Superjob: россияне хотят пенсию не меньше 46 тысяч рублей

02 декабря 2022 в 08:33 Размер текста - 17 +

Желаемая сумма пенсии россиян возросла на 7,9% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители России считают приемлемой пенсию в размере 46 тысяч рублей. Об этом сообщили исследователи сервиса Superjob. «Достойной пенсией на сегодняшний день, по средним оценкам россиян, является сумма в размере 46,4 тыс. руб. в месяц. Мужчины считают приемлемой сумму в 47,2 тыс. руб., женщины — 45,5 тыс. руб. Размер пенсионных притязаний растет с увеличением возраста и уровня дохода опрошенных», — цитирует ТАСС исследование Superjob. Сообщается, что сумма желаемой пенсии выросла за год на 7,9%. Жители крупных городов хотят получать еще больше. Москвичей устроит пенсия в 50,8 тысяч рублей, а петербуржцев — 48,2 тысячи рублей. Во Владивостоке назвали приемлемой сумму 47,2 тысячи рублей, в Тюмени — 46,7 тысяч рублей, а в Хабаровске — 46,6 тысяч рублей. Наименьший размер желаемой пенсии назвали в Ярославле — 41,3 тысячи рублей. В России сократилась реальная сумма пенсий на 2,6%, сообщает сайт MK.RU . В Минтруда анонсировали индексацию пенсий на 4,8%, передают «Дни.ру». Это ниже прогнозируемого уровня инфляции в следующем году (5-7%). Исследователи «Работы.ру» и негосударственного пенсионного фонда Сбербанка (СберНПФ) сообщили, что четверть жителей страны хотят получать 100 тысяч рублей на пенсии.

Жители России считают приемлемой пенсию в размере 46 тысяч рублей. Об этом сообщили исследователи сервиса Superjob. «Достойной пенсией на сегодняшний день, по средним оценкам россиян, является сумма в размере 46,4 тыс. руб. в месяц. Мужчины считают приемлемой сумму в 47,2 тыс. руб., женщины — 45,5 тыс. руб. Размер пенсионных притязаний растет с увеличением возраста и уровня дохода опрошенных», — цитирует ТАСС исследование Superjob. Сообщается, что сумма желаемой пенсии выросла за год на 7,9%. Жители крупных городов хотят получать еще больше. Москвичей устроит пенсия в 50,8 тысяч рублей, а петербуржцев — 48,2 тысячи рублей. Во Владивостоке назвали приемлемой сумму 47,2 тысячи рублей, в Тюмени — 46,7 тысяч рублей, а в Хабаровске — 46,6 тысяч рублей. Наименьший размер желаемой пенсии назвали в Ярославле — 41,3 тысячи рублей. В России сократилась реальная сумма пенсий на 2,6%, сообщает сайт MK.RU. В Минтруда анонсировали индексацию пенсий на 4,8%, передают «Дни.ру». Это ниже прогнозируемого уровня инфляции в следующем году (5-7%). Исследователи «Работы.ру» и негосударственного пенсионного фонда Сбербанка (СберНПФ) сообщили, что четверть жителей страны хотят получать 100 тысяч рублей на пенсии.