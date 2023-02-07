«Противник тебя тыкает вилкой, а ты в ответ бьешь кувалдой»

Как екатеринбуржец защищает Марьинку от ВСУ оружием собственной разработки

07 февраля 2023 в 19:42 Размер текста - 17 +

Российские военные в зоне СВО разрабатывают собственное оружие Фото: снимки из личного архива Ивана Порядина статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уральский конструктор Иван Порядин после начала СВО добровольно пошел на фронт, где продолжает изобретать и дорабатывать оружие, а также использовать его в борьбе с ВСУ. Почему оружейник должен иметь боевой опыт, о чем забыло современное общество, что делают наемники на Украине и почему упорные бои за донецкую Марьинку идут почти год — на эти и другие вопросы изобретатель с позывным «Механик» эксклюзивно ответил в интервью URA.RU. Конструктор в зоне СВО создал оружие на базе зенитных автоматов и зенитных установок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Расскажи про свою главную разработку — Мы создали оружие на базе зенитных автоматов 2А14 от ЗУ-23-2 и начали применять его под Донецком по укреплениям и живой силе противника. КИТ-комплект для переделки ЗУ-23 в мегакрупнокалиберные скорострельные пулеметы-пушки придумал я — в мирной жизни работал главным конструктором на оборонном предприятии. Когда началась СВО, в мае отправился добровольцем. Сейчас на контракте в 155-й дивизии под Донецком — толкаем противника на Запад. — В чем секрет данного оружия? Новое оружие уже приписали ЧВК Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU — Тут работает принцип контротдачи — применен механизм, который поглощает отдачу очень мощного боеприпаса и перенаправляет импульс вперед. На данный момент для выстрела необходимы два человека: первый стреляет, второй удерживает орудие, чтобы оно не улетело вперед: он хватается за дуги руками и натягивает их на себя. Пока все не отрегулировано, в дальнейшем предполагается, что будет стрелять один человек, его не будет колебать ни отдача, ни контротдача. — Многие приписали орудие бойцам ЧВК «Вагнер». Как отнесся к этому? — Мне без разницы. Пусть противник некоторое время побудет в заблуждении. — Ты говорил, что был главным конструктором на предприятии, расскажи подробнее Работающему в оружейной сфере человеку нужен боевой опыт и опыт применения собственных изделий, считает Иван Фото: снимки из личного архива Ивана Порядина — Я был, есть и останусь главным конструктором на собственном предприятии, которое выпускает глушители для нарезного оружия. Долгое время работали в основном на гражданский рынок, но с началом СВО встали на военные рельсы и сейчас производим специальные изделия для автоматов Калашникова, снайперских винтовок Драгунова, пулеметов ПКМ и «Печенег». Когда началась СВО, я понял, что работающему в оружейной сфере человеку нужен боевой опыт и опыт применения своих собственных изделий. А я даже срочную службу не служил — учился в аспирантуре. По образованию я социолог — мог бы работать политруком. — Как занесло в конструирование оружия? — Это был интерес с детства и понимание, что конфликт неизбежно произойдет. Мой дедушка, который прошел Сталинградскую битву и дошел до Прибалтики, однажды сказал: Иван, большая война обязательно будет, потому что наши враги получили по мордам, но они еще остались. Наши так называемые «партнеры» забыли, что такое русский народ. Они, видимо, вновь решили попробовать поквитаться с нами за все и отобрать то, что нам принадлежит. 