14 ноября 2022

В ЯНАО приостановили строительство Северного широтного хода

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Совещание по строительству Северного широтного хода и закладка капсулы в основание будущего моста через Обь. Салехард. 11 мая 2018г, проект, северный широтный ход, план, схема, сшх, мост обь
Строительство СШХ продолжат после реализации других важных проектов, завил Хуснуллин Фото:

Правительство России приостановило строительство Северного широтного хода. Реализация мегапроекта будет продолжена после того, как будут закончены другие важные проекты, передает «ТАСС», ссылаясь на слова вице-премьера страны Марата Хуснуллина.

«Северный широтный ход — мы пока этот проект приостановили. Мы его не откладываем. Считаем, что проект имеет перспективу. Сейчас в первую очередь выстраиваем, концентрируем все-таки силы на строительстве Восточного полигона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство проекта возобновят после реализации других проектов. Речь идет о строительстве Восточного полигона и Мурманского железнодорожного узла.

Агентство направило запрос в пресс-службу окружного правительства с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что власти государства предлагали отложить строительство СШХ на год, но не останавливать. Тогда обсуждалось, что проект переформатируют, а заемную часть средств заменят другими источниками.

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Правительство России приостановило строительство Северного широтного хода. Реализация мегапроекта будет продолжена после того, как будут закончены другие важные проекты, передает «ТАСС», ссылаясь на слова вице-премьера страны Марата Хуснуллина. «Северный широтный ход — мы пока этот проект приостановили. Мы его не откладываем. Считаем, что проект имеет перспективу. Сейчас в первую очередь выстраиваем, концентрируем все-таки силы на строительстве Восточного полигона», — говорится в сообщении. Отмечается, что строительство проекта возобновят после реализации других проектов. Речь идет о строительстве Восточного полигона и Мурманского железнодорожного узла. Агентство направило запрос в пресс-службу окружного правительства с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее сообщалось, что власти государства предлагали отложить строительство СШХ на год, но не останавливать. Тогда обсуждалось, что проект переформатируют, а заемную часть средств заменят другими источниками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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