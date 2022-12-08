Юбилейный слухи ЯНАО: люди в черном преследовали главу полиции

О секс-скандале политика, отставке чиновника и большой семье мэра. Выпуск 1000

09 декабря 2022 в 07:55 Размер текста - 17 +

Слухи URA.RU меняют повестку в российских регионах Фото: коллаж URA.RU В юбилейном выпуске слухов мы вспомним, с какими проблемами столкнулись ямальские герои из-за упоминаний в нашей рубрике. Так один из чиновников мэрии Нового Уренгоя лишился работы после вмешательства губернатора, у главы полиции начались проблемы, а сотрудники на прибыльных должностях в Надымском районе начали бояться за свои места. Кроме того, в эксклюзивном выпуске «Слухов»: кого из политиков до сих пор преследует секс-скандал и какую пользу от инсайдов URA.RU получает политтусовка. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер. Губернатор Артюхов узнал о проколе чиновника и заставил его уволить Фото: Денис Моргунов © URA.RU Чиновник лишился должности после инсайдов о нем Источники в политтусовке Нового Уренгоя вспоминают самый обсуждаемый скандал уходящего года, который был начат из-за слуха, опубликованного на URA.RU. «В этом году больше всех отличился департамент соцполитики со своими „махинациями“. Громко обсуждалась отставка ответственного за спорт чиновника Владислава Серебрякова из-за вождения в нетрезвом виде. После того как эта информация появилась на URA.RU, говорили, что губернатор Дмитрий Артюхов лично распорядился о том, чтобы Серебрякова сняли с должности. А то, что его сейчас и вовсе взяли работать с молодежью — для Нового Уренгоя нонсенс! Такого провала в работе мэрии не знали со времен скандала про мальчика Колю, который в Бундестаге выступал», — делятся слухачи. Секс-скандал из прошлого преследует ямальского политика Инсайдеры из «старой гвардии» не могли не упомянуть крупный секс-скандал, который приписывают бывшему бизнес-омбудсмену Дмитрию Бавдурному в 2017 году. «Эта история кем только не обсуждалась, а фотографии разлетелись по всем пабликам в соцсетях. Но благодаря URA.RU история приобрела небывалый масштаб. Многие тогда предположили, что на фото изображен Бавдурный, поскольку „действия“ происходили в его кабинете. Он это был или нет — официально никто не подтвердил, но карьера и репутация политика в тот день значительно пострадала. URA.RU потом писали, что Бавдурный лишился поста, переехал в Ноябрьск и вел не ахти какую деятельность в гордуме», — болтают злые языки. Мэр Губкинского после слухов о нем чуть не удалил весь развлекательный контент из соцсетей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэр чуть не лишился индивидуальности Коллеги главы Губкинского Андрея Гаранина рассказывают, что после слуха URA.RU о шептаниях в политтусовке из-за неуместности размещения развлекательного контента, мэр чуть не поудалял все свои посты подобного содержания, которые считал своей изюминкой. «После выхода слуха Гаранин хотел почистить ленту от легендарных фото, где он на конкурсе красоты в окружении девушек, где зимними пейзажами любуется, где чай пьет в музее. Но передумал, потому что уникальный», — болтают слухачи. Слухи вселили страх в чиновников района в ЯНАО… Чиновники рассказывают, что в Надымском районе сильно все занервничали после серии инсайдов и слухов URA.RU о переходе жены главы администрации Дмитрия Жаромских на денежный пост в ТИК. «Когда только появилась информация о комбинации, которую подготовили в Надымском районе, все были спокойны. Но после того, как слухи начали воплощаться в реальность и сбываться ровно так, как вы и писали, руководители денежных постов занервничали. Говорят, что у Жаромских большая семья», — смеются собеседники. Директор Арт-резиденции не знал, как реагировать на слухи… Источники вспоминают, как директор Арт-резиденции в Новом Уренгое Владислав Лихачев, занявший пост руководителя в январе этого года, не знал как реагировать на слухи, выходившие про него в соответствующей рубрике URA.RU. «Когда он только приступил к своим обязанностям и начали появляться слухи о его работе, он не понимал, что делать в такой ситуации. Поговаривают, что он даже ходил к главе управления молодежной политики Павлу Бухарову, чтобы проконсультироваться на этот счет. Якобы он не успел показать себя еще как управленца, а коллеги уже распускают слухи, да еще и рассказывают об этом журналистам», — вспоминают сплетники. Мэрии Нового Уренгоя слухи помогли решить проблему с высоким объемом работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU …, а чиновникам из другого района помогли разобраться в проблеме В политтусовке со смехом вспоминают, как после слуха URA.RU о том, что подчиненные главы Нового Уренгоя Андрея Воронов не успевают отвечать на обращения граждан, мэр решил разобраться в ситуации. Оказалось, что сотрудники и вопросы от лица жителей в соц сетях пишут, и сами же на них отвечают. «Перестарались немного ребята», — смеются сплетники. Главой ямальской полиции заинтересовались «люди в форме» Инсайдеры смеются, вспоминая историю о том, как после слуха URA.RU о том, что глава ямальского управления МВД Сергей Костенко проявил излишнюю заинтересованность к политике региона, им заинтересовались люди в той самой форме. «Да, ему тогда пришлось непросто. После выхода инсайда в городе начали появляться „люди в черном“, ежеминутно оглядывающиеся по сторонам. В тот период Костенко ходил весь нервный и дерганный. Удружили вы ему», — смеются сплетники. