Почему группировка США «Моцарт» не конкурент ЧВК «Вагнера»

Американцы ведут ВСУ к поражениям вместо побед под Бахмутом

05 декабря 2022 в 19:06 Размер текста - 17 +

Офицер ДНР объяснил, почему российское ЧВК сильнее американской группировки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине ЧВК США «Моцарт» не конкурент российской группировке «Вагнера». Американская структура не предназначена для участия в военных действиях и терпит поражения в прямом бою. Об этом в интервью корреспонденту URA.RU рассказал офицер ДНР с позывным Ситх. — Ситх, пожалуйста дай свою оценку работе американской ЧВК «Моцарт». Действительно ли это структура может стать силой, способной противостоять российской Группе Вагнера? ЧВК «Моцарт» не предназначена для участия в реальных боях (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Бои за Бахмут и прилегающие населенные пункты, где «Группа «Моцарт» по утверждению военных специалистов противостоит «Вагнеру», еще раз убедили меня, что ЧВК «Моцарт» — пиар-проект ее основателя Энди Милберна. Последнее известное мне местоположение ЧВК «Моцарт» — это населенный пункт Константиновка, который находится на значительном, более 20 километров, удалении от линии соприкосновения под Бахмутом, где идет активная фаза боев за город. Все, что мне известно о пребывании ЧВК «Моцарт» на Донбассе, утверждает меня во мнении, что данная структура для участия в реальных боях не предназначена. — Что известно об этой военной компании и ее руководителе? Правда ли, что в «Моцарт» работают бывшие морпехи? Насколько они могут быть эффективными? Участие «Моцарта» в подготовке и проведении наступательной операции привело к большим потерям среди ВСУ (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Да, Энди Милберн до 2019 года служил в Корпусе морской пехоты США в должности заместителя командующего Центра специальных операций. Этот Центр организует и координирует боевые миссии Корпуса. Но Милберн и его компания за 11 месяцев конфликта нигде себя не проявили как крутые военные специалисты. Да, они проводят первичное обучение военнослужащих ВСУ, проводят занятия по тактической подготовке, слаживанию, координации действий подразделений на поле боя. При этом успешных боевых операций для портфолио у этой ЧВК так и не появилось. Более того, участие офицеров «Моцарта» в подготовке и проведении одной из недавних наступательных операций в Бахмуте привело к большим потерям среди личного состава 58 бригады ВСУ. В прямом боевом столкновении с отрядами ЧВК «Вагнера» 58 бригада ВСУ и приданные ей подразделения были рассеяны и отступили, понеся большие потери убитыми и ранеными. Иностранные кураторы неправильно оценивают возможности ВС РФ и ЧВК «Вагнера» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Кроме того после неудачного штурма, отходя на исходные позиции они засветили места своей дислокации. Разведка «Вагнера» с помощью беспилотников смогла определить расположение украинских военных и их полевых штабов в Бахмуте и пригородах. После нанести по ним удары. Это подтверждает, что кураторы из-за океана имеют неверное представление о наступательном потенциале ВСУ и неправильно оценивают возможности ВС РФ и ЧВК «Вагнера». — На сайте «Группы Моцарт» идет сбор донатов для гуманитарных миссий этой ЧВК. Что известно о гуманитарном аспекте их работы? — Милберн заявлял о гуманитарной миссии своей ЧВК. Саперы «Моцарта» якобы производят разминирование частного жилого сектора и помогают местным жителям наладить мирную жизнь. Но на Артемовском (Бахмут) направлении ВСУ отступают, оставляя населенные пункты. Действуя в обороне, чьи мины могут снимать саперы «Моцарта»? Только мины установленные ВСУ. Конечно они этого не делают. Наоборот, они помогают минировать. Как мне кажется, ни одна из заявленных основателем ЧВК «Моцарт» Милберном целей не достигнута. Пока я не вижу, что «Моцарт» может хоть как-то минимально успешно противостоять «Группе Вагнера» в боях. Сейчас американская компания везде проигрывает своим конкурентам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ЧВК США «Моцарт» не конкурент российской группировке «Вагнера». Американская структура не предназначена для участия в военных действиях и терпит поражения в прямом бою. Об этом в интервью корреспонденту URA.RU рассказал офицер ДНР с позывным Ситх. — Ситх, пожалуйста дай свою оценку работе американской ЧВК «Моцарт». Действительно ли это структура может стать силой, способной противостоять российской Группе Вагнера? — Бои за Бахмут и прилегающие населенные пункты, где «Группа «Моцарт» по утверждению военных специалистов противостоит «Вагнеру», еще раз убедили меня, что ЧВК «Моцарт» — пиар-проект ее основателя Энди Милберна. Последнее известное мне местоположение ЧВК «Моцарт» — это населенный пункт Константиновка, который находится на значительном, более 20 километров, удалении от линии соприкосновения под Бахмутом, где идет активная фаза боев за город. Все, что мне известно о пребывании ЧВК «Моцарт» на Донбассе, утверждает меня во мнении, что данная структура для участия в реальных боях не предназначена. — Что известно об этой военной компании и ее руководителе? Правда ли, что в «Моцарт» работают бывшие морпехи? Насколько они могут быть эффективными? — Да, Энди Милберн до 2019 года служил в Корпусе морской пехоты США в должности заместителя командующего Центра специальных операций. Этот Центр организует и координирует боевые миссии Корпуса. Но Милберн и его компания за 11 месяцев конфликта нигде себя не проявили как крутые военные специалисты. Да, они проводят первичное обучение военнослужащих ВСУ, проводят занятия по тактической подготовке, слаживанию, координации действий подразделений на поле боя. Кроме того после неудачного штурма, отходя на исходные позиции они засветили места своей дислокации. Разведка «Вагнера» с помощью беспилотников смогла определить расположение украинских военных и их полевых штабов в Бахмуте и пригородах. После нанести по ним удары. Это подтверждает, что кураторы из-за океана имеют неверное представление о наступательном потенциале ВСУ и неправильно оценивают возможности ВС РФ и ЧВК «Вагнера». — На сайте «Группы Моцарт» идет сбор донатов для гуманитарных миссий этой ЧВК. Что известно о гуманитарном аспекте их работы? — Милберн заявлял о гуманитарной миссии своей ЧВК. Саперы «Моцарта» якобы производят разминирование частного жилого сектора и помогают местным жителям наладить мирную жизнь. Но на Артемовском (Бахмут) направлении ВСУ отступают, оставляя населенные пункты. Действуя в обороне, чьи мины могут снимать саперы «Моцарта»? Только мины установленные ВСУ. Конечно они этого не делают. Наоборот, они помогают минировать. Как мне кажется, ни одна из заявленных основателем ЧВК «Моцарт» Милберном целей не достигнута. Пока я не вижу, что «Моцарт» может хоть как-то минимально успешно противостоять «Группе Вагнера» в боях. Сейчас американская компания везде проигрывает своим конкурентам.