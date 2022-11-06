06 ноября 2022
05 ноября 2022

Артюхов выполнил важное поручение Путина по развитию туризма

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча Дмитрия Артюхова с журналистами. Салехард, портрет, артюхов дмитрий
Выполняем поручение президента — создаем как можно больше возможностей для развития внутреннего туризма, отметил Артюхов Фото:

Власти ЯНАО запустили первый в России туристический стоповер. Теперь туристы смогут остановиться в Салехарде и посмотреть достопримечательности города. Как сообщил в своем telegram-канале глава региона Дмитрий Артюхов, округ выполняет поручение президента страны Владимира Путина по развитию туризма.

«Вместе с нашей авиакомпанией „Ямал“ запускаем первый в стране туристический стоповер — перелет с длительной остановкой в промежуточном городе. Пассажиры, путешествующие из Москвы в Тюмень или Горно-Алтайск, смогут в преддверии выходных один день провести в Салехарде и окунуться в наш неповторимый северный колорит. Выполняем поручение президента — создаем как можно больше возможностей для развития внутреннего туризма», — рассказал он.

Глава ЯНАО добавил, что такое предложение является комплексным. В стоимость билета уже включен перелет, проживание и трансфер. Если проект будет пользоваться спросом у туристов, то будут запущены новые направления.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в регионе откроют туристический кластер на Полярном Урале. По информации СМИ, на проект будет потрачено 13,5 млрд рублей.

Подпишись на наш telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao

Власти ЯНАО запустили первый в России туристический стоповер. Теперь туристы смогут остановиться в Салехарде и посмотреть достопримечательности города. Как сообщил в своем telegram-канале глава региона Дмитрий Артюхов, округ выполняет поручение президента страны Владимира Путина по развитию туризма. «Вместе с нашей авиакомпанией „Ямал“ запускаем первый в стране туристический стоповер — перелет с длительной остановкой в промежуточном городе. Пассажиры, путешествующие из Москвы в Тюмень или Горно-Алтайск, смогут в преддверии выходных один день провести в Салехарде и окунуться в наш неповторимый северный колорит. Выполняем поручение президента — создаем как можно больше возможностей для развития внутреннего туризма», — рассказал он. Глава ЯНАО добавил, что такое предложение является комплексным. В стоимость билета уже включен перелет, проживание и трансфер. Если проект будет пользоваться спросом у туристов, то будут запущены новые направления. Ранее сообщалось, что в 2026 году в регионе откроют туристический кластер на Полярном Урале. По информации СМИ, на проект будет потрачено 13,5 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...