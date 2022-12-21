Владимир Якушев ответил на вопросы, интересующие ямальцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев считает, что Северный широтный ход — это стратегически важный проект и работа над ним будет продолжена. Об этом Якушев заявил в интервью URA.RU. Полпред также прокомментировал программы ямальских властей по развитию туризма и реализацию своих поручений на территории автономного округа.

Северный широтный ход остается одним из приоритетов для властей Фото: Размик Закарян © URA.RU

— Владимир Владимирович, в федеральном правительстве поменялись приоритеты, связанные со строительством Северного широтного хода? Как вы прокомментируете решение вице-премьера Хуснуллина дать зеленый свет проектам Восточного полигона и Мурманского железнодорожного узла, а СШХ заморозить?

— Ну речи о заморозке нет. Марат Шакирдзянович озвучил приоритеты из числа приоритетов. Очевидно, что Северный широтный ход — важнейший проект и для Ямала, и для всей страны и он в перечне тех основных направлений, над которыми работают федеральные и региональные органы власти.

Вместе с тем, сегодня, в условиях действия санкций, в условиях сформированного с учетом их влияния бюджета, мы должны трезво оценивать возможности и концентрировать средства и силы в первую очередь на более болезненных точках. Вот, поэтому и появляются, как я сказал выше, приоритеты из числа приоритетов, когда принимается вынужденное решение какой-то проект приостановить. Но Северный широтный ход никто с повестки не снимал.

Убежден, что такая временная приостановка не время для расслабления, надо находить внебюджетные источники, заниматься проектированием.

Первые туристы уже воспользовались туристическим стоповером и побывали в Салехарде Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

— Как вы оцените перспективу запущенного в ЯНАО туристического проекта (Стоповер)?

— «Путешествие за Полярный круг» — это интересный маршрут, который позволит жителям нашей страны познакомиться с уникальной природой и культурой Ямала, не затрачивая много времени.

Ямал может удивить даже бывалых путешественников: здесь можно увидеть северное сияние, летом — белые ночи, когда солнце вообще не заходит за горизонт. Можно покататься на оленьей упряжке, побывать на стойбище коренных народов Севера, посидеть в чуме, попробовать местную кухню и многое другое.

— Ранее вы просили регионы предоставить информацию о проблемах с жизненно важными препаратами. Отчитались ли власти ЯНАО об этом? Как в округе обстоят дела с лекарствами сейчас?

— Действительно, я давал такое поручение главным федеральным инспекторам. В Ямало-Ненецком округе дефицита в коммерческой аптечной сети не наблюдается.

Однако выявлены единичные случаи, когда препараты имеются в ограниченном количестве аптек одной сети. В этом случае предлагается выкупить препарат в другой аптеке этой же сети, либо заказать в определенную аптеку с доставкой сроком от 1 до 5 дней.

В медицинских организациях запас необходимых лекарственных препаратов составляет более трех месяцев.Сейчас автономный округ активно занимается закупкой лекарственных препаратов на 2023 год — их поставка ожидается до конца 2022 года.

Ситуация с обеспеченностью лекарственными средствами находится на постоянном личном контроле губернатора и его команды, поэтому есть все основания считать, что она будет стабильной.