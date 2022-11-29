Коммуналку Тюмени ждут миллиарды инвестиций

Одно решение Якушева погасило старые споры

30 ноября 2022 в 20:37 Размер текста - 17 +

За время работы УСТЭК проложены 26,6 км теплотрасс для подключения 320 новых объектов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания УСТЭК в 2023 году вложит в коммунальную инфраструктуру Тюмени порядка 2,6 млрд рублей, а за три года — около десяти миллиардов. Об этом было объявлено по итогам совета директоров, посвященного пятилетию предприятия. В 2017 году появление единой теплоснабжающей организации наделало много шума в Тюмени. Бизнес-решение, к которому имеет отношение экс-губернатор Тюменской области, а ныне — полпред президента в УрФО Владимир Якушев, расставило все точки над i о возможных спорах в сфере ЖКХ. В Тюмени собрался совет директоров УСТЭК, посвященный пятилетию предприятия Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пять лет назад на рынке теплоснабжения Тюмени работали две крупные энергокомпании — «Фортум» и «Корпорация СТС». Для того, чтобы погасить даже возможные споры, было принято решение об их объединении. За стол переговоров две организации усадил лично Якушев. Тогда он заявил, что данное решение — это «шаг в сторону эффективного управления важнейшей системой жизнеобеспечения, оптимизации процессов, аккумулирования сил, средств, ресурсов». Представитель акционеров ООО «Корпорация СТС» Алексей Бобров во время общения с журналистами подчеркнул роль Владимира Якушева в объединении двух компаний. «У нас были разные взгляды и разные подходы к работе в Тюмени. Были разные тарифные модели, разные финансовые условия. Основополагающие действия были от Владимира Владимировича Якушева: он создавал атмосферу, он принимал политическое решение», — отметил Бобров. «На едином технологическом комплексе работали две конкурирующие компании. Поэтому логично было объединить этот технологический комплекс в один», — добавил и гендиректор ПАО «Фортум» Александр Чуваев. Вячеслав Вахрин обратил внимание на то, что УСТЭК четко выполняет инвестиционную программу Фото: Денис Моргунов © URA.RU С нынешним правительством губернатора Тюменской области Александра Моора у объединенной компании также складывается эффективное взаимодействие. Об этом журналистам рассказал заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин: «УСТЭК сейчас имеет большую инвестиционную программу, которую выполняет от А до Я. Правительство РФ освободило ресурсоснабжающие организации от необходимости выполнять инвестиционные программы. УСТЭК тютелька в тютельку ее выполняет, потому что психология другая. В компании понимают, что мы партнеры и, если они будут обманывать нас, то дальше не сработаемся. А мы хотим и дальше все развивать. У нас за пять лет сложился такой характер отношений, что, если какая-то проблема возникает, мы вместе на нее наваливаемся. Это позволяет нам двигаться дальше». Только в 2023 году инвестиционная и ремонтная программы компании составят порядка 2,6 млрд рублей, а за три года — порядка десяти миллиардов. До 2027 года УСТЭК построит более 20 км тепловых сетей, насосную станцию в Гилевском районе, четыре новых котельных, а также реконструирует более восьми км тепловых сетей, 12 котельных и насосную станцию. С 2018 по 2022 годы АО «УСТЭК» уже направило 9 млрд рублей в обновление теплосетевого комплекса Тюмени. Так, более 4,4 млрд — объем инвестиционной программы и более 4,5 млрд рублей — ремонтной программы УСТЭК. «Все, что мы заработали за этот период, мы все инвестировали — вложили в нашу инвестпрогрограмму, в наши долгосрочные проекты», — подчеркнула в беседе с журналистами председатель совета директоров «Корпорации СТС» Татьяна Черных. За это же время проложены 26,6 км теплотрасс для подключения 320 новых объектов, в том числе школ, детских садов, больниц. При активном сотрудничестве УСТЭК с городскими и региональными властями удалось снизить количество инцидентов на оборудовании котельных на 99%, на центральных тепловых пунктов — на 75%, на магистральных трубопроводах — на 54%. УСТЭК ввела для застройщиков единую плату за подключение объектов к тепловым сетям, что упростило взаимодействие при строительстве новых жилых комплексов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сегодня УСТЭК — единая теплоснабжающая организация столицы региона. Это значит, что для 90% горожан действует единый тариф на тепло. Компания обеспечивает энергией более 677 тысяч жителей и более 7,8 тысяч зданий. Отдельное направление — работа с застройщиками. Для них УСТЭК ввела единую плату за подключение объектов к тепловым сетям, что значительно упрощает взаимодействие при строительстве новых жилых комплексов. Кроме того, реализуется проект по переходу жилых домов с центральных тепловых пунктов на индивидуальные. «Это позволяет вывести систему теплоснабжения Тюмени на новый и более качественный уровень», — рассказывают в УСТЭК. В этом компании также помогают и роботы, которые диагностируют оборудование. Существенные перемены затронули и контакт-центр УСТЭК. Теперь он работает круглосуточно, а центры обслуживания — в режиме «единого окна». Каждый год сотрудники центра получают более 114 тыс. звонков, а больше тысячи обращений приходит в виртуальную приемную. