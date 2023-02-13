Мужчина 15 лет не может получить паспорт, потерянный в тюрьме

Екатеринбуржцу через суд пришлось доказывать свое право жить в России

14 февраля 2023 в 07:24 Размер текста - 17 +

Азамов утверждает, что после освобождения ему паспорт не вернули Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Екатеринбуржец Алихон Азамов 15 лет не может получить новый паспорт вместо паспорта СССР, который, по его словам, был потерян в тюрьме. За годы мытарств он лишился ноги, но не считается инвалидом и не получает пособие из-за отсутствия документа. О том как таджику, родившемуся в СССР и прожившем всю жизнь в Екатеринбурге, пришлось доказывать свое право жить в России — в материале URA.RU. Алихон Азамов — по национальности таджик — родился в казахской ССР в 1961 году, и в 1991 году переехал в Россию: сначала в Киров, потом Екатеринбург. Здесь он женился, трудился: реализатором на Чкаловском рынке возле Южного автовокзала. Тюрьма «Продавал вещи, привезенные хозяйкой из Греции, Турции, Китая. Работал официально — у меня две трудовых книжки — СССР и России, есть водительские права, диплом о среднем образовании. Но в 1999 году случилось несчастье — я убил человека. В 2000-м я получил срок», — рассказал корреспонденту Алихон. На волю мужчина вышел лишь со справкой об освобождении Фото: Алихон Азамов Мужчина отбывал наказание в ИК-15 поселка Сосьва, и в 2007 году был освобожден условно-досрочно. По его словам, при выходе на свободу ему дали лишь справку об освобождении и заявили, что паспорт и военный билет отправлен по месту жительства. Однако ни там, ни в военкомате он своих документов не нашел. В свою очередь, в свердловском управлении ГУФСИН, куда корреспондент обратился за комментарием, усомнились в правдивости слов мужчины. «После освобождения военный билет по приказу мы направляем в военкомат, паспорт точно никуда не отправляется», — ответили в пресс-службе. Представители ведомства добавили, что в карточке Азамова в ИК Сосьвы стоит отметка, что он гражданин РФ. Само же дело уничтожено согласно регламенту. Беда Семейная жизнь Алихона не заладилась: его жена и трое сыновей переехали в Москву, об их судьбе он не знает ничего, хотя официально до сих пор не разведен. После освобождения мужчина долгое время жил с женщиной, которая выгнала его из дома после того, как случилась беда — четыре года назад Алихону из-за тромбоза вен ампутировали ногу. «До этого я приносил деньги в дом, а потом ей пришлось кормить меня. Сказала — пока не сделаешь документы, не возвращайся. Я же уже четыре года хоть и без ноги, но инвалидности не имею и пенсию не получаю, потому что паспорт восстановить не могу», — объяснил Алихон. Мытарства Мужчина уже четыре года как лишился ноги, но инвалидом его не признают Фото: Людмила Лукашева Неделю мужчина скитался по улице и однажды чуть было не замерз в сугробе, если бы случайный прохожий не вызвал скорую. Его увезли в больницу, а оттуда он обратился в соцслужбы, которые пристроили инвалида в дом ночного пребывания. Там он мог лишь ночевать, а день проводил на паперти. «Екатеринбуржцы добрые, помогали», — уверяет мужчина. Все это время он безуспешно обращался в различные инстанции, но не мог не то что получить паспорт, но и доказать свою личность. «Ситуация дичайшая. Человек проживал в России с 91-го года, документ был утерян государственным органом ФСИН, а восстанавливать паспорт при очевидных обстоятельствах никто не собирается», — возмущена Людмила Лукашева, руководитель Общественной приемной специального представителя Государственной Думы РФ по вопросам миграции и гражданства. Именно к ней Азамов обратился за помощью, и лишь тогда дело сдвинулось с мертвой точки. Мечта В сентябре прошлого года Азамову удалось официально подтвердить свою личность, а в ноябре Ленинский суд удовлетворил иск Алиханова, официально установив факт его постоянного проживания на территории РФ. Для этого мужчине пришлось привести в суд свидетелей, которые показали, что на февраль 1992 года — период развала СССР — Алихон находился в Екатеринбурге. В приюте Азамова называют добрым и усердным. Он помогает другим, несмотря на свое увечье Фото: Алихон Азамов Сейчас весь пакет документов находится в УВД города, где должно решиться — дадут ему российский паспорт или нет. Тогда он сможет наконец оформить инвалидность и получать пенсию по возрасту — в феврале ему исполнится 62 года. «Я мечтаю справить протез, хочу ходить на двух ногах. Физически я крепкий, смогу работать, жить нормальной жизнью», — говорит Алихон. