Правительство РФ изменило формат поддержки бизнеса

Решение властей расширит возможности развития частных компаний

19 декабря 2022 в 18:58 Размер текста - 17 +

Отечественному бизнесу в условиях санкций упростили доступ к мерам поддержки Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти упростили формат оказания государственной помощи малому и среднему бизнесу. На совещании с вице-премьерами 19 декабря глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о начале работы цифрового профиля предпринимателя на платформе «МСП.РФ». Эксперты объяснили URA.RU, что сервис высвободит время, силы, деньги, а освободившиеся средства бизнесмены смогут направить на развитие своих компаний. Во вступительном слове Мишустин акцентировал внимание на том, что дополнительные меры поддержки отечественного малого и среднего бизнеса принимаются с учетом ситуации. «Сегодня запущен цифровой профиль предпринимателя на платформе „МСП.РФ“. Теперь юрлица при их согласии смогут быстрее получать подходящие меры поддержки. Вся информация будет автоматически поступать от госорганов. Не надо тратить время на предоставление сведений», — рассказал премьер-министр РФ. Цифровой профиль для бизнесменов упростит получение господдержки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин (справа) Фото: Владимир Андреев © URA.RU По его словам, новый сервис позволит предлагать компаниям региональные и федеральные программы адресно, оказывать услуги конкретно под их запросы и индивидуальные особенности. «Сократится время заполнения заявок за счет того, что из анкеты на получение кредита исключено более 50 пунктов. Не придется прикреплять порядка 10 документов. Упростится и проверка со стороны банка, так как данные поступят из достоверных госисточников», — пояснил Мишустин. Предпринимателям будет проще обращаться за государственными микрозаймами, грантами и субсидиями, где требуется большой объем сведений, уточнил премьер. «Прошу коллег, которые участвовали в подготовке этого проекта, следить за тем, как он реализуется», — поручил глава правительства. Правительство РФ стремится максимально облегчить жизнь предпринимателей, отмечают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Перевод услуг в цифровой вид существенно облегчает деятельность предпринимателей, объясняет заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Правительство давно прилагает усилия и максимально облегчить жизнь предпринимателей, чтобы у них не было проблем с отправлением любых видов отчетности, чтобы госуслуги предоставлялись автоматически. Это отражает клиентоцентричность российской власти. Цифровой контур экономит время, силы и деньги, которые могут быть вложены в дело. А это важно для конкретного предпринимателя, его семьи, наемных работников. Это все позволяет сохранять источники доходов, повышать эффективность бизнеса, сохранять занятость населения», — прокомментировал депутат. Сервис предлагает адресные меры поддержки, уточнил президент ассоциации «НП «Опора» Александр Калинин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Система не только облегчает доступ к сервисам, но и может предлагать меры поддержки, которые подходят конкретной компании по профилю деятельности, отметил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. «Использование проактивного кабинета стимулирует развитие предприятий за счет сокращения различных процедур, экономии времени, например, на получение разрешений. Кроме того, в личном кабинете предпринимателей могут отображаться образовательные проекты, на которые приглашает центр „Мой бизнес“, информация о грантах для начинающих предпринимателей, предложения по льготному лизингу», — сказал эксперт. Статья по теме Власти представили будущее российской экономики Правительство уделяет особое внимание малому и среднему бизнесу, так как это звено является базовым для развития экономики, полагает бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев. «Мы живем во времена серьезных вызовов: введены беспрецедентные санкции против России. Предпринимателям сложновато справляться с изменениями в экономике самостоятельно — необходима поддержка правительства в развитии новых логистических связей, изменении подходов к ведению бизнеса. О работе нового сервиса бизнесмены уже отзываются положительно», — резюмировал бизнес-омбудсмен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти упростили формат оказания государственной помощи малому и среднему бизнесу. На совещании с вице-премьерами 19 декабря глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о начале работы цифрового профиля предпринимателя на платформе «МСП.РФ». Эксперты объяснили URA.RU, что сервис высвободит время, силы, деньги, а освободившиеся средства бизнесмены смогут направить на развитие своих компаний. Во вступительном слове Мишустин акцентировал внимание на том, что дополнительные меры поддержки отечественного малого и среднего бизнеса принимаются с учетом ситуации. «Сегодня запущен цифровой профиль предпринимателя на платформе „МСП.РФ“. Теперь юрлица при их согласии смогут быстрее получать подходящие меры поддержки. Вся информация будет автоматически поступать от госорганов. Не надо тратить время на предоставление сведений», — рассказал премьер-министр РФ. По его словам, новый сервис позволит предлагать компаниям региональные и федеральные программы адресно, оказывать услуги конкретно под их запросы и индивидуальные особенности. «Сократится время заполнения заявок за счет того, что из анкеты на получение кредита исключено более 50 пунктов. Не придется прикреплять порядка 10 документов. Упростится и проверка со стороны банка, так как данные поступят из достоверных госисточников», — пояснил Мишустин. Предпринимателям будет проще обращаться за государственными микрозаймами, грантами и субсидиями, где требуется большой объем сведений, уточнил премьер. «Прошу коллег, которые участвовали в подготовке этого проекта, следить за тем, как он реализуется», — поручил глава правительства. Перевод услуг в цифровой вид существенно облегчает деятельность предпринимателей, объясняет заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Правительство давно прилагает усилия и максимально облегчить жизнь предпринимателей, чтобы у них не было проблем с отправлением любых видов отчетности, чтобы госуслуги предоставлялись автоматически. Это отражает клиентоцентричность российской власти. Система не только облегчает доступ к сервисам, но и может предлагать меры поддержки, которые подходят конкретной компании по профилю деятельности, отметил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. «Использование проактивного кабинета стимулирует развитие предприятий за счет сокращения различных процедур, экономии времени, например, на получение разрешений. Кроме того, в личном кабинете предпринимателей могут отображаться образовательные проекты, на которые приглашает центр „Мой бизнес“, информация о грантах для начинающих предпринимателей, предложения по льготному лизингу», — сказал эксперт. Правительство уделяет особое внимание малому и среднему бизнесу, так как это звено является базовым для развития экономики, полагает бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев. «Мы живем во времена серьезных вызовов: введены беспрецедентные санкции против России. Предпринимателям сложновато справляться с изменениями в экономике самостоятельно — необходима поддержка правительства в развитии новых логистических связей, изменении подходов к ведению бизнеса. О работе нового сервиса бизнесмены уже отзываются положительно», — резюмировал бизнес-омбудсмен.