9 мая россияне выходят со словами «спасибо деду за Победу», но в итоге часть из них сейчас бежит от мобилизации Фото: Владимир Андреев © URA.RU К сожалению можно констатировать, что частично мы сами забыли, кто мы такие — 9 мая мы выходим, «спасибо деду за Победу», а в итоге некоторые граждане трусливо бегут от мобилизации. Родину защищают небольшие группы тех, кто обязан это делать, добровольно мобилизовавшиеся энтузиасты вроде меня, либо те, кого мобилизовали. По мобилизантам могу сказать, есть такие замечательные люди среди них — бойцы! Призванные на фронт, взятые от сохи, руля и башенного крана работяги показывают неплохие результаты. Каждый наделенный интеллектом человек должен понимать, что спецоперация только набирает обороты. Она идет виток за витком, как коробка переключения скоростей — первая, вторая, третья и так далее — процессы только идут на разгон. — Ты работал со стрелковым оружием, а сейчас перешел на артиллерию. Есть разница? — Не сказал бы — все само собой приходит в голову. В том, что я сделал, нет ничего сложного — это простейшее устройство, которое мы собираемся масштабировать и применять не только в Марьинке. Я сторонник ведения ассиметричных боевых действий. Это когда противник тебя тыкает вилкой, а ты его в ответ бьешь кувалдой. Новое изобретение российских бойцов заменяет бронетехнику Фото: Анна Майорова © URA.RU Когда мы начали применять эти изделия, враг ошалел. Это артиллерия переднего края, и стрельба ведется практически в упор, дистанция огня очень небольшая, эти 23-мм боеприпасы имеют огромную разрушительную силу — они разносят здания, мы видим, как выпадают стены, проваливаются полы. Мы наносим такие разрушения, какие могут сделать только расстреливающие здания в упор БТР или БМП — по сути моя пешая команда заменяет бронетехнику. Бронетехника вынуждена двигаться по открытой местности, она большая и горячая, на нее мгновенно стараются навести артиллерию, поразить из гранатометов и ПТУРами. А мы незаметно пробираемся и можем вести огонь откуда угодно — с открытой местности, из подвала, хаты, многоэтажного дома, с пикапа. Мы практически неуловимы и я сомневаюсь, что противник сможет быстро сделать что-то подобное. — Собираетесь пускать изобретение в серию? — Да, если мы сделаем 10 таких мегапулеметов и разместим их в одну линию, они перекрестным огнем будут разрушать укрепленные пункты противника в любом населенном пункте. А если будет правильно организована ротация расчетов, эту машину невозможно будет остановить — вот этот боеприпас (показывает, бронебойно-зажигательный) при грамотном использовании может разобрать танк. — Есть на фронте другие твои установки? — Есть еще одно изделие, но когда дойдет до применения, я не смогу даже показать саму установку, только результаты применения. Ту штуку, которую я разрабатываю сейчас, показывать вообще нельзя никому. Марьинка так важна, потому что именно из нее обстреливают Донецк Фото: Таисия Воронцова © URA.RU — Вы работаете в многострадальной донецкой Марьинке — чем она так важна? — Это одно из основных направлений ВСУ, потому что пока в их руках Марьинка, они могут обстреливать Донецк. Как только мы их с Марьинки столкнем, им придется отвести артиллерию, и они не смогут доставать «Градами» до Донецка. Да, какое-то время смогут дотягиваться дальнобойными орудиями и «Хаймарсами», но основные разрушения в Донецке — от «Градов», поэтому с точки зрения стоящих у них за спиной спонсоров, крайне важно удерживать это направление. Они упорно сопротивляются, в том числе засовывают сюда иностранных наемников — перед Новым Годом ввели польское соединение, но мы их хорошо покромсали. Были радиоперехваты, как они, бедняжки, страдают от нашего огня. — Как думаешь, почему на Украину едут воевать наемники? Иностранные наемники на Украине — те, кто прошел горячие точки, но не смог освоиться в мирной жизни Фото: Министерство обороны Украины — Там много всякого сброда, тех, кто прошел разные конфликты и дома оказался невостребован. Контингент, который воевал в Ираке, Афганистане и других локальных конфликтах, рекой стекается сюда. Я думаю, крупные государства типа США смогут поставлять эту живую силу еще какое-то время, пока мы ее всю не перемелем. Сейчас этой взвеси еще много, так называемых «солдат удачи», и их приходится уничтожать. Интересный момент — многие ведущие государства мира, те же Штаты, Европа, вырастили целое поколение потребителей. Это люди, которые привыкли, что они центр вселенной и должны жить в достатке, купаться в роскоши. И никто не может мобилизовать в полной мере своих граждан. Даже Украина не может объявить