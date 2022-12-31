В Тюмени в 2022 году подорожало почти все, но есть исключения

Журналисты URA.RU узнали прогноз цен на продукты, авто и недвижимость

01 января 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Рост цен на все товары продолжится в 2023 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2022 году нагрузка увеличилась на все статьи личного бюджета Тюменцев. За год подорожали продукты, жилье, коммунальные услуги, проезд в общественном транспорте. Журналисты URA.RU выяснили, что больнее всего ударило по кошельку. И спросили экспертов, чего ждать в 2023 году. Основная статья расходов — еда Динамику цен на основные продукты питания отслеживает тюменское отделение «Росстата». Ведомство приводит усредненные данные по каждому продукту — в исследования попадают как социальные, так и элитные товары. Сильнее всего за 2022 год изменились цены на сахар и гречку. Сахар к декабрю подорожал на целых 35,7%, а за ядрицу магазины стали просить больше на 18,1%. На 18% подорожало пастеризованное молоко, на 16,7% — курица. А вот белый хлеб наоборот подешевел: «Росстат» отмечает снижение цены за год на 7,7%. Куриные яйца за год подорожали на 14,5% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Цены снижаться не будут, такого никогда не было. У нас есть определенная закупочная цена, и она постоянно растет. И продолжит расти в 2023 году. Нам проще соблюдать баланс не снижением цены, а сохраняя акции, скидки, удерживая цены на собственные бренды и социальные товары», — рассказали журналисту URA.RU в магазине одного из крупных тюменских ритейлеров. Жить хочется с комфортом… В 99% случаев люди продают старое жилье, чтобы купить новое. Эту тенденцию агентству озвучили в союзе риэлторов Тюменской области. А агентство «Этажи» провело аналитику — все данные есть на сайте компании. Эксперты рассказали, что основной скачок цены на недвижимость произошел в первой половине года, после введения США и странами Евросоюза санкций против России. В целом квадратный метр на первичном рынке вырос в цене на 16%. Вторичное жилье подорожало за год чуть меньше — на 11,8% Цены на вторичном рынке напрямую зависят от стоимости новой квартиры Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Рост в 2023 году будет продолжаться, но скорее всего более равномерно, чем было в 2022. Застройщики устраивают скидки, акции и подарки, но это их не спасает от финансовой нагрузки — кредиты, зависимость от эскроу, подорожание строительных материалов. Если не будет непредвиденных обстоятельств, взрывного роста мы не ожидаем», — подводят итог аналитики. Отдельно риэлторы выделяют загородную недвижимость: с начала пандемии коронавирусной инфекции она набрала в популярности. Предварительный прогноз — подорожание в начале года на 12 процентов. … и передвигаться тоже Автопром — это сфера, где показатели роста цен в 2022 году самые высокие. Данные, которые можно найти на сайтах официальных дилеров популярных марок авто, однозначно говорят о средней прибавке в 40%. Из общего ряда выбивается отечественный автопром: Lada Granta — она подорожала, по данным дилера, на 13,3%. А вот корейский Haval даже смог снизить цену для российского рынка на свой флагман Jolion на 20% Больше всего в 2022 году подорожали европейские автомобили Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU «Мы потихоньку выходим из стагнации. Многие узлы, которые раньше производили компании из-за рубежа, мы им нашли аналоги в России. Но подорожание все равно есть, и в 2023 году оно продолжится», — рассказали журналисту URA.RU в дилерском центре «АвтоВАЗа». Вторичный рынок авто эксперты анализировать не берутся. Общее повышение цены есть и здесь, но все зависит от марки машины, ее пробега и состояния. А что еще? В начале 2023 года традиционно на 1 рубль подорожает проезд в общественном транспорте. В сфере услуг цены уже выросли на 9%, и в начале года прибавят еще пару процентов. А вот повышения коммунальных платежей в 2023 году можно не ждать: после неожиданной декабрьской индексации традиционную апрельскую губернатор Тюменской области Александр Моор отменил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2022 году нагрузка увеличилась на все статьи личного бюджета Тюменцев. За год подорожали продукты, жилье, коммунальные услуги, проезд в общественном транспорте. Журналисты URA.RU выяснили, что больнее всего ударило по кошельку. И спросили экспертов, чего ждать в 2023 году. Динамику цен на основные продукты питания отслеживает тюменское отделение «Росстата». Ведомство приводит усредненные данные по каждому продукту — в исследования попадают как социальные, так и элитные товары. Сильнее всего за 2022 год изменились цены на сахар и гречку. Сахар к декабрю подорожал на целых 35,7%, а за ядрицу магазины стали просить больше на 18,1%. На 18% подорожало пастеризованное молоко, на 16,7% — курица. А вот белый хлеб наоборот подешевел: «Росстат» отмечает снижение цены за год на 7,7%. «Цены снижаться не будут, такого никогда не было. У нас есть определенная закупочная цена, и она постоянно растет. И продолжит расти в 2023 году. Нам проще соблюдать баланс не снижением цены, а сохраняя акции, скидки, удерживая цены на собственные бренды и социальные товары», — рассказали журналисту URA.RU в магазине одного из крупных тюменских ритейлеров. В 99% случаев люди продают старое жилье, чтобы купить новое. Эту тенденцию агентству озвучили в союзе риэлторов Тюменской области. А агентство «Этажи» провело аналитику — все данные есть на сайте компании. Эксперты рассказали, что основной скачок цены на недвижимость произошел в первой половине года, после введения США и странами Евросоюза санкций против России. В целом квадратный метр на первичном рынке вырос в цене на 16%. Вторичное жилье подорожало за год чуть меньше — на 11,8% «Рост в 2023 году будет продолжаться, но скорее всего более равномерно, чем было в 2022. Застройщики устраивают скидки, акции и подарки, но это их не спасает от финансовой нагрузки — кредиты, зависимость от эскроу, подорожание строительных материалов. Если не будет непредвиденных обстоятельств, взрывного роста мы не ожидаем», — подводят итог аналитики. Отдельно риэлторы выделяют загородную недвижимость: с начала пандемии коронавирусной инфекции она набрала в популярности. Предварительный прогноз — подорожание в начале года на 12 процентов. Автопром — это сфера, где показатели роста цен в 2022 году самые высокие. Данные, которые можно найти на сайтах официальных дилеров популярных марок авто, однозначно говорят о средней прибавке в 40%. Из общего ряда выбивается отечественный автопром: Lada Granta — она подорожала, по данным дилера, на 13,3%. А вот корейский Haval даже смог снизить цену для российского рынка на свой флагман Jolion на 20% «Мы потихоньку выходим из стагнации. Многие узлы, которые раньше производили компании из-за рубежа, мы им нашли аналоги в России. Но подорожание все равно есть, и в 2023 году оно продолжится», — рассказали журналисту URA.RU в дилерском центре «АвтоВАЗа». Вторичный рынок авто эксперты анализировать не берутся. Общее повышение цены есть и здесь, но все зависит от марки машины, ее пробега и состояния. В начале 2023 года традиционно на 1 рубль подорожает проезд в общественном транспорте. В сфере услуг цены уже выросли на 9%, и в начале года прибавят еще пару процентов. А вот повышения коммунальных платежей в 2023 году можно не ждать: после неожиданной декабрьской индексации традиционную апрельскую губернатор Тюменской области Александр Моор отменил.