Россия получила шанс обойти США и ЕС в прорывных разработках

Власти помогут отечественным компаниям занять места ушедших конкурентов

05 января 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

Российские власти привлекут бизнес с производству и продвижению отечественных технологий Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности К решению задачи достижения технологической независимости страны власти привлекли малый и средний бизнес. На рабочей встрече с главой фонда содействия инновациям Сергеем Поляковым 5 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что надо расширять участие небольших компаний в научно-технической жизни и продвижении наукоемкой продукции. Эксперты объяснили URA.RU, что власти поддерживают малые предприятия, так как видят возможности, которые открылись после ухода западных конкурентов. Начиная встречу, Мишустин подчеркнул, что работа фонда является предметом особого внимания со стороны президента РФ и правительства. «Научные, технические прорывы способны качественно изменить жизнь наших людей, дать новые импульсы нашей экономике, развитию технологий и обеспечить стабильное поступательное движение РФ в долгосрочной перспективе», — пояснил премьер. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (слева) поставил задачу найти и внедрить новые формы взаимодействия государства, науки и бизнеса Фото: Официальный сайт правительства РФ Одна из ключевых задач на ближайшие годы — добиться технологической независимости России, в том числе с помощью поиска и внедрения новых форм взаимодействия государства, науки и бизнеса, акцентировал внимание Мишустин. «В текущих условиях важно и дальше продвигать отечественную наукоемкую продукцию, предлагать новые идеи и технологические решения российской промышленности, нашему сектору услуг. Несмотря на санкции, нужно развивать международную кооперацию, в первую очередь с дружественными странами, которых немало», — сообщил премьер. Важную роль в этих процессах играет малый и средний бизнес, который нужно как можно более активно вовлекать в производство, всячески расширять их участие в научно-технической жизни, считает глава правительства. «Крайне важно им помогать. Мы это делаем системно», — заверил Мишустин. Малые инновационные компании являются драйверами экономики, отметил глава фонда содействия инновациям Сергей Поляков Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Полякова, малые инновационные предприятия являются драйверами индустриально развитых экономик, так как они быстро адаптируются к изменяющейся конъюнктуре рынка, выпускают новые продукты и четко отслеживают ситуацию. «Это было видно в период пандемии, когда малые предприятия быстро перестроились под нужды медицины. Предприятия, поддержанные фондом, смогли на 25% обеспечить требования по ковидным тестам, производству ИВЛ и оснащению госпиталей системой безопасности», — рассказал руководитель фонда. Любой кризис — это новые возможности, уверен Мишустин. «Надо продолжать всячески поддерживать инновационные высокотехнологичные проекты. Это очень важно», — резюмировал премьер. Привлечь бизнес к достижению технологической независимости можно с помощью дополнительного финансирования, считают эксперты Фото: Марина Молдавская © URA.RU Правительство прорабатывает уязвимую часть дорожной карты по достижению технологического суверенитета страны, объясняет ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Ранее власти заключили соглашения с крупными инновационными компаниями — лидерами в технологических областях. В прошлом году перед компаниями поставлена задача не просто исследовать, а представить конкретный финальный продукт. Помимо крупных предприятий правительство решило привлечь другие компании. Их уже более 30. Но необходимо обеспечить участие малых и средних инновационных предприятий. А им нужны дополнительные стимулы. О недофинансировании этого направления в конце 2022 года сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Мишустин начал решать этот вопрос в первые дни года. Об этом свидетельствует рабочая встреча с главой фонда содействия инновациям», — рассказал эксперт. Небольшие инновационные предприятия получили шанс на развитие после ухода иностранных конкурентов, уточняют эксперты Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти сделали ставку на небольшие инновационные предприятия, так как увидели возможности, которые перед ними открылись после ухода с рынка западных компаний, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Речь идет о небольших инженерных бюро. И у них сегодня развязаны руки. Теперь над ними не довлеет международный рынок, который диктовал свои условия, демпинговал, душил изобретательскую свободу патентным правом, рыночными и внерыночными механизмами. Для изобретателей, инженеров, бизнесменов открываются новые возможности. Правительство видит их и делает ставку на то, что они могут создавать вещи, превосходящие мировые аналоги, совершенствовать то, что уже есть, применять технологии, которые никогда не выходили на широкое поле госконтрактов», — пояснил депутат. Статья по теме В России изменили подход к защите интеллектуальной собственности Правительство сделало ставку на малые и средние инновационные предприятия, потому что они более гибкие, готовы к трансформациям экономики, полагает бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев. «Правительство поднимает эту тему в начале года и это сигнал, что оно уделяет большое внимание динамичной перестройке экономики и роли бизнеса в ней. Отечественные предприниматели готовы к этому, но без помощи государства многие вопросы предприятия не могут решить самостоятельно», — уточнил собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

