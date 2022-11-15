Юрист поделилась, как выйти на пенсию досрочно

Юрист Сивакова: большой трудовой стаж даст возможность стать пенсионером раньше срока

15 ноября 2022 в 14:09 Размер текста - 17 +

Мужчины могут выйти на пенсию, подтвердив 42 года трудового стажа Фото: Размик Закарян © URA.RU Россияне могут досрочно выйти на рабочую пенсию после длительного трудового стажа. Подробностями такого способа выхода на пенсию поделилась юрист Ирина Сивакова. «[В числе оснований для досрочного выхода на пенсию по старости] следует отметить длительный трудовой стаж», — сообщила Сивакова в своей группе «Юридические тонкости» «ВКонтакте». Сделать это сейчас можно на два года раньше, подтвердив 42 года стажа для мужчин и 37 лет стажа для женщин. Юрист отметила, что после поправки в закон «О страховых пенсиях» от 4 ноября 2022 года в этот стаж засчитываются также все периоды военной службы, перечисленные в законе, не зависимо от того, когда она проходила. Сивакова призывает мужчин пересчитать свой трудовой стаж с учетом прохождения ими военной службы. Если с учетом этого периода у них набирается 42 года стажа — следует обратиться в Пенсионный фонд России за назначением досрочной пенсии. Ранее работающим пенсионерам напомнили, что они могут пользоваться рядом привилегий и дополнительных прав. А ПФР увеличил прибавку к пенсии за уход за родственниками.

Россияне могут досрочно выйти на рабочую пенсию после длительного трудового стажа. Подробностями такого способа выхода на пенсию поделилась юрист Ирина Сивакова. «[В числе оснований для досрочного выхода на пенсию по старости] следует отметить длительный трудовой стаж», — сообщила Сивакова в своей группе «Юридические тонкости» «ВКонтакте». Сделать это сейчас можно на два года раньше, подтвердив 42 года стажа для мужчин и 37 лет стажа для женщин. Юрист отметила, что после поправки в закон «О страховых пенсиях» от 4 ноября 2022 года в этот стаж засчитываются также все периоды военной службы, перечисленные в законе, не зависимо от того, когда она проходила. Сивакова призывает мужчин пересчитать свой трудовой стаж с учетом прохождения ими военной службы. Если с учетом этого периода у них набирается 42 года стажа — следует обратиться в Пенсионный фонд России за назначением досрочной пенсии. Ранее работающим пенсионерам напомнили, что они могут пользоваться рядом привилегий и дополнительных прав. А ПФР увеличил прибавку к пенсии за уход за родственниками.