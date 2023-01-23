Топ-менеджер рассказала, как украла 560 млн из тюменского банка

Инесса Бранденбург дала показания и раскрыла детали подготовки к преступлению

24 января 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Сейчас Инесса Бранденбург находится в СИЗО, в нем она провела уже несколько месяцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Инесса Бранденбург, которую в Тюмени судят за кражу из «Сибирского банка реконструкции и развития» более 560 миллионов рублей, рассказала о своей вербовке и о том, что она сделала, чтобы получить свою долю в 100 млн рублей. Показания обвиняемой в судебном процессе озвучила представитель прокуратуры. URA.RU побывало на процессе и узнало, как проходила подготовка к преступлению. В январе 2018 года в Тюмени из «Сибирского банка реконструкции и развития» исчез 561 млн рублей. Спустя год наказание за кражу в особо крупном размере были осуждены трое — Игорь Горбоносов, Дмитрий Мануилов и Сергей Кузнецов. Двое других фигурантов — председатель правления банка Григорий Романюта и его заместитель Инесса Бранденбург, скрылись за границей. Однако в июле 2022 года последняя была экстрадирована из Испании в Тюмень, где и рассказала следователям, как проходила кража. В настоящее время в Калининском районном суде Тюмени проходят слушания по делу Бранденбург. В ходе заседания сторона обвинения зачитала показания подсудимой. Бранденбург хотела работать в банковской сфере и активно рассылала резюме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Искала работу, рассылала резюме» В 2017 году Инесса Бранденбург работала финансовым директором одного из предприятий в Иркутске. Однако параллельно искала работу — хотела трудиться в банковском секторе, резюме рассылала и по другим городам. Отклик пришел из Тюмени. Однажды Бранденбург позвонил мужчина, представившийся Игорем Горбоносовым. Он рассказал, что представляет группу бизнесменов, которые хотят купить один из банков. Как окажется позднее, речь шла о «Сибирском банке реконструкции и развития» в Тюмени. При личной встрече Горбоносов предложил Бранденбург стать заместителем председателя правления. Женщина согласилась. Вскоре ее пригласила в Тюмень, где представили действующему председателю — Григорию Романюте. Бранденбург прошла собеседование и начала готовить документы для трудоустройства: она должна была войти в новую команду банка после того, как его перекупят. Бранденбург ждала ответа от работодателя несколько месяцев, пока от нее не потребовали срочно прилететь в Тюмень Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Сделка не состоится. Хотя…» Непосредственно в банке Бранденбург оказалась в сентябре 2017 года. Ее представили ключевым менеджерам, а спустя месяц кандидатуру новой зампредседателя согласовали в Центральном банке РФ. Но на работу она сразу не вышла: как объяснили Горбоносов и Романюта, нужно было дождаться окончания покупки банка. Бранденбург ждала до декабря, а под Новый год ей сообщили что сделка отменилась. Расстраиваться пришлось недолго: в начале января 2018 года Бранденбург позвонил Романюта и предложил встретиться. Разговор проходил в баре одного из московских отелей. Женщине все же предложили занять обещанную должность, хоть продажа банка и не состоялась. А спустя несколько дней Горбоносов сообщил ей, что все переигралось и сделке все же быть. Бранденбург срочно вылетела в Тюмень. Первый рабочий день Бранденбург выпал на 17 января 2018 года. А 18-го числа она узнала, что Романюта уходит в отпуск и ей предстоит исполнять обязанности председателя. За участие в краже женщине предложили 100 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сделки не будет, будет кража Вечером 18 января Горбоносов пригласил Бранденбург в отель Hilton. Там он познакомил ее с Дмитрием Мануиловым, представив его как будущего акционера банка. Оставшись наедине с Бранденбург, он рассказал, что никакой покупки не будет. Более того, в ближайшее время ЦБ РФ отзовет у банка лицензию. А сама Бранденбург, как его топ-менеджер, попадет в «черные списки» и больше не сможет устроиться на работу. «Мануилов сказал, что собственники хотят похитить деньги из кассы. Предложил мне принять в этом участие, за вознаграждение в 100 млн рублей. Я согласилась, мы оговорили детали», — процитировала прокурор показания Бранденбург на процессе. Деньги — в кассу, из кассы — в багажник Согласно преступной схеме Бранденбург должна была ежедневно вносить в кассу банка наличные. Брать их следовало в уральском управлении Центробанка РФ, под предлогом оттока клиентов, якобы из-за скорой смены собственников. Параллельно Бранденбург готовила необходимые документы. Она назначила себя и кассира ответственными за сохранность ценностей, тем самым получив ключи от хранилища. В день преступления — 26 января 2018 года, и. о. председателя отправила всех сотрудников по домам, ее подельники сделали так, что кассир также покинула здание, а Бранденбург отправилась за деньгами. «Я открыла хранилище. В шесть сумок сложила 350 млн рублей. Практически сразу к кассовому помещению подошел Кузнецов, я стала выносить ему сумки. Он должен был поместить их в багажник машины. В это время я сложила еще в две сумки по 100 миллионов рублей, в третью — оставшиеся деньги. Села в машину к Кузнецову и поехала на оговоренный адрес», — рассказала на допросе Бранденбург. На месте неизвестный мужчина забрал из багажника 350 млн рублей. Они полагались Григорию Романюте. Две другие сумки — по 100 млн рублей в каждой, самой Бранденбург и Мануилову. Вместе с последним, сразу после передачи основного транша подсудимая отправилась в Рощино. Оттуда, на арендованном заранее самолете, она улетела в Москву. У подсудимой сразу два адвоката, второй вошел в процесс на последнем заседании Фото: Денис Моргунов © URA.RU Наказание настигло не всех Спустя год после кражи в Тюмени вынесли приговоры Игорю Горбоносову, Сергею Кузнецову (именно он привез сумки для денег в банк, а затем помогал Бранденбург выносить их) и Дмитрию Мануилову. Двое мужчин получили по три года лишения свободы, последний — четыре года. Саму Бранденбург, скрывшуюся за границей, в сентябре 2021 года задержали в Испании, а в июле 2022-го экстрадировали в Россию и поместили под арест в Тюмени. Экс-председатель правления банка Григорий Романюта все еще находится в международном розыске. По вменяемой статье, за кражу в особо крупном размере в составе организованной группы Инессе Бранденбург грозит до 10 лет лишения свободы. Против нее и трех других уже осужденных фигурантов также подан иск на возмещение понесенного банком ущерба. Солидарно с них требуют более 545 млн рублей. Суды по делу Бранденбург продолжаются. Как стало известно URA.RU, в своих показаниях женщина рассказала следователям, на что она потратила полученные 100 млн рублей. Агентство будет следить за последующими процессами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Инесса Бранденбург, которую в Тюмени судят за кражу из «Сибирского банка реконструкции и развития» более 560 миллионов рублей, рассказала о своей вербовке и о том, что она сделала, чтобы получить свою долю в 100 млн рублей. Показания обвиняемой в судебном процессе озвучила представитель прокуратуры. URA.RU побывало на процессе и узнало, как проходила подготовка к преступлению. В январе 2018 года в Тюмени из «Сибирского банка реконструкции и развития» исчез 561 млн рублей. Спустя год наказание за кражу в особо крупном размере были осуждены трое — Игорь Горбоносов, Дмитрий Мануилов и Сергей Кузнецов. Двое других фигурантов — председатель правления банка Григорий Романюта и его заместитель Инесса Бранденбург, скрылись за границей. Однако в июле 2022 года последняя была экстрадирована из Испании в Тюмень, где и рассказала следователям, как проходила кража. В настоящее время в Калининском районном суде Тюмени проходят слушания по делу Бранденбург. В ходе заседания сторона обвинения зачитала показания подсудимой. «Искала работу, рассылала резюме» В 2017 году Инесса Бранденбург работала финансовым директором одного из предприятий в Иркутске. Однако параллельно искала работу — хотела трудиться в банковском секторе, резюме