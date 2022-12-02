Россияне смогут рассчитывать на пенсию мечты через 10 лет

Пенсию в 46 тысяч рублей жители России смогут начать получать только через 10-15 лет, когда ее размер уже станет не актуальным. О причинах роста размера выплат и дальнейшего пути реформы в беседе с URA.RU рассказала доктор юридических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Марина Буянова.
По данным исследований портала по поиску работы Superjob, средняя пенсия в России должна составлять 46,4 тысячи рублей. Такие пожелания высказали россияне. При этом принявшие участие в опросе жители столицы отметили, что их устроит пенсия в 50,8 тысяч рублей в месяц.
— Смогут ли россияне получать пенсию в размере 46 000 рублей?
— Конечно, это сейчас невозможно, потому что Пенсионный фонд России у нас весьма ограничен в средствах. Даже работающим пенсионерам с 2016 года не платят добавки, пенсии не индексируются. Да, мечта каждого россиянина получать как можно больше. 46 тысяч на сегодня — это та сумма, с которой можно было бы хорошо жить каждому пенсионеру. К сожалению, сегодня мы не можем удовлетворить эти пожелания. Когда мы достигнем этой возможности [сделать пенсию 46 тысяч рублей], то у нас уже будут другие ожидания, другие цены, и сумму нужно будет опять поднимать. Ведь потребуется на это ни один, ни два года.
Сейчас россияне в среднем получают пенсию в 21 000 рублей и сколько лет надо ждать? Ну, как минимум 10-15. Даже если представить себе, что мы весь бюджет в России бросим на это дело, больше, чем на год, мы не протянем. И дальше мы опять обрежем пенсии, как минимум в два раза, и все начнем сначала.
— Возможно ли увеличение пенсий россиян?
— Часто идут ссылки на законодательство стран западной Европы, в частности, Германии, где размер пенсий значительно выше. Но имейте в виду, что в нее входит еще и накопительная часть, формируемая работодателем. Плюс будущие пенсионеры еще и сами платят. Мы сейчас не можем обязать всех дополнительно самим формировать вместе с работником накопительную часть пенсии. Корпорации, такие как «Сбербанк», «Газпром», создают свои пенсионные фонды и доплачивают. То есть выполняют свои обязательства по договору добровольного пенсионного страхования. В таком случае размер выплат будет уже значительно выше. У кого-то может и до 42 тысяч доходить. Но это очень малое количество населения.
— Кто из россиян имеет право на повышенные пенсии?
— Значительно больше получают отдельные категории государственных служащих, военнослужащие, судьи. Также те лица, которые имеют пенсионные накопления, что сформировали их в большой сумме с 2002 года, работая на многих работах. Они могут получать и 41, и 42 тысячи. И даже та часть пенсионеров, которые вышли значительно позже на пенсию — в 2005, 2006, 2007, в 2010 году.
— Что ждать дальше от пенсионной реформы в России?
— Пенсионная реформа у нас продолжается, и будет продолжаться. Мы найдем, может быть, какой-то другой выход. В прессе говорят много о том, что стоит вообще отказаться от государственных пенсий, чтобы человек сам формировал свой капитал. В России это может быть осуществлено, но в таком случае мы опять столкнемся с огромным числом людей, которые будут находиться за чертой бедности. И будет опять все с начала.
По данным Пенсионного фонда РФ, максимальная пенсия формируется, если человек работает официально и получает белую зарплату. Только с нее работодатели делают взносы на пенсию. Россиянам важно время от времени проверять свою выписку из пенсионного счета. В ней есть информация о поступивших взносах на пенсию, периодах стажа и размере сформированной пенсии. Будущая пенсия складывается также из выплаты пенсионных накоплений. Повлиять на их сумму можно, если внимательно выбирать управляющую компанию, которая инвестирует эти средства.
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