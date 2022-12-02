Россияне смогут рассчитывать на пенсию мечты через 10 лет

Профессор вуза при правительстве РФ — о росте выплат и новой пенсионной реформе

02 декабря 2022 в 22:30 Размер текста - 17 +

Пенсионный фонд России весьма ограничен в средствах, отметила Марина Буянова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пенсию в 46 тысяч рублей жители России смогут начать получать только через 10-15 лет, когда ее размер уже станет не актуальным. О причинах роста размера выплат и дальнейшего пути реформы в беседе с URA.RU рассказала доктор юридических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Марина Буянова. Потребует ни один год, чтобы довести пенсию до размера в 46 000 рублей, считает Марина Буянова Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU По данным исследований портала по поиску работы Superjob, средняя пенсия в России должна составлять 46,4 тысячи рублей. Такие пожелания высказали россияне. При этом принявшие участие в опросе жители столицы отметили, что их устроит пенсия в 50,8 тысяч рублей в месяц. — Смогут ли россияне получать пенсию в размере 46 000 рублей? — Конечно, это сейчас невозможно, потому что Пенсионный фонд России у нас весьма ограничен в средствах. Даже работающим пенсионерам с 2016 года не платят добавки, пенсии не индексируются. Да, мечта каждого россиянина получать как можно больше. 46 тысяч на сегодня — это та сумма, с которой можно было бы хорошо жить каждому пенсионеру. К сожалению, сегодня мы не можем удовлетворить эти пожелания. Когда мы достигнем этой возможности [сделать пенсию 46 тысяч рублей], то у нас уже будут другие ожидания, другие цены, и сумму нужно будет опять поднимать. Ведь потребуется на это ни один, ни два года. Сейчас россияне в среднем получают пенсию в 21 000 рублей и сколько лет надо ждать? Ну, как минимум 10-15. Даже если представить себе, что мы весь бюджет в России бросим на это дело, больше, чем на год, мы не протянем. И дальше мы опять обрежем пенсии, как минимум в два раза, и все начнем сначала. — Возможно ли увеличение пенсий россиян? — Часто идут ссылки на законодательство стран западной Европы, в частности, Германии, где размер пенсий значительно выше. Но имейте в виду, что в нее входит еще и накопительная часть, формируемая работодателем. Плюс будущие пенсионеры еще и сами платят. Мы сейчас не можем обязать всех дополнительно самим формировать вместе с работником накопительную часть пенсии. Корпорации, такие как «Сбербанк», «Газпром», создают свои пенсионные фонды и доплачивают. То есть выполняют свои обязательства по договору добровольного пенсионного страхования. В таком случае размер выплат будет уже значительно выше. У кого-то может и до 42 тысяч доходить. Но это очень малое количество населения. Новость по теме Юрист поделилась, как выйти на пенсию досрочно — Кто из россиян имеет право на повышенные пенсии? — Значительно больше получают отдельные категории государственных служащих, военнослужащие, судьи. Также те лица, которые имеют пенсионные накопления, что сформировали их в большой сумме с 2002 года, работая на многих работах. Они могут получать и 41, и 42 тысячи. И даже та часть пенсионеров, которые вышли значительно позже на пенсию — в 2005, 2006, 2007, в 2010 году. — Что ждать дальше от пенсионной реформы в России? — Пенсионная реформа у нас продолжается, и будет продолжаться. Мы найдем, может быть, какой-то другой выход. В прессе говорят много о том, что стоит вообще отказаться от государственных пенсий, чтобы человек сам формировал свой капитал. В России это может быть осуществлено, но в таком случае мы опять столкнемся с огромным числом людей, которые будут находиться за чертой бедности. И будет опять все с начала. По данным Пенсионного фонда РФ, максимальная пенсия формируется, если человек работает официально и получает белую зарплату. Только с нее работодатели делают взносы на пенсию. Россиянам важно время от времени проверять свою выписку из пенсионного счета. В ней есть информация о поступивших взносах на пенсию, периодах стажа и размере сформированной пенсии. Будущая пенсия складывается также из выплаты пенсионных накоплений. Повлиять на их сумму можно, если внимательно выбирать управляющую компанию, которая инвестирует эти средства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пенсию в 46 тысяч рублей жители России смогут начать получать только через 10-15 лет, когда ее размер уже станет не актуальным. О причинах роста размера выплат и дальнейшего пути реформы в беседе с URA.RU рассказала доктор юридических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Марина Буянова. По данным исследований портала по поиску работы Superjob, средняя пенсия в России должна составлять 46,4 тысячи рублей. Такие пожелания высказали россияне. При этом принявшие участие в опросе жители столицы отметили, что их устроит пенсия в 50,8 тысяч рублей в месяц. — Смогут ли россияне получать пенсию в размере 46 000 рублей? — Конечно, это сейчас невозможно, потому что Пенсионный фонд России у нас весьма ограничен в средствах. Даже работающим пенсионерам с 2016 года не платят добавки, пенсии не индексируются. Да, мечта каждого россиянина получать как можно больше. 46 тысяч на сегодня — это та сумма, с которой можно было бы хорошо жить каждому пенсионеру. К сожалению, сегодня мы не можем удовлетворить эти пожелания. Когда мы достигнем этой возможности [сделать пенсию 46 тысяч рублей], то у нас уже будут другие ожидания, другие цены, и сумму нужно будет опять поднимать. Ведь потребуется на это ни один, ни два года. — Возможно ли увеличение пенсий россиян? — Часто идут ссылки на законодательство стран западной Европы, в частности, Германии, где размер пенсий значительно выше. Но имейте в виду, что в нее входит еще и накопительная часть, формируемая работодателем. Плюс будущие пенсионеры еще и сами платят. Мы сейчас не можем обязать всех дополнительно самим формировать вместе с работником накопительную часть пенсии. Корпорации, такие как «Сбербанк», «Газпром», создают свои пенсионные фонды и доплачивают. То есть выполняют свои обязательства по договору добровольного пенсионного страхования. В таком случае размер выплат будет уже значительно выше. У кого-то может и до 42 тысяч доходить. Но это очень малое количество населения. — Кто из россиян имеет право на повышенные пенсии? — Значительно больше получают отдельные категории государственных служащих, военнослужащие, судьи. Также те лица, которые имеют пенсионные накопления, что сформировали их в большой сумме с 2002 года, работая на многих работах. Они могут получать и 41, и 42 тысячи. И даже та часть пенсионеров, которые вышли значительно позже на пенсию — в 2005, 2006, 2007, в 2010 году. — Что ждать дальше от пенсионной реформы в России? — Пенсионная реформа у нас продолжается, и будет продолжаться. Мы найдем, может быть, какой-то другой выход. В прессе говорят много о том, что стоит вообще отказаться от государственных пенсий, чтобы человек сам формировал свой капитал. В России это может быть осуществлено, но в таком случае мы опять столкнемся с огромным числом людей, которые будут находиться за чертой бедности. И будет опять все с начала.