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания УСТЭК в 2023 году вложит в коммунальную инфраструктуру Тюмени порядка 2,6 млрд рублей, а за три года — около десяти миллиардов. Об этом было объявлено по итогам совета директоров, посвященного пятилетию предприятия. В 2017 году появление единой теплоснабжающей организации наделало много шума в Тюмени. Бизнес-решение, к которому имеет отношение экс-губернатор Тюменской области, а ныне — полпред президента в УрФО Владимир Якушев, расставило все точки над i о возможных спорах в сфере ЖКХ. Пять лет назад на рынке теплоснабжения Тюмени работали две крупные энергокомпании — «Фортум» и «Корпорация СТС». Для того, чтобы погасить даже возможные споры, было принято решение об их объединении. За стол переговоров две организации усадил лично Якушев. Тогда он заявил, что данное решение — это «шаг в сторону эффективного управления важнейшей системой жизнеобеспечения, оптимизации процессов, аккумулирования сил, средств, ресурсов». Представитель акционеров ООО «Корпорация СТС» Алексей Бобров во время общения с журналистами подчеркнул роль Владимира Якушева в объединении двух компаний. «У нас были разные взгляды и разные подходы к работе в Тюмени. Были разные тарифные модели, разные финансовые условия. Основополагающие действия были от Владимира Владимировича Якушева: он создавал атмосферу, он принимал политическое решение», — отметил Бобров. «На едином технологическом комплексе работали две конкурирующие компании. Поэтому логично было объединить этот технологический комплекс в один», — добавил и гендиректор ПАО «Фортум» Александр Чуваев. С нынешним правительством губернатора Тюменской области Александра Моора у объединенной компании также складывается эффективное взаимодействие. Об этом журналистам рассказал заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин: «УСТЭК сейчас имеет большую инвестиционную программу, которую выполняет от А до Я. Правительство РФ освободило ресурсоснабжающие организации от необходимости выполнять инвестиционные программы. УСТЭК тютелька в тютельку ее выполняет, потому что психология другая. В компании понимают, что мы партнеры и, если они будут обманывать нас, то дальше не сработаемся. А мы хотим и дальше все развивать. У нас за пять лет сложился такой характер отношений, что, если какая-то проблема возникает, мы вместе на нее наваливаемся. Это позволяет нам двигаться дальше». Только в 2023 году инвестиционная и ремонтная программы компании составят порядка 2,6 млрд рублей, а за три года — порядка десяти миллиардов. До 2027 года УСТЭК построит более 20 км тепловых сетей, насосную станцию в Гилевском районе, четыре новых котельных, а также реконструирует более восьми км тепловых сетей, 12 котельных и насосную станцию. За это же время проложены 26,6 км теплотрасс для подключения 320 новых объектов, в том числе школ, детских садов, больниц. При активном сотрудничестве УСТЭК с городскими и региональными властями удалось снизить количество инцидентов на оборудовании котельных на 99%, на центральных тепловых пунктов — на 75%, на магистральных трубопроводах — на 54%. Сегодня УСТЭК — единая теплоснабжающая организация столицы региона. Это значит, что для 90% горожан действует единый тариф на тепло. Компания обеспечивает энергией более 677 тысяч жителей и более 7,8 тысяч зданий. Отдельное направление — работа с застройщиками. Для них УСТЭК ввела единую плату за подключение объектов к тепловым сетям, что значительно упрощает взаимодействие при строительстве новых жилых комплексов. Кроме того, реализуется проект по переходу жилых домов с центральных тепловых пунктов на индивидуальные. «Это позволяет вывести систему теплоснабжения Тюмени на новый и более качественный уровень», — рассказывают в УСТЭК. В этом компании также помогают и роботы, которые диагностируют оборудование. Существенные перемены затронули и контакт-центр УСТЭК. Теперь он работает круглосуточно, а центры обслуживания — в режиме «единого окна». Каждый год сотрудники центра получают более 114 тыс. звонков, а больше тысячи обращений приходит в виртуальную приемную.