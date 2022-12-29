В Тюмени пытаются банкротить фирмы, связанные с крупным холдингом

У тюменских налоговиков есть претензии к компаниям связанным с ARSIB Holding Group Фото: Валерий Бычков © URA.RU

В арбитражный суд от тюменских налоговиков поступило заявление в адрес ООО «Вершина» — компании, связанной с топ-менеджерами известнейшего холдинга Тюмени ARSIB Holding Group. Это дело о банкротстве. Заявление только поступило, но еще не принято. Оно может пополнить внушительный список претензий ФНС Тюменской области к компаниям, которые через аффилированных лиц связанны с холдингом.

ARSIB Holding Group начал свое существование в 1957 году как управление снабжения и сбыта Тюменской области. Под современным названием известен в городе с 2008 года. Объединил несколько компаний в сфере строительства, металлосбыта, агропромышленности. Сейчас владеет известными в области брендами — «Тюмень Молоко», мясокомбинат «Ялуторовский», «Сельский Дворик», «Першинское», «Магеллан», «Колумб» и другими. ООО «Вершина» через генерального директора связана с крупнейшим ресурсом холдинга — металлобазой «Энки».

Председатель совета директоров ARSIB Holding Group Самвел Степанян Фото: Валерий Бычков © URA.RU

По данным сервиса СБИС, ООО «Вершина» занимается строительством жилых и нежилых помещений. Как следует из заявления налоговой, компания задолжала налогов на 127 миллионов рублей. При этом следует отметить, что сама компания очевидной связи с ARSIB Holding Group не имеет. Однако ее директором значится Арсен Григорян. Он же является руководителем еще 12 компаний. Учредителем части из них является Грайр Степанян, который связан с топ-менеджерами ARSIB через другие свои фирмы.

ВРЕЗКА: Среди аффилированных лиц самое яркое — Шушаник Арутюнян. Вместе с Грайром Степаняном она учредила ООО «ТВС-Сервис». Так же она является учредителем ООО «Валентина», которое входит в УК «АРСИБ холдинг групп». Еще один ее актив — «Тюменьмолоко», на 99% принадлежащее Тюменьоблснаббыту. Среди акционеров последней указан Самвел Степанян, председатель совета директоров ARSIB Holding Group. Эта информация есть в сервисе СБИС, там же можно проследить и другие связи с холдингом. А вот указанные в статье персоны, кроме Самвела Степаняна, совершенно не публичные — URA.RU не удалось найти ни их фото, ни интервью с ними.

По данным СБИС, в долговой яме еще одна компания Григоряна — «Металлстройторг». Продавец металлопроката должен фискалам 178 миллионов. Счета «Металлстройторга» по данным налоговой арестованы, компания несколько лет не сдает отчетность. Первая попытка обанкротить компанию была еще в 2021 году.

Многофункциональный центр ARSIB TOWER стал самым амбициозным проектом холдинга в 2020 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU

До октября 2020 года Григорян был директором еще одной компании, таким же образом косвенно связанной с менеджментом ARSIB — ООО «Тюменская строительная компания». Эту информацию можно найти в истории изменений руководства в СБИС. К ней у налоговиков тоже есть претензии на 14 миллионов рублей. В федеральной налоговой службе Григоряна называют «отсутствующим должником». Это значит, что местонахождение госструктуре неизвестно.

«Вполне понятно, когда бизнесмен ведет деятельность сразу на нескольких уровнях. Иметь пару своих компаний и входить в крупный холдинг — нормально. Но бизнес требует очень осторожного подхода. Иметь в портфеле убыточные активы как минимум странно для предпринимателей такого уровня», — комментируют ситуацию в тюменском бизнес-сообществе.

URA.RU подготовило официальный запрос председателю совета директоров ARSIB Holding Group Самвелу Степаняну. Отвечать на него в холдинге не спешат. А источник в одной из связанных с ARSIB компаний пояснил, что долги фирм Григоряна на другие аффилированные предприятия не повлияют. «Это все фирмы, которые на финансовые потоки холдинга никак не влияют. Их долги — это их долги, и для нас они значения не имеют», — отметил собеседник.

Очередные слушания по делам о налоговых долгах на сумму более 300 миллионов рублей пройдут в начале 2023 года. Агентство продолжит следить за их ходом.