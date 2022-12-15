Власти представили будущее российской экономики

Ее основа — технологическая независимость

15 декабря 2022 в 21:45 Размер текста - 17 +

Технологический прорыв власти планируют сделать с помощью капиталоемких отраслей, отмечают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти представили план достижения технологического суверенитета. На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что создан список из 160 новых промышленных проектов общей стоимостью более 5 трлн рублей. Эксперты считают, что новые проекты с использованием высоких технологий необходимы для того, чтобы сделать экономику передовой, конкурентноспособной и обеспечивающей технологическую независимость. Представители промышленного сектора готовы реализовывать проекты необходимые для достижения технологического суверенитета при поддержке государства, подчеркнул Мишустин. «Проделана большая работа по созданию механизма модернизации промпредприятий, представлены проекты, которые надо реализовать, чтобы обеспечить именно технологический суверенитет в сферах авиастроения, двигателестроения, малотоннажной химии. Сформирован предварительный перечень новых инвестпроектов в промышленности. Размер инвестиций составит около 5 трлн рублей. Мы ставим задачу увеличить инвестирование до 10 трлн рублей», — сообщил глава правительства РФ. Правительство сформировало список из 160 новых промышленных проектов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам премьера, в ближайшее время будут определены критерии отбора проектов, график выполнения, объем субсидий и источники их финансирования. Для них предусмотрены меры поддержки, но у инициаторов все равно должен быть свой капитал. Сейчас правительство прорабатывает с Госкорпорацией развития правила поручительства, чтобы сбалансировать риски по новым инвестпроектам, добавил глава кабинета министров. «Проект будем держать на личном контроле. В январе собираемся проводить отдельное совещание по этому вопросу. Прошу поддержать предложения Минпромторга», — резюмировал Мишустин. В сфере промышленности в России работают 10% малых и средних компаний, уточняют эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Предложения, которые обсуждались на стратегических сессиях под руководством Мишустина, воплощаются в жизнь, отмечает президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. «Малый и средний бизнес будет запускать производства, способствующие укреплению технологического суверенитета страны. В производственной сфере сейчас работает 10% компаний. Для сравнения в Германии таких предприятий 30%. Механизмы, предложенные правительством РФ, призваны повысить расчетную рентабельность инвестпроектов, уменьшить сроки окупаемости, повысить прибыльность и привлечь инвесторов», — пояснил представитель бизнес-сообщества. Экономический суверенитет означает подъем экономики, создание рабочих мест и повышение доходов россиян, добавляют эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новые проекты в промышленности, о которых сообщил Мишустин, нужны для экономического развития страны, которое могут обеспечить только новые технологии, считает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, перед отраслями, имеющими высокий вес в структуре валового внутреннего продукта (ВВП), стоят основные прорывные задачи, поэтому предусматривается значительное финансирование. «С точки зрения развития технологий мы отстаем от экономически развитых стран. У нас не хватает некоторых комплектующих, которые мы вообще не производим — чипы, двигатели. Вот здесь должен быть прорыв. Это капиталоемкие виды деятельности, которые обеспечивают развитие экономики. В них сконцентрирована высокая доля трудовых ресурсов. Авиастроение и машиностроение запускают работу в смежных отраслях — металлургия, энергетика, строительство и других. А значит будет увеличиваться два главных социальных индикатора — доходы и занятость. В них экономический смысл жизни людей», — пояснил эксперт. Статья по теме Мишустин запустил перестройку экономики России Российские власти хотят сделать экономику передовой, конкурентноспособной и обеспечивающей экономический суверенитет, объясняет кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Прошло первое осмысление последствий санкций и пришло осознание, что нам надо переходить на платформу экономического суверенитета. Это не значит, что мы должны отгородиться, а означает, что наряду с внешним обменом мы должны более предметно заниматься внутренней экономикой. То есть реализацией направлений, которые способствуют развитию обрабатывающей промышленности, выстраиванию новых логистических цепочек. Мы должны восстановить, заместить, выйти на передовые рубежи конкурентоспособности, применяя новейшие технологии и выпускать передовую продукцию. Экономический суверенитет означает подъем промышленности, создание новых мест, повышение уровня жизни россиян», — подытожил аналитик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти представили план достижения технологического суверенитета. На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что создан список из 160 новых промышленных проектов общей стоимостью более 5 трлн рублей. Эксперты считают, что новые проекты с использованием высоких технологий необходимы для того, чтобы сделать экономику передовой, конкурентноспособной и обеспечивающей технологическую независимость. Представители промышленного сектора готовы реализовывать проекты необходимые для достижения технологического суверенитета при поддержке государства, подчеркнул Мишустин. «Проделана большая работа по созданию механизма модернизации промпредприятий, представлены проекты, которые надо реализовать, чтобы обеспечить именно технологический суверенитет в сферах авиастроения, двигателестроения, малотоннажной химии. Сформирован предварительный перечень новых инвестпроектов в промышленности. Размер инвестиций составит около 5 трлн рублей. Мы ставим задачу увеличить инвестирование до 10 трлн рублей», — сообщил глава правительства РФ. По словам премьера, в ближайшее время будут определены критерии отбора проектов, график выполнения, объем субсидий и источники их финансирования. Для них предусмотрены меры поддержки, но у инициаторов все равно должен быть свой капитал. Сейчас правительство прорабатывает с Госкорпорацией развития правила поручительства, чтобы сбалансировать риски по новым инвестпроектам, добавил глава кабинета министров. «Проект будем держать на личном контроле. В январе собираемся проводить отдельное совещание по этому вопросу. Прошу поддержать предложения Минпромторга», — резюмировал Мишустин. Предложения, которые обсуждались на стратегических сессиях под руководством Мишустина, воплощаются в жизнь, отмечает президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. «Малый и средний бизнес будет запускать производства, способствующие укреплению технологического суверенитета страны. В производственной сфере сейчас работает 10% компаний. Для сравнения в Германии таких предприятий 30%. Механизмы, предложенные правительством РФ, призваны повысить расчетную рентабельность инвестпроектов, уменьшить сроки окупаемости, повысить прибыльность и привлечь инвесторов», — пояснил представитель бизнес-сообщества. Новые проекты в промышленности, о которых сообщил Мишустин, нужны для экономического развития страны, которое могут обеспечить только новые технологии, считает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, перед отраслями, имеющими высокий вес в структуре валового внутреннего продукта (ВВП), стоят основные прорывные задачи, поэтому предусматривается значительное финансирование. «С точки зрения развития технологий мы отстаем от экономически развитых стран. У нас не хватает некоторых комплектующих, которые мы вообще не производим — чипы, двигатели. Вот здесь должен быть прорыв. Это капиталоемкие виды деятельности, которые обеспечивают развитие экономики. В них сконцентрирована высокая доля трудовых ресурсов. Российские власти хотят сделать экономику передовой, конкурентноспособной и обеспечивающей экономический суверенитет, объясняет кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Прошло первое осмысление последствий санкций и пришло осознание, что нам надо переходить на платформу экономического суверенитета. Это не значит, что мы должны отгородиться, а означает, что наряду с внешним обменом мы должны более предметно заниматься внутренней экономикой. То есть реализацией направлений, которые способствуют развитию обрабатывающей промышленности, выстраиванию новых логистических цепочек. Мы должны восстановить, заместить, выйти на передовые рубежи конкурентоспособности, применяя новейшие технологии и выпускать передовую продукцию. Экономический суверенитет означает подъем промышленности, создание новых мест, повышение уровня жизни россиян», — подытожил аналитик.