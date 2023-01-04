В России изменили подход к защите интеллектуальной собственности

Правительство создает условия для талантливых граждан

04 января 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил упростить процедуру оформления патентов на изобретения Фото: Сергей Русанов © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти показали, что составит основу технологического суверенитета страны. На встрече с главой Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрием Зубовым 4 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ускорить и упростить процесс оформления патентов для россиян. Эксперты объяснили URA.RU, что власти ищут новые технологические решения, чтобы поддерживать на высоком уровне производство товаров и услуг. Роспатент играет важную роль в укреплении технологического суверенитета страны и поиска прорывных технологий, подчеркнул в начале встречи Мишустин. «Регистрация прав на интеллектуальную собственность является важной составляющей, особенно в период, когда на нашу страну оказывается сильное санкционное давление. Нашей стране пытаются закрыть доступ к зарубежным высокотехнологичным продуктам, и делают это, скажем так, все более и более активно», — отметил премьер. России активно закрывают доступ к иностранным высокотехнологичным продуктам, отметил Михаил Мишустин (слева) Фото: Официальный сайт правительства РФ © URA.RU В России много предпринимателей, инноваторов, ученых, которые хотели бы зарегистрировать права на новые продукты, стремятся к этому, и для них нужно создать условия, уверен глава правительства РФ. «Важно, чтобы процесс оформления прав интеллектуальной собственности был коротким. Насколько я знаю, у нас в стране он чуть более четырех месяцев. Это один из самых хороших результатов в мире. А в мире примерно от года до двух с половиной, это в среднем», — обозначил Мишустин. По словам Зубова, компании, университеты продолжают регистрировать заявки и кардинальных изменений нет. 46% заявок на патенты подают российские вузы. Инвестиции за последние пять лет в интеллектуальную собственность выросли в два раза и составили 1 трлн рублей, констатировал глава Роспатента. Россия входит в десятку стран по числу заявок на изобретения Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Россия находится в мировой десятке по количеству заявок на изобретения. Мы работаем на 80% быстрее, чем ведомства США, Японии, Кореи, Китая. Много удается сделать за счет цифровой трансформации административных процедур. Свои сервисы мы предоставляем 24/7 на портале госуслуг, на своем сайте», — рассказал Зубов. «Важно обеспечить доступ к базам данных Роспатента для всех потребителей, которые так или иначе хотят зарегистрировать свои достижения, проекты. Надо дать им возможность посмотреть то, что уже сделано другими, чтобы они могли открыть для себя новые ниши и для изобретательства, и для экспертной оценки продуктов и технологий, которая важна для выявления новых направлений работы бизнеса», — подчеркнул Мишустин. Правительство хочет вовлечь в оборот как можно больше изобретений, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Несмотря на все сложности, необходимо обеспечивать максимальную гарантию прав на продукты интеллектуальной собственности, находящиеся за рубежом, даже в недружественных странах, обратил внимание премьер. «Надо сделать все, чтобы максимально защитить права российских предпринимателей, бизнеса на такую продукцию. Прошу взять этот вопрос под особый контроль», — резюмировал Мишустин. Правительство сделало шаг для вовлечения в оборот как можно большего числа научных изобретений, объясняет профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «России нужно заниматься импортозамещением, искать новые технические решения, чтобы поддерживать на высоком уровне производство товаров и услуг, включая военно-промышленный комплекс. Важнейший элемент — вовлечение в промышленно-торговый оборот научных изобретений. Для этого нужно упростить процедуры патентования идей, изобретений, искать механизмы реализации патентов на практике. Самое сложное — приучить наши компании пользоваться изобретениями», — пояснил профессор. Главное — найти мостик между изобретателями и теми, кто должен внедрять, добавляют эксперты Фото: Сергей Русанов © URA.RU Охрана новых научно-практических и теоретических исследований важна для властей, так как эти новшества являются платформой для развития страны, считает кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Мы переходим на следующий виток развития промышленности и экономики. Он будет базироваться на новом научно-техническом укладе. Защита изобретений должна стать юридически и технологически безупречной. Процедуру патентования сделают более