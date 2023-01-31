Москвичи со связями в МВД захватывают перевозки в Екатеринбурге

Пострадают три клана, экс-чиновники и прокуроры

31 января 2023 в 20:54 Размер текста - 17 +

Свидетели интриги уверены: конфликт будет грандиозный, ведь екатеринбургский рынок уже распределен между влиятельными интересантами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургский рынок пассажироперевозок ждут серьезные изменения. В город заходит мощный игрок — компания «Домтрансавто», которой сразу два источника URA.RU приписывают связи в руководстве МВД РФ. По данным агентства, сейчас представители «Домтрансавто» ведут переговоры с региональным минтрансом. Собеседники URA.RU в бизнес-тусовке уверены: перераспределение маршрутов приведет к столкновениям — эту сферу в Екатеринбурге контролируют несколько влиятельных групп. «Домтрансавто» зарегистрирована в подмосковном Домодедово. В числе учредителей компании два человека — Эмин Гильхаев (66,67%) и Роберт Давидян (33,33%). До августа 2021 года «Домтрансавто» работала с властями Москвы и ряда городов области. А затем получила большой контракт в Санкт-Петербурге — на 36,4 миллиарда рублей (обслуживание 46 автобусных маршрутов в 2022—2028 годах). «Домтрансавто» удалось вытеснить одного из трех крупнейших игроков — Петербургскую транспортную компанию (ПТК). На автобусные перевозки власти Екатеринбурга тратят около миллиарда рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подводя итоги тех торгов, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники писала, что «Домтрансавто» «связана с группой компаний „Ранд-Транс“, подконтрольной сыну руководителя МВД РФ Владимира Колокольцева — Александру». Не называя фамилий, источник URA.RU в свердловском кабмине заявил, что в разговорах с коллегами тоже слышал о «статусных покровителях [„Домтрансавто“] на уровне руководства МВД». Аналогичными данными с корреспондентом поделился и один из екатеринбургских перевозчиков: «Это очень серьезные ребята». Наличие у «Домтрансавто» админресурса косвенно подтверждается слухом: в переговоры о попадании на екатеринбургский рынок компания якобы зашла через губернатора Евгения Куйвашева. «Видимо, он и поручил минтрансу проработать вопрос», — поделился собеседник в областной власти, знакомый с ситуацией. Как минимум три из семи частных перевозчиков могут быть связаны с экс-чиновниками мэрии Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Ссылаясь на предварительную информацию, источник заявил, что «Домтрансавто» может претендовать на получение всех «частных» автобусных маршрутов в Екатеринбурге. Таких в городе 37. Они разбиты на семь лотов. Общая сумма контрактов — более 320 миллионов рублей. За каждым из семи подрядчиков стоит определенная сила. Так, контроль над двумя предприятиями участники рынка пассажироперевозок приписывают бывшему начальнику транспортного комитета мэрии Алексею Курлыкову, с другой компанией может быть связан еще один экс-руководитель комитета — Александр Демин. Одну компанию якобы контролируют некие сотрудники областной прокуратуры, также по одной — у «визовской» группировки, ОПГ «Центр» и авторитетной бизнес-группы, владеющей крупнейшими управляющими компаниями Екатеринбурга и представленной в гордуме пятью-шестью депутатами. Новость по теме Мэрия Екатеринбурга выбрала дату, когда подорожает проезд «Просто так отдавать свои маршруты они, конечно, не будут. Без конфликтов точно не обойдется», — уверен один из участников интриги. Кульминация намечена на ближайшие недели. Поскольку контракты мэрии с частными перевозчиками истекают в ноябре, формировать лоты чиновникам нужно уже сейчас. Еще 30 автобусных маршрутов обслуживает муниципальный «Гортранс» — по контракту на 616 миллионов рублей. Претендует ли «Домтрансавто» на эту часть, неясно. По одной из версий, в дальнейшем фирма может рассчитывать не только на «муниципальные» (как правило, потенциально прибыльные) автобусные маршруты, но и электротранспорт (уже в рамках концессии). Василий Старков подтвердил, что переговоры с москвичами идут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В разговоре с URA.RU глава минтранса Василий Старков подтвердил, что обращение от «Домтрансавто» поступило и рассматривается. Но говорить о чем-либо рано, добавил он. У чиновников мэрии информации о переговорах пока нет. Один из руководителей города в беседе с URA.RU высказал сомнения, что москвичам реально интересны перевозки в Екатеринбурге с его тарифами — невысокими по сравнению с некоторыми другими мегаполисами. Но модель сотрудничества, на которую якобы рассчитывает «Домтрансавто», — брутто-контракты. Их суть в том, что вся выручка от продажи билетов идет в бюджет, а перевозчик, в свою