рассылала и по другим городам. Отклик пришел из Тюмени. Однажды Бранденбург позвонил мужчина, представившийся Игорем Горбоносовым. Он рассказал, что представляет группу бизнесменов, которые хотят купить один из банков. Как окажется позднее, речь шла о «Сибирском банке реконструкции и развития» в Тюмени. При личной встрече Горбоносов предложил Бранденбург стать заместителем председателя правления. Женщина согласилась. Вскоре ее пригласила в Тюмень, где представили действующему председателю — Григорию Романюте. Бранденбург прошла собеседование и начала готовить документы для трудоустройства: она должна была войти в новую команду банка после того, как его перекупят. «Сделка не состоится. Хотя…» Непосредственно в банке Бранденбург оказалась в сентябре 2017 года. Ее представили ключевым менеджерам, а спустя месяц кандидатуру новой зампредседателя согласовали в Центральном банке РФ. Но на работу она сразу не вышла: как объяснили Горбоносов и Романюта, нужно было дождаться окончания покупки банка. Бранденбург ждала до декабря, а под Новый год ей сообщили что сделка отменилась. Расстраиваться пришлось недолго: в начале января 2018 года Бранденбург позвонил Романюта и предложил встретиться. Разговор проходил в баре одного из московских отелей. Женщине все же предложили занять обещанную должность, хоть продажа банка и не состоялась. А спустя несколько дней Горбоносов сообщил ей, что все переигралось и сделке все же быть. Бранденбург срочно вылетела в Тюмень. Первый рабочий день Бранденбург выпал на 17 января 2018 года. А 18-го числа она узнала, что Романюта уходит в отпуск и ей предстоит исполнять обязанности председателя. Сделки не будет, будет кража Вечером 18 января Горбоносов пригласил Бранденбург в отель Hilton. Там он познакомил ее с Дмитрием Мануиловым, представив его как будущего акционера банка. Оставшись наедине с Бранденбург, он рассказал, что никакой покупки не будет. Более того, в ближайшее время ЦБ РФ отзовет у банка лицензию. А сама Бранденбург, как его топ-менеджер, попадет в «черные списки» и больше не сможет устроиться на работу. Деньги — в кассу, из кассы — в багажник Согласно преступной схеме Бранденбург должна была ежедневно вносить в кассу банка наличные. Брать их следовало в уральском управлении Центробанка РФ, под предлогом оттока клиентов, якобы из-за скорой смены собственников. Параллельно Бранденбург готовила необходимые документы. Она назначила себя и кассира ответственными за сохранность ценностей, тем самым получив ключи от хранилища. В день преступления — 26 января 2018 года, и. о. председателя отправила всех сотрудников по домам, ее подельники сделали так, что кассир также покинула здание, а Бранденбург отправилась за деньгами. На месте неизвестный мужчина забрал из багажника 350 млн рублей. Они полагались Григорию Романюте. Две другие сумки — по 100 млн рублей в каждой, самой Бранденбург и Мануилову. Вместе с последним, сразу после передачи основного транша подсудимая отправилась в Рощино. Оттуда, на арендованном заранее самолете, она улетела в Москву. Наказание настигло не всех Спустя год после кражи в Тюмени вынесли приговоры Игорю Горбоносову, Сергею Кузнецову (именно он привез сумки для денег в банк, а затем помогал Бранденбург выносить их) и Дмитрию Мануилову. Двое мужчин получили по три года лишения свободы, последний — четыре года. Саму Бранденбург, скрывшуюся за границей, в сентябре 2021 года задержали в Испании, а в июле 2022-го экстрадировали в Россию и поместили под арест в Тюмени. Экс-председатель правления банка Григорий Романюта все еще находится в международном розыске. По вменяемой статье, за кражу в особо крупном размере в составе организованной группы Инессе Бранденбург грозит до 10 лет лишения свободы. Против нее и трех других уже осужденных фигурантов также подан иск на возмещение понесенного банком ущерба. Солидарно с них требуют более 545 млн рублей. Суды по делу Бранденбург продолжаются. Как стало известно URA.RU, в своих показаниях женщина рассказала следователям, на что она потратила полученные 100 млн рублей. Агентство будет следить за последующими процессами.