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Екатеринбуржец Алихон Азамов 15 лет не может получить новый паспорт вместо паспорта СССР, который, по его словам, был потерян в тюрьме. За годы мытарств он лишился ноги, но не считается инвалидом и не получает пособие из-за отсутствия документа. О том как таджику, родившемуся в СССР и прожившем всю жизнь в Екатеринбурге, пришлось доказывать свое право жить в России — в материале URA.RU. Алихон Азамов — по национальности таджик — родился в казахской ССР в 1961 году, и в 1991 году переехал в Россию: сначала в Киров, потом Екатеринбург. Здесь он женился, трудился: реализатором на Чкаловском рынке возле Южного автовокзала. Тюрьма «Продавал вещи, привезенные хозяйкой из Греции, Турции, Китая. Работал официально — у меня две трудовых книжки — СССР и России, есть водительские права, диплом о среднем образовании. Но в 1999 году случилось несчастье — я убил человека. В 2000-м я получил срок», — рассказал корреспонденту Алихон. Мужчина отбывал наказание в ИК-15 поселка Сосьва, и в 2007 году был освобожден условно-досрочно. По его словам, при выходе на свободу ему дали лишь справку об освобождении и заявили, что паспорт и военный билет отправлен по месту жительства. Однако ни там, ни в военкомате он своих документов не нашел. В свою очередь, в свердловском управлении ГУФСИН, куда корреспондент обратился за комментарием, усомнились в правдивости слов мужчины. «После освобождения военный билет по приказу мы направляем в военкомат, паспорт точно никуда не отправляется», — ответили в пресс-службе. Представители ведомства добавили, что в карточке Азамова в ИК Сосьвы стоит отметка, что он гражданин РФ. Само же дело уничтожено согласно регламенту. Беда Семейная жизнь Алихона не заладилась: его жена и трое сыновей переехали в Москву, об их судьбе он не знает ничего, хотя официально до сих пор не разведен. После освобождения мужчина долгое время жил с женщиной, которая выгнала его из дома после того, как случилась беда — четыре года назад Алихону из-за тромбоза вен ампутировали ногу. «До этого я приносил деньги в дом, а потом ей пришлось кормить меня. Сказала — пока не сделаешь документы, не возвращайся. Я же уже четыре года хоть и без ноги, но инвалидности не имею и пенсию не получаю, потому что паспорт восстановить не могу», — объяснил Алихон. Мытарства Неделю мужчина скитался по улице и однажды чуть было не замерз в сугробе, если бы случайный прохожий не вызвал скорую. Его увезли в больницу, а оттуда он обратился в соцслужбы, которые пристроили инвалида в дом ночного пребывания. Там он мог лишь ночевать, а день проводил на паперти. «Екатеринбуржцы добрые, помогали», — уверяет мужчина. Все это время он безуспешно обращался в различные инстанции, но не мог не то что получить паспорт, но и доказать свою личность. «Ситуация дичайшая. Человек проживал в России с 91-го года, документ был утерян государственным органом ФСИН, а восстанавливать паспорт при очевидных обстоятельствах никто не собирается», — возмущена Людмила Лукашева, руководитель Общественной приемной специального представителя Государственной Думы РФ по вопросам миграции и гражданства. Именно к ней Азамов обратился за помощью, и лишь тогда дело сдвинулось с мертвой точки. Мечта В сентябре прошлого года Азамову удалось официально подтвердить свою личность, а в ноябре Ленинский суд удовлетворил иск Алиханова, официально установив факт его постоянного проживания на территории РФ. Для этого мужчине пришлось привести в суд свидетелей, которые показали, что на февраль 1992 года — период развала СССР — Алихон находился в Екатеринбурге. Сейчас весь пакет документов находится в УВД города, где должно решиться — дадут ему российский паспорт или нет. Тогда он сможет наконец оформить инвалидность и получать пенсию по возрасту — в феврале ему исполнится 62 года. «Я мечтаю справить протез, хочу ходить на двух ногах. Физически я крепкий, смогу работать, жить нормальной жизнью», — говорит Алихон.