очередь, получает от властей плату за километры. Таким образом, собираемость платежей и их размер становятся головной болью чиновников, а не бизнеса. Три года назад такую схему работы власти хотели опробовать вместе с «Синарой» (тогда холдинг думал о создании компании-перевозчика), но не срослось. По адресу, указанному на сайте «Домтрансавто», URA.RU направило запрос на комментарий. Ответ на момент публикации не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбургский рынок пассажироперевозок ждут серьезные изменения. В город заходит мощный игрок — компания «Домтрансавто», которой сразу два источника URA.RU приписывают связи в руководстве МВД РФ. По данным агентства, сейчас представители «Домтрансавто» ведут переговоры с региональным минтрансом. Собеседники URA.RU в бизнес-тусовке уверены: перераспределение маршрутов приведет к столкновениям — эту сферу в Екатеринбурге контролируют несколько влиятельных групп. «Домтрансавто» зарегистрирована в подмосковном Домодедово. В числе учредителей компании два человека — Эмин Гильхаев (66,67%) и Роберт Давидян (33,33%). До августа 2021 года «Домтрансавто» работала с властями Москвы и ряда городов области. А затем получила большой контракт в Санкт-Петербурге — на 36,4 миллиарда рублей (обслуживание 46 автобусных маршрутов в 2022—2028 годах). «Домтрансавто» удалось вытеснить одного из трех крупнейших игроков — Петербургскую транспортную компанию (ПТК). Подводя итоги тех торгов, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники писала, что «Домтрансавто» «связана с группой компаний „Ранд-Транс“, подконтрольной сыну руководителя МВД РФ Владимира Колокольцева — Александру». Не называя фамилий, источник URA.RU в свердловском кабмине заявил, что в разговорах с коллегами тоже слышал о «статусных покровителях [„Домтрансавто“] на уровне руководства МВД». Аналогичными данными с корреспондентом поделился и один из екатеринбургских перевозчиков: «Это очень серьезные ребята». Наличие у «Домтрансавто» админресурса косвенно подтверждается слухом: в переговоры о попадании на екатеринбургский рынок компания якобы зашла через губернатора Евгения Куйвашева. «Видимо, он и поручил минтрансу проработать вопрос», — поделился собеседник в областной власти, знакомый с ситуацией. Ссылаясь на предварительную информацию, источник заявил, что «Домтрансавто» может претендовать на получение всех «частных» автобусных маршрутов в Екатеринбурге. Таких в городе 37. Они разбиты на семь лотов. Общая сумма контрактов — более 320 миллионов рублей. За каждым из семи подрядчиков стоит определенная сила. Так, контроль над двумя предприятиями участники рынка пассажироперевозок приписывают бывшему начальнику транспортного комитета мэрии Алексею Курлыкову, с другой компанией может быть связан еще один экс-руководитель комитета — Александр Демин. Одну компанию якобы контролируют некие сотрудники областной прокуратуры, также по одной — у «визовской» группировки, ОПГ «Центр» и авторитетной бизнес-группы, владеющей крупнейшими управляющими компаниями Екатеринбурга и представленной в гордуме пятью-шестью депутатами. «Просто так отдавать свои маршруты они, конечно, не будут. Без конфликтов точно не обойдется», — уверен один из участников интриги. Кульминация намечена на ближайшие недели. Поскольку контракты мэрии с частными перевозчиками истекают в ноябре, формировать лоты чиновникам нужно уже сейчас. Еще 30 автобусных маршрутов обслуживает муниципальный «Гортранс» — по контракту на 616 миллионов рублей. Претендует ли «Домтрансавто» на эту часть, неясно. По одной из версий, в дальнейшем фирма может рассчитывать не только на «муниципальные» (как правило, потенциально прибыльные) автобусные маршруты, но и электротранспорт (уже в рамках концессии). В разговоре с URA.RU глава минтранса Василий Старков подтвердил, что обращение от «Домтрансавто» поступило и рассматривается. Но говорить о чем-либо рано, добавил он. У чиновников мэрии информации о переговорах пока нет. Один из руководителей города в беседе с URA.RU высказал сомнения, что москвичам реально интересны перевозки в Екатеринбурге с его тарифами — невысокими по сравнению с некоторыми другими мегаполисами. Но модель сотрудничества, на которую якобы рассчитывает «Домтрансавто», — брутто-контракты. Их суть в том, что вся выручка от продажи билетов идет в бюджет, а перевозчик, в свою очередь, получает от властей плату за километры. Таким образом, собираемость платежей и их размер становятся головной болью чиновников, а не бизнеса. Три года назад такую схему работы власти хотели опробовать вместе с «Синарой» (тогда холдинг думал о создании компании-перевозчика), но не срослось. По адресу, указанному на сайте «Домтрансавто», URA.RU направило запрос на комментарий. Ответ на момент публикации не поступил.