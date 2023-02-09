Российские власти ускорят замену западного софта

Правительство включило для разработчиков специальный режим

09 февраля 2023 в 21:16 Размер текста - 17 +

Специальный налоговый режим позволит IT-компаниям активнее работать над импортозамещением Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Правительство РФ ускорит замену западного программного обеспечения на отечественные аналоги. Для этого разработчики российского софта и аппаратуры получат новые налоговые льготы, объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства 9 февраля. Специальный режим для внутреннего IT-рынка позволит компаниям активнее работать над импортозамещением и тем самым повысит уровень технологической независимости России, заявили URA.RU эксперты. Реестр отечественного ПО дополнят еще рядом продуктов, заявил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Новые налоговые льготы правительство оформило в виде поправок к закону «Об информационных технологиях» в рамках поручения президента РФ Владимира Путина обеспечить независимость от иностранного софта. «В нашей стране ведется специальный реестр отечественного программного обеспечения. Программы из него получают преимущество при закупках и не облагаются налогом на добавленную стоимость. И предприятия не платят 20% с их продаж, получая дополнительные ресурсы, которые они могут направлять на развитие бизнеса. Предлагается усовершенствовать правила пополнения такого перечня», — сообщил Мишустин. «В реестр можно будет включать продукты наших компаний, акции которых торгуются на российских биржах. А также разработки госорганов и госкорпораций, которые предназначены исключительно для внутреннего использования», — заявил премьер. В России ведется специальный реестр отечественного программного обеспечения Фото: Владимир Андреев © URA.RU В реестр начнут также вносить сведения об отечественных программно-аппаратных комплексах, а организации, которые занимаются их продажей, созданием, внедрением и обслуживанием, получат право на ряд преференций. «В том числе, что очень важно, на обнуление налога на прибыль и снижение страховых взносов за сотрудников», — отметил Мишустин. Это решение позволит увеличить число программных продуктов в реестре и защитить внутренний IТ-рынок и российских разработчиков, добавил он. Инициатива правительства ускорит замену западного софта российскими программными продуктами, заявил URA.RU генеральный директор московской компании Smart Engines, разрабатывающей ПО для распознавания документов, кандидат технических наук Владимир Арлазаров. «Более того, ясность со льготами позволит увеличить объем инвестиций в создание новых IT-продуктов. Единственное, хотелось бы, чтобы эти преференции достались российским разработчикам, а не переклейщикам шильдиков и офшорным структурам», — сказал Арлазаров. Сложное современное оборудование не работает без программного обеспечения Фото: Анна Майорова © URA.RU Российские власти стремятся помочь не только IT-компаниям, но и производителям аппаратуры («железа»), которым в условиях санкций особенно сложно работать, заметил исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий, председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию цифровой экономики Николай Комлев. «Если по софту замещение в России идет крайне высокими темпами, то с «железом» труднее. Поэтому поддержка и льготы для производителей программно-аппаратных комплексов сегодня очень нужны. Ближайшая цель власти — это ускоренное импортозамещение. А глобальная цель — технологическая независимость и экспансия на внешние рынки», — объяснил Комлев. Статья по теме Россию сделают мировым центром IT Поддержка разработчиков программ и аппаратуры важна для повышения конкурентоспособности экономики России при переходе на новый технологический уклад, считает глава некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров. «Грядет новый технологический уклад и те страны, которые хотят быть лидерами, должны поддерживать свою конкурентоспособность. Правительство РФ смягчает налоговый режим, но есть страны, где он еще мягче, идет настоящая борьба за IT-специалистов, в том числе за россиян. Ранее власти уже принимали меры в этом направлении, а сегодня они были расширены. „Железо“ без софта не работает, поэтому логично, что вслед за разработчиками ПО льготы получили и создатели программно-аппаратных комплексов», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство РФ ускорит замену западного программного обеспечения на отечественные аналоги. Для этого разработчики российского софта и аппаратуры получат новые налоговые льготы, объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства 9 февраля. Специальный режим для внутреннего IT-рынка позволит компаниям активнее работать над импортозамещением и тем самым повысит уровень технологической независимости России, заявили URA.RU эксперты. Новые налоговые льготы правительство оформило в виде поправок к закону «Об информационных технологиях» в рамках поручения президента РФ Владимира Путина обеспечить независимость от иностранного софта. «В нашей стране ведется специальный реестр отечественного программного обеспечения. Программы из него получают преимущество при закупках и не облагаются налогом на добавленную стоимость. И предприятия не платят 20% с их продаж, получая дополнительные ресурсы, которые они могут направлять на развитие бизнеса. Предлагается усовершенствовать правила пополнения такого перечня», — сообщил Мишустин. В реестр начнут также вносить сведения об отечественных программно-аппаратных комплексах, а организации, которые занимаются их продажей, созданием, внедрением и обслуживанием, получат право на ряд преференций. «В том числе, что очень важно, на обнуление налога на прибыль и снижение страховых взносов за сотрудников», — отметил Мишустин. Это решение позволит увеличить число программных продуктов в реестре и защитить внутренний IТ-рынок и российских разработчиков, добавил он. Инициатива правительства ускорит замену западного софта российскими программными продуктами, заявил URA.RU генеральный директор московской компании Smart Engines, разрабатывающей ПО для распознавания документов, кандидат технических наук Владимир Арлазаров. «Более того, ясность со льготами позволит увеличить объем инвестиций в создание новых IT-продуктов. Единственное, хотелось бы, чтобы эти преференции достались российским разработчикам, а не переклейщикам шильдиков и офшорным структурам», — сказал Арлазаров. Российские власти стремятся помочь не только IT-компаниям, но и производителям аппаратуры («железа»), которым в условиях санкций особенно сложно работать, заметил исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий, председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию цифровой экономики Николай Комлев. «Если по софту замещение в России идет крайне высокими темпами, то с «железом» труднее. Поэтому поддержка и льготы для производителей программно-аппаратных комплексов сегодня очень нужны. Поддержка разработчиков программ и аппаратуры важна для повышения конкурентоспособности экономики России при переходе на новый технологический уклад, считает глава некоммерческого партнерства разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров. «Грядет новый технологический уклад и те страны, которые хотят быть лидерами, должны поддерживать свою конкурентоспособность. Правительство РФ смягчает налоговый режим, но есть страны, где он еще мягче, идет настоящая борьба за IT-специалистов, в том числе за россиян. Ранее власти уже принимали меры в этом направлении, а сегодня они были расширены. „Железо“ без софта не работает, поэтому логично, что вслед за разработчиками ПО льготы получили и создатели программно-аппаратных комплексов», — заключил эксперт.