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В юбилейном выпуске слухов мы вспомним, с какими проблемами столкнулись ямальские герои из-за упоминаний в нашей рубрике. Так один из чиновников мэрии Нового Уренгоя лишился работы после вмешательства губернатора, у главы полиции начались проблемы, а сотрудники на прибыльных должностях в Надымском районе начали бояться за свои места. Кроме того, в эксклюзивном выпуске «Слухов»: кого из политиков до сих пор преследует секс-скандал и какую пользу от инсайдов URA.RU получает политтусовка. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер. Чиновник лишился должности после инсайдов о нем Источники в политтусовке Нового Уренгоя вспоминают самый обсуждаемый скандал уходящего года, который был начат из-за слуха, опубликованного на URA.RU. «В этом году больше всех отличился департамент соцполитики со своими „махинациями“. Громко обсуждалась отставка ответственного за спорт чиновника Владислава Серебрякова из-за вождения в нетрезвом виде. После того как эта информация появилась на URA.RU, говорили, что губернатор Дмитрий Артюхов лично распорядился о том, чтобы Серебрякова сняли с должности. А то, что его сейчас и вовсе взяли работать с молодежью — для Нового Уренгоя нонсенс! Такого провала в работе мэрии не знали со времен скандала про мальчика Колю, который в Бундестаге выступал», — делятся слухачи. Секс-скандал из прошлого преследует ямальского политика Инсайдеры из «старой гвардии» не могли не упомянуть крупный секс-скандал, который приписывают бывшему бизнес-омбудсмену Дмитрию Бавдурному в 2017 году. «Эта история кем только не обсуждалась, а фотографии разлетелись по всем пабликам в соцсетях. Но благодаря URA.RU история приобрела небывалый масштаб. Многие тогда предположили, что на фото изображен Бавдурный, поскольку „действия“ происходили в его кабинете. Он это был или нет — официально никто не подтвердил, но карьера и репутация политика в тот день значительно пострадала. URA.RU потом писали, что Бавдурный лишился поста, переехал в Ноябрьск и вел не ахти какую деятельность в гордуме», — болтают злые языки. Мэр чуть не лишился индивидуальности Коллеги главы Губкинского Андрея Гаранина рассказывают, что после слуха URA.RU о шептаниях в политтусовке из-за неуместности размещения развлекательного контента, мэр чуть не поудалял все свои посты подобного содержания, которые считал своей изюминкой. «После выхода слуха Гаранин хотел почистить ленту от легендарных фото, где он на конкурсе красоты в окружении девушек, где зимними пейзажами любуется, где чай пьет в музее. Но передумал, потому что уникальный», — болтают слухачи. Слухи вселили страх в чиновников района в ЯНАО… Чиновники рассказывают, что в Надымском районе сильно все занервничали после серии инсайдов и слухов URA.RU о переходе жены главы администрации Дмитрия Жаромских на денежный пост в ТИК. «Когда только появилась информация о комбинации, которую подготовили в Надымском районе, все были спокойны. Но после того, как слухи начали воплощаться в реальность и сбываться ровно так, как вы и писали, руководители денежных постов занервничали. Говорят, что у Жаромских большая семья», — смеются собеседники. Директор Арт-резиденции не знал, как реагировать на слухи… Источники вспоминают, как директор Арт-резиденции в Новом Уренгое Владислав Лихачев, занявший пост руководителя в январе этого года, не знал как реагировать на слухи, выходившие про него в соответствующей рубрике URA.RU. «Когда он только приступил к своим обязанностям и начали появляться слухи о его работе, он не понимал, что делать в такой ситуации. Поговаривают, что он даже ходил к главе управления молодежной политики Павлу Бухарову, чтобы проконсультироваться на этот счет. Якобы он не успел показать себя еще как управленца, а коллеги уже распускают слухи, да еще и рассказывают об этом журналистам», — вспоминают сплетники. …, а чиновникам из другого района помогли разобраться в проблеме В политтусовке со смехом вспоминают, как после слуха URA.RU о том, что подчиненные главы Нового Уренгоя Андрея Воронов не успевают отвечать на обращения граждан, мэр решил разобраться в ситуации. Оказалось, что сотрудники и вопросы от лица жителей в соц сетях пишут, и сами же на них отвечают. «Перестарались немного ребята», — смеются сплетники. Главой ямальской полиции заинтересовались «люди в форме» Инсайдеры смеются, вспоминая историю о том, как после слуха URA.RU о том, что глава ямальского управления МВД Сергей Костенко проявил излишнюю заинтересованность к политике региона, им заинтересовались люди в той самой форме. «Да, ему тогда пришлось непросто. После выхода инсайда в городе начали появляться „люди в черном“, ежеминутно оглядывающиеся по сторонам. В тот период Костенко ходил весь нервный и дерганный. Удружили вы ему», — смеются сплетники. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем слухи, которые носят оскорбительный характер.