К решению задачи достижения технологической независимости страны власти привлекли малый и средний бизнес. На рабочей встрече с главой фонда содействия инновациям Сергеем Поляковым 5 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что надо расширять участие небольших компаний в научно-технической жизни и продвижении наукоемкой продукции. Эксперты объяснили URA.RU, что власти поддерживают малые предприятия, так как видят возможности, которые открылись после ухода западных конкурентов. Начиная встречу, Мишустин подчеркнул, что работа фонда является предметом особого внимания со стороны президента РФ и правительства. «Научные, технические прорывы способны качественно изменить жизнь наших людей, дать новые импульсы нашей экономике, развитию технологий и обеспечить стабильное поступательное движение РФ в долгосрочной перспективе», — пояснил премьер. Одна из ключевых задач на ближайшие годы — добиться технологической независимости России, в том числе с помощью поиска и внедрения новых форм взаимодействия государства, науки и бизнеса, акцентировал внимание Мишустин. «В текущих условиях важно и дальше продвигать отечественную наукоемкую продукцию, предлагать новые идеи и технологические решения российской промышленности, нашему сектору услуг. Несмотря на санкции, нужно развивать международную кооперацию, в первую очередь с дружественными странами, которых немало», — сообщил премьер. Важную роль в этих процессах играет малый и средний бизнес, который нужно как можно более активно вовлекать в производство, всячески расширять их участие в научно-технической жизни, считает глава правительства. «Крайне важно им помогать. Мы это делаем системно», — заверил Мишустин. По словам Полякова, малые инновационные предприятия являются драйверами индустриально развитых экономик, так как они быстро адаптируются к изменяющейся конъюнктуре рынка, выпускают новые продукты и четко отслеживают ситуацию. «Это было видно в период пандемии, когда малые предприятия быстро перестроились под нужды медицины. Предприятия, поддержанные фондом, смогли на 25% обеспечить требования по ковидным тестам, производству ИВЛ и оснащению госпиталей системой безопасности», — рассказал руководитель фонда. Правительство прорабатывает уязвимую часть дорожной карты по достижению технологического суверенитета страны, объясняет ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Ранее власти заключили соглашения с крупными инновационными компаниями — лидерами в технологических областях. В прошлом году перед компаниями поставлена задача не просто исследовать, а представить конкретный финальный продукт. Помимо крупных предприятий правительство решило привлечь другие компании. Их уже более 30. Но необходимо обеспечить участие малых и средних инновационных предприятий. А им нужны дополнительные стимулы. О недофинансировании этого направления в конце 2022 года сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Мишустин начал решать этот вопрос в первые дни года. Об этом свидетельствует рабочая встреча с главой фонда содействия инновациям», — рассказал эксперт. Власти сделали ставку на небольшие инновационные предприятия, так как увидели возможности, которые перед ними открылись после ухода с рынка западных компаний, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Речь идет о небольших инженерных бюро. И у них сегодня развязаны руки. Теперь над ними не довлеет международный рынок, который диктовал свои условия, демпинговал, душил изобретательскую свободу патентным правом, рыночными и внерыночными механизмами. Правительство сделало ставку на малые и средние инновационные предприятия, потому что они более гибкие, готовы к трансформациям экономики, полагает бизнес-омбудсмен Московской области Владимир Головнев. «Правительство поднимает эту тему в начале года и это сигнал, что оно уделяет большое внимание динамичной перестройке экономики и роли бизнеса в ней. Отечественные предприниматели готовы к этому, но без помощи государства многие вопросы предприятия не могут решить самостоятельно», — уточнил собеседник.