доступной, прозрачной и приспособленной к тому, чтобы эту защиту получить. Не секрет, что некоторые не оформляют патент, потому что не хотят связываться с процедурными моментами, вязнут на середине пути и отказываются», — уточнил аналитик. Статья по теме Власть нашла, как заменить иностранные технологии Российские власти хотят сократить технологические отставание России от других стран, полагает кандидат экономических наук Николай Кульбака. «Инвестиции и патенты должны приносить деньги. Для этого нужен рынок инноваций, экономическая свобода, свободные деньги у людей, которые готовы в это вкладывать», — добавил собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти показали, что составит основу технологического суверенитета страны. На встрече с главой Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрием Зубовым 4 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ускорить и упростить процесс оформления патентов для россиян. Эксперты объяснили URA.RU, что власти ищут новые технологические решения, чтобы поддерживать на высоком уровне производство товаров и услуг. Роспатент играет важную роль в укреплении технологического суверенитета страны и поиска прорывных технологий, подчеркнул в начале встречи Мишустин. «Регистрация прав на интеллектуальную собственность является важной составляющей, особенно в период, когда на нашу страну оказывается сильное санкционное давление. Нашей стране пытаются закрыть доступ к зарубежным высокотехнологичным продуктам, и делают это, скажем так, все более и более активно», — отметил премьер. В России много предпринимателей, инноваторов, ученых, которые хотели бы зарегистрировать права на новые продукты, стремятся к этому, и для них нужно создать условия, уверен глава правительства РФ. «Важно, чтобы процесс оформления прав интеллектуальной собственности был коротким. Насколько я знаю, у нас в стране он чуть более четырех месяцев. Это один из самых хороших результатов в мире. А в мире примерно от года до двух с половиной, это в среднем», — обозначил Мишустин. По словам Зубова, компании, университеты продолжают регистрировать заявки и кардинальных изменений нет. 46% заявок на патенты подают российские вузы. Инвестиции за последние пять лет в интеллектуальную собственность выросли в два раза и составили 1 трлн рублей, констатировал глава Роспатента. «Россия находится в мировой десятке по количеству заявок на изобретения. Мы работаем на 80% быстрее, чем ведомства США, Японии, Кореи, Китая. Много удается сделать за счет цифровой трансформации административных процедур. Свои сервисы мы предоставляем 24/7 на портале госуслуг, на своем сайте», — рассказал Зубов. «Важно обеспечить доступ к базам данных Роспатента для всех потребителей, которые так или иначе хотят зарегистрировать свои достижения, проекты. Надо дать им возможность посмотреть то, что уже сделано другими, чтобы они могли открыть для себя новые ниши и для изобретательства, и для экспертной оценки продуктов и технологий, которая важна для выявления новых направлений работы бизнеса», — подчеркнул Мишустин. Несмотря на все сложности, необходимо обеспечивать максимальную гарантию прав на продукты интеллектуальной собственности, находящиеся за рубежом, даже в недружественных странах, обратил внимание премьер. «Надо сделать все, чтобы максимально защитить права российских предпринимателей, бизнеса на такую продукцию. Прошу взять этот вопрос под особый контроль», — резюмировал Мишустин. Правительство сделало шаг для вовлечения в оборот как можно большего числа научных изобретений, объясняет профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «России нужно заниматься импортозамещением, искать новые технические решения, чтобы поддерживать на высоком уровне производство товаров и услуг, включая военно-промышленный комплекс. Охрана новых научно-практических и теоретических исследований важна для властей, так как эти новшества являются платформой для развития страны, считает кандидат экономических наук Михаил Беляев. «Мы переходим на следующий виток развития промышленности и экономики. Он будет базироваться на новом научно-техническом укладе. Защита изобретений должна стать юридически и технологически безупречной. Процедуру патентования сделают более доступной, прозрачной и приспособленной к тому, чтобы эту защиту получить. Не секрет, что некоторые не оформляют патент, потому что не хотят связываться с процедурными моментами, вязнут на середине пути и отказываются», — уточнил аналитик. Российские власти хотят сократить технологические отставание России от других стран, полагает кандидат экономических наук Николай Кульбака. «Инвестиции и патенты должны приносить деньги. Для этого нужен рынок инноваций, экономическая свобода, свободные деньги у людей, которые готовы в это вкладывать», — добавил собеседник.