В Кургане обсуждают возможную отставку Шумкова

В курганских пабликах опубликовали информацию о возможном переезде Вадима Шумкова в столицу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в начале 2023 года заговорили о вероятной отставке губернатора региона Вадима Шумкова и его повышении. Информация о его возможном переезде в Москву появилась в нескольких пабликах в социальной сети «ВКонтакте». При этом по данным источников URA.RU, близких к региональным властям, Шумков переезжать никуда не собирается и продолжает работать в Кургане.

«В скором времени губернатор Вадим Шумков может уехать в Москву на повышение, — сообщают инсайдеры. Врио губернатора станет руководитель аппарата главы региона Оксана Куташи», — говорится в опубликованном сообщении в группе «Типичный Курган». Источники из политического окружения отметили, что данный паблик настроен критически по отношению к курганским властям.

В политических кругах отмечают, что разговоры о возможной отставке курганского губернатора не имеют под собой основ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

При этом в политических кругах добавили, что разговоры о возможной отставке курганского губернатора в начале года — обычное дело. «Под собой они не имеют основы. В Уральском федеральном округе Шумков лучший по эффективности среди губернаторов. Поэтому, говорить о его отставке преждевременно», — подчеркнул один из инсайдеров. Другой источник из числа высокопоставленных чиновников добавил, что команда губернатора работает в полном составе во главе с Шумковым, который никуда не собирается переезжать.

При этом еще один инсайдер из политического окружения отметил, что в данный момент у Шумкова нет серьезного конкурента на пост губернатора. «Из местных элит не вижу кандидатов, которые хотели бы занять это место. Возможно, для чиновников среднего уровня из других регионов — это будет повышением. Но серьезные политики не жаждут идти в Курганскую область», — заключил он.

Разговоры о вероятной отставке губернатора появляются в преддверии новой избирательной кампании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Политолог Сергей Ширяев в разговоре с корреспондентом URA.RU уточнил, что подобные разговоры являются подготовкой к новой избирательной кампании. «Это общий тренд. Такие слухи возникают и будут возникать не только в Курганской области, но и в других регионах, в которых пройдут выборы губернаторов», — уточнил эксперт. В пресс-службе правительства Курганской области не стали комментировать информацию по поводу возможной отставки губернатора.

Ранее URA.RU писало, возможный переезд Шумкова в Москву обсуждали в августе прошлого года. Также ходили разговоры, что курганский губернатор может возглавить Херсонскую область. Тогда инсайдеры предполагали, что переезд произойдет осенью.

В 2021 году источники URA.RU сообщали, что Шумков может покинуть пост главы Курганской области. Тогда инсайдеры рассказывали, что его кандидатуру рассматривали в качестве губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). В департаменте общественных и внешних связей ХМАО уточняли, что слухи не комментируют.