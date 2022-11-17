Россия укрепляет экономическое влияние на Кавказе

Мишустин подключит к мегапроектам губернаторов

17 ноября 2022 в 22:41 Размер текста - 17 +

Россия ищет новые форматы сотрудничества с Азербайджаном, сообщил на форуме в Баку премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия укрепит свои экономические позиции в Кавказском регионе. На пленарном заседании Российско-Азербайджанского форума 17 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о расширении межрегиональных связей для развития крупных бизнес-проектов. Эксперты объяснили URA.RU, что взаимодействие двух стран на уровне субъектов упростит развитие российско-азербайджанских компаний. Дипломатическим отношениям России и Азербайджана исполнилось 30 лет, напомнил Мишустин в своем выступлении. Новый импульс партнерству придало подписание в этом году Декларации о союзническом взаимодействии. Оно, по словам премьера, активно развивается «в духе дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга». Сотрудничество России и Азербайджана углубляется с помощью взаимодействия регионов обеих стран, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия — один из основных внешнеэкономических партнеров Азербайджана, подчеркнул Мишустин. Там работает более 900 совместных компаний. Взаимодействие усиливается в энергетическом, машиностроительном, фармацевтическом, агропромышленном, транспортном и других секторах. На фоне санкций Запада против России страны ищут новые форматы кооперации, заявил премьер-министр РФ. Сотрудничество углубляется благодаря развитию региональных связей. Наиболее активно с Азербайджаном работают Москва, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Астраханская, Московская и Свердловская области. «Расширение географии региональных связей и укрепление наработанных контактов помогут развитию экономик наших стран», — сказал Мишустин. Михаил Мишустин предложил создавать новые совместные предприятия в сфере малого и среднего бизнеса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тему сотрудничества стороны продолжили обсуждать на двусторонних переговорах в кабинете министров Азербайджана. Мишустин подчеркнул, что реализация новых проектов отвечает интересам всех стран Южного Кавказа. «Рассчитываем, что практическими результатами форума станут новые проекты и контракты, реализуются и образуются новые совместные предприятия, особенно по линии малого и среднего бизнеса», — сообщил премьер-министр РФ. Один из крупных совместных инфраструктурных проектов — транспортный коридор «Север-юг», отметил глава правительства РФ. Обе страны должны в полной мере использовать свое выгодное положение — в центре Евразии и Каспийского региона, чтобы активно развивать транспортный и транзитный потенциал, считает Мишустин. «Я имею в виду создание железнодорожной, автомобильной и морской инфраструктуры в коридоре „Север-Юг“. Он свяжет Россию и Азербайджан со странами Персидского залива, Индией, Китаем, государствами Африки и Тихоокеанского региона. Работа в этом направлении развернута. К 2030 году планируем увеличить объем перевозок по нему», — заявил премьер. Свердловскую область Михаил Мишустин назвал в числе регионов-лидеров по взаимодействию с Азербайджаном Фото: Владимир Андреев © URA.RU Взаимодействие на уровне регионов упрощает развитие совместных бизнес-проектов, объясняет профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «В условиях санкций Россия ищет новые рынки сбыта и для этого налаживает коммерческие связи, которые позволят обходить ограничения. На уровне регионов России и Азербайджана действовать легче, так как упрощаются процедуры принятия решений. Региональные власти знают потребности бизнеса и предоставляют возможности для развития совместных проектов», — пояснил профессор. Развитие российско-азербайджанских отношений упростит сотрудничество на региональном уровне, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские власти используют любую возможность для развития международной торговли, чтобы привлечь для своего развития ресурсы других стран, считает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Международное сотрудничество — основной фактор роста внутренней экономики, потому что государство использует не только свои ресурсы, но и ресурсы территорий, с которыми создается совместный продукт. Поэтому российские власти стремятся расширить