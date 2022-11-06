Артюхов выполнил важное поручение Путина по развитию туризма

Выполняем поручение президента — создаем как можно больше возможностей для развития внутреннего туризма, отметил Артюхов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти ЯНАО запустили первый в России туристический стоповер. Теперь туристы смогут остановиться в Салехарде и посмотреть достопримечательности города. Как сообщил в своем telegram-канале глава региона Дмитрий Артюхов, округ выполняет поручение президента страны Владимира Путина по развитию туризма.

«Вместе с нашей авиакомпанией „Ямал“ запускаем первый в стране туристический стоповер — перелет с длительной остановкой в промежуточном городе. Пассажиры, путешествующие из Москвы в Тюмень или Горно-Алтайск, смогут в преддверии выходных один день провести в Салехарде и окунуться в наш неповторимый северный колорит. Выполняем поручение президента — создаем как можно больше возможностей для развития внутреннего туризма», — рассказал он.

Глава ЯНАО добавил, что такое предложение является комплексным. В стоимость билета уже включен перелет, проживание и трансфер. Если проект будет пользоваться спросом у туристов, то будут запущены новые направления.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в регионе откроют туристический кластер на Полярном Урале. По информации СМИ, на проект будет потрачено 13,5 млрд рублей.