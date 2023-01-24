Мэрия Екатеринбурга выбрала дату, когда подорожает проезд

Власти отсрочили удорожание проезда в Екатеринбурге

Изначально власти ориентировались на 1 февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга, вероятно, подорожает с 15 февраля, а не с 1-го, как предполагалось изначально. О том, на какую дату ориентируются чиновники, URA.RU рассказал источник в руководстве муниципального «Гортранса».

«Задача — ввести новый тариф к 15 февраля», — поделился собеседник. В пресс-службе мэрии корреспонденту лишь заявили, что установление тарифов — прерогатива Региональной энергетической комиссии (РЭК). На сайте ведомства пока не опубликована информация, когда будет рассмотрен вопрос об увеличении стоимости проезда.

О том, что проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро Екатеринбурга подорожает с 32-х до 33 рублей, URA.RU писало еще в конце октября. Решение об индексации было принято на совещании по долгам «Гортранса». В декабре на своей пресс-конференции Орлов, не называя сроки, заявил, что рост цен «связан с увеличением расходов на логистику».

Предыдущее повышение стоимости проезда в общественном транспорте Екатеринбурга было в феврале 2022-го. Тогда стоимость одной поездки в автобусах, трамваях и троллейбусах увеличилась с 28 до 32 рублей (то есть как в метро). Чтобы сгладить эффект от реформы, власти ввели единый проездной на все виды транспорта. По словам чиновников, льготы будут и в этот раз.