свои торговые возможности, в данном случае за счет Закавказья», — рассказал собеседник. Статья по теме Россия усилила позиции на Каспии По словам кандидата экономических наук Михаила Беляева, крупный инфраструктурный проект — транспортный коридор «Север-Юг», в котором задействованы и регионы, откроет для России новые возможности для продвижения экспортных товаров. «Для России этот выход важен, так как там сосредоточена основная производительная сила, мастерская мира. Он также поможет найти дополнительные точки развития группировки стран ШОС и ЕАЭС, лидером которой является РФ», — полагает эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия укрепит свои экономические позиции в Кавказском регионе. На пленарном заседании Российско-Азербайджанского форума 17 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о расширении межрегиональных связей для развития крупных бизнес-проектов. Эксперты объяснили URA.RU, что взаимодействие двух стран на уровне субъектов упростит развитие российско-азербайджанских компаний. Дипломатическим отношениям России и Азербайджана исполнилось 30 лет, напомнил Мишустин в своем выступлении. Новый импульс партнерству придало подписание в этом году Декларации о союзническом взаимодействии. Оно, по словам премьера, активно развивается «в духе дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга». Россия — один из основных внешнеэкономических партнеров Азербайджана, подчеркнул Мишустин. Там работает более 900 совместных компаний. Взаимодействие усиливается в энергетическом, машиностроительном, фармацевтическом, агропромышленном, транспортном и других секторах. На фоне санкций Запада против России страны ищут новые форматы кооперации, заявил премьер-министр РФ. Сотрудничество углубляется благодаря развитию региональных связей. Наиболее активно с Азербайджаном работают Москва, Санкт-Петербург, Ставропольский край, Астраханская, Московская и Свердловская области. «Расширение географии региональных связей и укрепление наработанных контактов помогут развитию экономик наших стран», — сказал Мишустин. Тему сотрудничества стороны продолжили обсуждать на двусторонних переговорах в кабинете министров Азербайджана. Мишустин подчеркнул, что реализация новых проектов отвечает интересам всех стран Южного Кавказа. «Рассчитываем, что практическими результатами форума станут новые проекты и контракты, реализуются и образуются новые совместные предприятия, особенно по линии малого и среднего бизнеса», — сообщил премьер-министр РФ. Один из крупных совместных инфраструктурных проектов — транспортный коридор «Север-юг», отметил глава правительства РФ. Обе страны должны в полной мере использовать свое выгодное положение — в центре Евразии и Каспийского региона, чтобы активно развивать транспортный и транзитный потенциал, считает Мишустин. «Я имею в виду создание железнодорожной, автомобильной и морской инфраструктуры в коридоре „Север-Юг“. Он свяжет Россию и Азербайджан со странами Персидского залива, Индией, Китаем, государствами Африки и Тихоокеанского региона. Работа в этом направлении развернута. К 2030 году планируем увеличить объем перевозок по нему», — заявил премьер. Взаимодействие на уровне регионов упрощает развитие совместных бизнес-проектов, объясняет профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «В условиях санкций Россия ищет новые рынки сбыта и для этого налаживает коммерческие связи, которые позволят обходить ограничения. Российские власти используют любую возможность для развития международной торговли, чтобы привлечь для своего развития ресурсы других стран, считает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Международное сотрудничество — основной фактор роста внутренней экономики, потому что государство использует не только свои ресурсы, но и ресурсы территорий, с которыми создается совместный продукт. Поэтому российские власти стремятся расширить свои торговые возможности, в данном случае за счет Закавказья», — рассказал собеседник. По словам кандидата экономических наук Михаила Беляева, крупный инфраструктурный проект — транспортный коридор «Север-Юг», в котором задействованы и регионы, откроет для России новые возможности для продвижения экспортных товаров. «Для России этот выход важен, так как там сосредоточена основная производительная сила, мастерская мира. Он также поможет найти дополнительные точки развития группировки стран ШОС и ЕАЭС, лидером которой является РФ», — полагает эксперт.