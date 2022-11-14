В ЯНАО приостановили строительство Северного широтного хода

Строительство СШХ продолжат после реализации других важных проектов, завил Хуснуллин Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Правительство России приостановило строительство Северного широтного хода. Реализация мегапроекта будет продолжена после того, как будут закончены другие важные проекты, передает «ТАСС», ссылаясь на слова вице-премьера страны Марата Хуснуллина.

«Северный широтный ход — мы пока этот проект приостановили. Мы его не откладываем. Считаем, что проект имеет перспективу. Сейчас в первую очередь выстраиваем, концентрируем все-таки силы на строительстве Восточного полигона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство проекта возобновят после реализации других проектов. Речь идет о строительстве Восточного полигона и Мурманского железнодорожного узла.

Агентство направило запрос в пресс-службу окружного правительства с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что власти государства предлагали отложить строительство СШХ на год, но не останавливать. Тогда обсуждалось, что проект переформатируют, а заемную часть средств заменят другими источниками.