Россию сделают мировым центром IT

Участникам проекта со всего мира предлагают новые условия

30 января 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Власти РФ расширили поддержку для IT и намерены привлечь в страну иностранных специалистов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Российские власти намерены не просто сохранить рынок отечественных IT-кадров и добиться технологического суверенитета, но и создать условия для привлечения в страну иностранных специалистов. К такому выводу пришли эксперты, комментируя URA.RU итоги оперативного совещания председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами о мерах поддержки для ИТ-компаний, которое состоялось 30 января. В ходе совещания Мишустин заявил, что подписал постановление о смягчении условий программы льготной ипотеки для специалистов, работающих в сфере информационных технологий. Новое решение позволит еще большему числу работников отрасли приобрести жилье на выгодных условиях. По словам Мишустина, президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить технологический суверенитет страны. Для ее решения востребованы компетентные специалисты в IT-сфере и важно оказывать им всестороннюю поддержку, сохранить кадровый потенциал всей индустрии. С начала действия программы IT-ипотеки было одобрено 16,9 тысяч заявок Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Подписано постановление правительства, согласно которому жилищные кредиты по этой программе станут доступны сотрудникам всех аккредитованных компаний в возрасте от 18 до 50 лет. Смягчаются и требования по заработной плате. При этом станет учитываться доход не только с основного места работы, но и по совместительству», — сказал Михаил Мишустин. В первую очередь льготные кредиты станут доступны сотрудникам абсолютно для всех аккредитованных Минцифры компаний. Также правительство скорректировало требования по минимальной зарплате специалистов, которые могут претендовать на такой займ. Этот показатель снижен со 150 до 120 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках и со 100 до 70 тысяч рублей — в остальных населенных пунктах. Но для айтишников, работающих в Москве, никаких новых преференций не планируется. Минимальная зарплата должна также составлять не менее 150 тысяч рублей в месяц. В следующем году власти поддержат более 20 тысяч специалистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Также, получив льготный кредит на квартиру или дом, сотрудник может сменить место работы не опасаясь, что пониженная ставка будет аннулирована или пересмотрена. Это произойдет, но только через полгода с момента увольнения. За это время специалист может устроиться в другую компанию, аккредитованную Минцифры. Еще одно изменение касается обязательств по трудоустройству. С этого года работать в аккредитованной IT-компании после оформления кредита нужно только пять лет. Предыдущие правила предполагали трудоустройство на весь срок ипотеки. Предельная ставка по такому займу остается неизменной — до 5% годовых. Статья по теме Российские власти нашли замену западному софту По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, число организаций, сотрудники которых могут рассчитывать на льготную ипотеку, составляет около 20 тысяч, но ранее воспользоваться таким механизмом могли лишь 12 тысяч компаний. С начала действия программы IT-ипотеки было одобрено 16,9 тысяч заявок и выдано почти шесть тысяч жилищных кредитов, общая сумма которых составила более 54 млрд рублей. В этом году на обслуживание кредитов планируется направить шесть с половиной млрд рублей, благодаря чему будут поддержаны не менее 24 тысяч IT-специалистов. В 2024 году для поддержки еще 20 тысяч заявок будет выделено восемь млрд рублей. Российские власти стремятся создать для IT-специалистов более привлекательные условия, чем в других странах, считает исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. «Прогрессивные государства, которые заинтересованы в развитии новой цифровой экономики, наперебой соревнуются друг с другом и пытаются различными инструментами завлечь специалистов. Российское правительство слышит индустрию, понимает ее проблемы и создает условия, при которых российская юрисдикция будет предпочтительнее многих других. По ряду параметров у нас уже внедрены очень привлекательные механизмы для развития IT-сектора на территории страны», — уверен Комлев. Правительство вводит новые льготы для индустрии, основываясь за запросах отрасли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Помимо создания выгодных условий для работы российских айтишников, правительство старается переманить в страну иностранных специалистов, поделился мнением интернет-омбудсмен, член экспертного совета «Агентства стратегических инициатив» и генерального совета «Деловой России» Дмитрий Мариничев. «В текущем геополитическом положении ключевая задача — предоставить все условия для высокотехнологичных кадров. Правительство предпринимает шаги не просто по поддержке российских специалистов, но и создает условия для привлечения иностранных. У нас сегодня, в отличие от тех же европейцев, очень высокий уровень наличия дешевой инфраструктуры и базовых элементов, таких как электричество, земля, материалы и прочее. Поддержка высокотехнологичных отраслей экономики — один из приоритетов работы правительства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сейчас в России человеку в 100 раз дешевле реализоваться, чем сделать тоже самое в Европе. Условия на территории России могут быть кратно лучше, чем в любой точке мира», — считает Мариничев. По его словам, при «открытых дверях» со стороны России и выгодных условиях для заработка и реализации продукции, высококвалифицированные кадры потянутся в РФ со всего мира. Но для этого необходимо не только вводить новые механизмы поддержки, но