полную мобилизацию и загрести абсолютно всех — выращено не одно поколение эгоцентричных людей. — За счет чего мы победим? Россия победит, когда в людях пробудятся искры, которые горели в их предках, считает Иван Фото: Владимир Андреев © URA.RU — За счет того, что вспомним, кто мы такие на самом деле. У той части населения, которое сейчас в дремлющем состоянии, должны пробудиться какие-то искры, которые горели в предках. — Что важнее в современной войне? — Как ни крути, в первую очередь это воля: если у людей есть воля, найдутся силы довести дело до конца. Наша страна большая, богата недрами, человеческим интеллектом, изобретательностью, выдумкой и смекалкой — у нас есть все, чтобы победить любого противника. Так что в первую очередь решает воля и желание победить соперника, а все остальное найдется. Их надо передавить, пока этого не сделаем, успокаиваться нельзя. Понятно, что враги заскулят и уползут, как было в 1945 году и снова вылезут через 70-80 лет. Но на текущий момент ответственность нашего поколения заключается в том, чтобы свою историческую миссию по сохранению Родины исполнить. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уральский конструктор Иван Порядин после начала СВО добровольно пошел на фронт, где продолжает изобретать и дорабатывать оружие, а также использовать его в борьбе с ВСУ. Почему оружейник должен иметь боевой опыт, о чем забыло современное общество, что делают наемники на Украине и почему упорные бои за донецкую Марьинку идут почти год — на эти и другие вопросы изобретатель с позывным «Механик» эксклюзивно ответил в интервью URA.RU. — Расскажи про свою главную разработку — Мы создали оружие на базе зенитных автоматов 2А14 от ЗУ-23-2 и начали применять его под Донецком по укреплениям и живой силе противника. КИТ-комплект для переделки ЗУ-23 в мегакрупнокалиберные скорострельные пулеметы-пушки придумал я — в мирной жизни работал главным конструктором на оборонном предприятии. Когда началась СВО, в мае отправился добровольцем. Сейчас на контракте в 155-й дивизии под Донецком — толкаем противника на Запад. — В чем секрет данного оружия? — Тут работает принцип контротдачи — применен механизм, который поглощает отдачу очень мощного боеприпаса и перенаправляет импульс вперед. На данный момент для выстрела необходимы два человека: первый стреляет, второй удерживает орудие, чтобы оно не улетело вперед: он хватается за дуги руками и натягивает их на себя. Пока все не отрегулировано, в дальнейшем предполагается, что будет стрелять один человек, его не будет колебать ни отдача, ни контротдача. — Многие приписали орудие бойцам ЧВК «Вагнер». Как отнесся к этому? — Мне без разницы. Пусть противник некоторое время побудет в заблуждении. — Ты говорил, что был главным конструктором на предприятии, расскажи подробнее — Я был, есть и останусь главным конструктором на собственном предприятии, которое выпускает глушители для нарезного оружия. Долгое время работали в основном на гражданский рынок, но с началом СВО встали на военные рельсы и сейчас производим специальные изделия для автоматов Калашникова, снайперских винтовок Драгунова, пулеметов ПКМ и «Печенег». Когда началась СВО, я понял, что работающему в оружейной сфере человеку нужен боевой опыт и опыт применения своих собственных изделий. А я даже срочную службу не служил — учился в аспирантуре. По образованию я социолог — мог бы работать политруком. — Как занесло в конструирование оружия? К сожалению можно констатировать, что частично мы сами забыли, кто мы такие — 9 мая мы выходим, «спасибо деду за Победу», а в итоге некоторые граждане трусливо бегут от мобилизации. Родину защищают небольшие группы тех, кто обязан это делать, добровольно мобилизовавшиеся энтузиасты вроде меня, либо те, кого мобилизовали. По мобилизантам могу сказать, есть такие замечательные люди среди них — бойцы! Призванные на фронт, взятые от сохи, руля и башенного крана работяги показывают неплохие результаты. Каждый наделенный интеллектом человек должен понимать, что спецоперация только набирает обороты. Она идет виток за витком, как