств, сформировать благоприятный инвестклимат с использованием мировых практик», — сказал премьер-министр РФ.

Россия остается надежным союзником и торговым партнером, который внимательно и с уважением относится к интересам ближайших соседей, заверил Мишустин.

Вслед за саммитом глав государств СНГ, в Астане собрались премьеры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Взаимодействие не будет ограничиваться только экономической тематикой. 2023 год объявлен в СНГ годом русского языка. Уверен, инициатива позволит нам стать еще ближе, сформировать единое экономическое и гуманитарное пространство Евразии, обеспечивающее безопасность для всех, кто проживает на мегаконтиненте», — резюмировал глава кабинета министров РФ.

Совет глав правительств СНГ собирается два раза в год. Предыдущее совещание в мае прошло в режиме видеоконференцсвязи. На нем Мишустин предлагал определить, как участники СНГ могут помочь РФ противостоять санкциям Запада. Тогда было подписано 10 документов. На совещании в Астане премьер-министры подписали 20 соглашений по самым разным направлениям сотрудничества — экономическому, гуманитарному, санитарно-эпидемиологическому, научно-техническому, инновационному и экологическому. Эксперты объяснили повышение активности СНГ необходимостью расширения экономического пространства, которое выгодно России в условиях санкций Запада.

Часть стран СНГ входит в Евразийский экономический союз, у них более развиты интеграционные механизмы, обращают внимание эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти РФ пытаются применить опыт интеграционных процессов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в работе со странами СНГ, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «В ЕАЭС, куда входят часть стран содружества, интеграционные процессы более продвинутые и развитые. Если в рамках ЕАЭС пришли к понимаю единого рынка труда, нормативам безопасности продуктов, единой границе, то в СНГ таких моментов нет. Однако некоторые государства содружества, не входящие в ЕАЭС, активно включены в нашу экономику.

России нужно использовать площадку СНГ, чтобы вовлекать в хозяйственный оборот новые ресурсы, возможности этих стран и одновременно продвигать свои товары и услуги в них», — пояснил эксперт.

С помощью расширения экономического пространства, наращивания торгового оборота, привлечения инвестиций власти обеспечат российской экономике рост, объясняют эксперты Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российские власти хотят активизировать основной источник роста экономики — инвестиции и инновации, которыми можно обмениваться с ближайшими соседями, полагает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Страны содружества хотят воспользоваться общими инвестпроектами, чтобы создавать новые технологии и инновации. Главная проблема для любых объединений — инвестиции, кредиты, общая банковская система. Именно эти вопросы и предлагает решить Россия, так как они подтолкнут развитие экономик стран СНГ. Тем более, что это будет сосредоточено не в одной стране, то есть люди будут меняться опытом, задействовать общие инвестиции, обмениваться инновациями и новыми технологическими решениями», — уточнил собеседник.

По словам кандидата экономических наук Николая Кульбаки, в долгосрочном периоде формирование общего рынка на пространстве СНГ поможет снизить торговые издержки между странами, и это пойдет на пользу экономике России. «Между странами существуют многочисленные барьеры и любое их смещение, устранение приведет к улучшению условий для развития общих бизнес-проектов», — добавил эксперт.