и пропагандировать это для «разрыва шаблона» в головах у предпринимателей из той же Европы, пояснил Мариничев. Президент МФТИ Николай Кудрявцев уточнил, что российские власти намерены не просто создать условия для уже имеющихся специалистов, но привлечь в страну уникальные кадры. «Понятно, что предмет деятельности IT-сектора связан с возможностью дистанционной работы из любой точки мира, но расширяя список механизмов поддержки, государство фактически создает площадку для привлечения специалистов, аналогов которой может и не быть в других странах», — подытожил Кудрявцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти намерены не просто сохранить рынок отечественных IT-кадров и добиться технологического суверенитета, но и создать условия для привлечения в страну иностранных специалистов. К такому выводу пришли эксперты, комментируя URA.RU итоги оперативного совещания председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами о мерах поддержки для ИТ-компаний, которое состоялось 30 января. В ходе совещания Мишустин заявил, что подписал постановление о смягчении условий программы льготной ипотеки для специалистов, работающих в сфере информационных технологий. Новое решение позволит еще большему числу работников отрасли приобрести жилье на выгодных условиях. По словам Мишустина, президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить технологический суверенитет страны. Для ее решения востребованы компетентные специалисты в IT-сфере и важно оказывать им всестороннюю поддержку, сохранить кадровый потенциал всей индустрии. «Подписано постановление правительства, согласно которому жилищные кредиты по этой программе станут доступны сотрудникам всех аккредитованных компаний в возрасте от 18 до 50 лет. Смягчаются и требования по заработной плате. При этом станет учитываться доход не только с основного места работы, но и по совместительству», — сказал Михаил Мишустин. В первую очередь льготные кредиты станут доступны сотрудникам абсолютно для всех аккредитованных Минцифры компаний. Также правительство скорректировало требования по минимальной зарплате специалистов, которые могут претендовать на такой займ. Этот показатель снижен со 150 до 120 тысяч рублей в месяц в городах-миллионниках и со 100 до 70 тысяч рублей — в остальных населенных пунктах. Но для айтишников, работающих в Москве, никаких новых преференций не планируется. Минимальная зарплата должна также составлять не менее 150 тысяч рублей в месяц. Также, получив льготный кредит на квартиру или дом, сотрудник может сменить место работы не опасаясь, что пониженная ставка будет аннулирована или пересмотрена. Это произойдет, но только через полгода с момента увольнения. За это время специалист может устроиться в другую компанию, аккредитованную Минцифры. Еще одно изменение касается обязательств по трудоустройству. С этого года работать в аккредитованной IT-компании после оформления кредита нужно только пять лет. Предыдущие правила предполагали трудоустройство на весь срок ипотеки. Предельная ставка по такому займу остается неизменной — до 5% годовых. По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, число организаций, сотрудники которых могут рассчитывать на льготную ипотеку, составляет около 20 тысяч, но ранее воспользоваться таким механизмом могли лишь 12 тысяч компаний. С начала действия программы IT-ипотеки было одобрено 16,9 тысяч заявок и выдано почти шесть тысяч жилищных кредитов, общая сумма которых составила более 54 млрд рублей. В этом году на обслуживание кредитов планируется направить шесть с половиной млрд рублей, благодаря чему будут поддержаны не менее 24 тысяч IT-специалистов. В 2024 году для поддержки еще 20 тысяч заявок будет выделено восемь млрд рублей. Российские власти стремятся создать для IT-специалистов более привлекательные условия, чем в других странах, считает исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. «Прогрессивные государства, которые заинтересованы в развитии новой цифровой экономики, наперебой соревнуются друг с другом и пытаются различными инструментами завлечь специалистов. Российское правительство слышит индустрию, понимает ее проблемы и создает условия, при которых российская юрисдикция будет предпочтительнее многих других. По ряду параметров у нас уже внедрены очень привлекательные механизмы для развития IT-сектора на территории страны», — уверен Комлев. Помимо создания выгодных условий для работы российских айтишников, правительство старается переманить в страну иностранных специалистов, поделился мнением интернет-омбудсмен, член экспертного совета «Агентства стратегических инициатив» и генерального совета «Деловой России» Дмитрий Мариничев. «В текущем геополитическом положении ключевая задача — предоставить все условия для высокотехнологичных кадров. Сейчас в России человеку в 100 раз дешевле реализоваться, чем сделать тоже самое в Европе. Условия на территории России могут быть кратно лучше, чем в любой точке мира», — считает Мариничев. По его словам, при «открытых дверях» со стороны России и выгодных условиях для заработка и реализации продукции, высококвалифицированные кадры потянутся в РФ со всего мира. Но для этого необходимо не только вводить новые механизмы поддержки, но и пропагандировать это для «разрыва шаблона» в головах у предпринимателей из той же Европы, пояснил Мариничев. Президент МФТИ Николай Кудрявцев уточнил, что российские власти намерены не просто создать условия для уже имеющихся специалистов, но привлечь в страну уникальные кадры. «Понятно, что предмет деятельности IT-сектора связан с возможностью дистанционной работы из любой точки мира, но расширяя список механизмов поддержки, государство фактически создает площадку для привлечения специалистов, аналогов которой может и не быть в других странах», — подытожил Кудрявцев.