коробка переключения скоростей — первая, вторая, третья и так далее — процессы только идут на разгон. — Ты работал со стрелковым оружием, а сейчас перешел на артиллерию. Есть разница? — Не сказал бы — все само собой приходит в голову. В том, что я сделал, нет ничего сложного — это простейшее устройство, которое мы собираемся масштабировать и применять не только в Марьинке. Когда мы начали применять эти изделия, враг ошалел. Это артиллерия переднего края, и стрельба ведется практически в упор, дистанция огня очень небольшая, эти 23-мм боеприпасы имеют огромную разрушительную силу — они разносят здания, мы видим, как выпадают стены, проваливаются полы. Мы наносим такие разрушения, какие могут сделать только расстреливающие здания в упор БТР или БМП — по сути моя пешая команда заменяет бронетехнику. Бронетехника вынуждена двигаться по открытой местности, она большая и горячая, на нее мгновенно стараются навести артиллерию, поразить из гранатометов и ПТУРами. А мы незаметно пробираемся и можем вести огонь откуда угодно — с открытой местности, из подвала, хаты, многоэтажного дома, с пикапа. Мы практически неуловимы и я сомневаюсь, что противник сможет быстро сделать что-то подобное. — Собираетесь пускать изобретение в серию? — Да, если мы сделаем 10 таких мегапулеметов и разместим их в одну линию, они перекрестным огнем будут разрушать укрепленные пункты противника в любом населенном пункте. А если будет правильно организована ротация расчетов, эту машину невозможно будет остановить — вот этот боеприпас (показывает, бронебойно-зажигательный) при грамотном использовании может разобрать танк. — Есть на фронте другие твои установки? — Есть еще одно изделие, но когда дойдет до применения, я не смогу даже показать саму установку, только результаты применения. Ту штуку, которую я разрабатываю сейчас, показывать вообще нельзя никому. — Вы работаете в многострадальной донецкой Марьинке — чем она так важна? — Это одно из основных направлений ВСУ, потому что пока в их руках Марьинка, они могут обстреливать Донецк. Как только мы их с Марьинки столкнем, им придется отвести артиллерию, и они не смогут доставать «Градами» до Донецка. Да, какое-то время смогут дотягиваться дальнобойными орудиями и «Хаймарсами», но основные разрушения в Донецке — от «Градов», поэтому с точки зрения стоящих у них за спиной спонсоров, крайне важно удерживать это направление. Они упорно сопротивляются, в том числе засовывают сюда иностранных наемников — перед Новым Годом ввели польское соединение, но мы их хорошо покромсали. Были радиоперехваты, как они, бедняжки, страдают от нашего огня. — Как думаешь, почему на Украину едут воевать наемники? — Там много всякого сброда, тех, кто прошел разные конфликты и дома оказался невостребован. Контингент, который воевал в Ираке, Афганистане и других локальных конфликтах, рекой стекается сюда. Я думаю, крупные государства типа США смогут поставлять эту живую силу еще какое-то время, пока мы ее всю не перемелем. Сейчас этой взвеси еще много, так называемых «солдат удачи», и их приходится уничтожать. Интересный момент — многие ведущие государства мира, те же Штаты, Европа, вырастили целое поколение потребителей. Это люди, которые привыкли, что они центр вселенной и должны жить в достатке, купаться в роскоши. И никто не может мобилизовать в полной мере своих граждан. Даже Украина не может объявить полную мобилизацию и загрести абсолютно всех — выращено не одно поколение эгоцентричных людей. — За счет чего мы победим? — За счет того, что вспомним, кто мы такие на самом деле. У той части населения, которое сейчас в дремлющем состоянии, должны пробудиться какие-то искры, которые горели в предках. — Что важнее в современной войне? — Как ни крути, в первую очередь это воля: если у людей есть воля, найдутся силы довести дело до конца. Наша страна большая, богата недрами, человеческим интеллектом, изобретательностью, выдумкой и смекалкой — у нас есть все, чтобы победить любого противника. Так что в первую очередь решает воля и желание победить соперника, а все остальное найдется.