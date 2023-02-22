Что означает решение Путина по ДСНВ

Между Россией и США не осталось договоров, сдерживающих ядерное вооружение

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«Тополь-М» (на фото) попадает под действие СНВ-III Фото:
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Послание Путина Федеральному собранию — 2023

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию объявил, что РФ приостанавливает свое участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Госдума 22 февраля единогласно приняла закон о приостановлении соглашения. Этот документ оказался последним договором между Россией и США, контролирующим вооружения стран. URA.RU приводит информацию о том, какие еще ядерные договоры подписывала Россия и о чем говорится в этих документах.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III)

ДСНВ, подписанный президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой, вступил в силу в феврале 2011 года сроком на 10 лет. 29 января 2021 года Путин подписал закон о продлении соглашения.

В рамках договора стороны обязаны сократить и ограничить свои стратегические наступательные вооружения (СНВ). У каждой из сторон должно быть не более:

  • 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ)
  • 1550 единиц для боезарядов на них;
  • 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок.

В договоре зафиксирован запрет на базирование СНВ за пределами России и США. Конкретные условия возвращения Москвы в Договор пока не озвучены.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) подписали генеральный секретарь ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президент США Рональд Рейган 8 декабря 1987 года Соглашение стало первым в истории документом о ликвидации целого класса вооружений.

Участники ДРСМД обязались уничтожить все баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Ракеты малой дальности должны были ликвидировать за 1,5 года, средней — за три. Кроме того, стороны договорились не производить и не испытывать новые РСМД.

В 2014 году США обвинили Россию в разработке ракеты с радиусом действия до 5 500 км. Речь идет о ракете «Новатор 9М729». Москва выдвинула встречные обвинения — по мнению властей РФ, ракеты ПРО США были похожи на РСМД. 1 февраля 2019 года США приостановили свое участие в Договоре. 2 февраля о приостановке участия в договоре объявил президент России Владимир Путин, поручив более не вести переговоры с Вашингтоном по этому вопросу.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)

Договор был подписан при содействии Комитета по разоружению ООН в 1968 году и вступил в силу в 1970-м. Изначально он рассчитывался на 25 лет, но в 1995 году стал бессрочным.

Документ признал Россию, Великобританию, Китай, США и Францию ядерными державами. Они обязались не передавать ядерные технологии другим странам, а те согласились не создавать или не приобретать оружия массового поражения. Документ приняли все независимые государства, кроме Израиля, Индии и Пакистана. Уже после подписания договора из него вышла КНДР. Все четыре страны считаются обладателями ядерного оружия.

Договор об ограничении систем противоракетной обороны

День инноваций Минобороны РФ ЦВО. Екатеринбург
США вышли из договора ПРО в 2021 году, а в 2002 году он полностью прекратил свое существование
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Договор, подписанный СССР и США, касался систем противоракетной обороны, которые могут покрыть всю территорию. Договор был направлен на устранение угрозы ядерной войны и подлежал рассмотрению каждые пять лет.

СССР и США могли иметь только по 2 комплекса систем противоракетной обороны на территориях своих стран. При этом радиус «покрытия» не мог превышать 150 км. Также стороны согласовали количество пусковых установок противоракет и радиолокационных станций противоракетной обороны.

В конце 1990-х годов аналитики США пришли к выводу, что соглашение по противоракетной обороне более не удовлетворяет интересам страны. В 1998 году ядерной державой стал Пакистан, еще в 1990-х годах ядерное оружие разработала ЮАР. Ирак также продемонстрировал способность к созданию дальнобойные баллистические ракеты. Для того, чтобы избежать ядерного шантажа со стороны третьих стран, США объявили о выходе из договора в 2001 году.

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Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию объявил, что РФ приостанавливает свое участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Госдума 22 февраля единогласно приняла закон о приостановлении соглашения. Этот документ оказался последним договором между Россией и США, контролирующим вооружения стран. URA.RU приводит информацию о том, какие еще ядерные договоры подписывала Россия и о чем говорится в этих документах. ДСНВ, подписанный президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой, вступил в силу в феврале 2011 года сроком на 10 лет. 29 января 2021 года Путин подписал закон о продлении соглашения. В рамках договора стороны обязаны сократить и ограничить свои стратегические наступательные вооружения (СНВ). У каждой из сторон должно быть не более: В договоре зафиксирован запрет на базирование СНВ за пределами России и США. Конкретные условия возвращения Москвы в Договор пока не озвучены. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) подписали генеральный секретарь ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президент США Рональд Рейган 8 декабря 1987 года Соглашение стало первым в истории документом о ликвидации целого класса вооружений. Участники ДРСМД обязались уничтожить все баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Ракеты малой дальности должны были ликвидировать за 1,5 года, средней — за три. Кроме того, стороны договорились не производить и не испытывать новые РСМД. В 2014 году США обвинили Россию в разработке ракеты с радиусом действия до 5 500 км. Речь идет о ракете «Новатор 9М729». Москва выдвинула встречные обвинения — по мнению властей РФ, ракеты ПРО США были похожи на РСМД. 1 февраля 2019 года США приостановили свое участие в Договоре. 2 февраля о приостановке участия в договоре объявил президент России Владимир Путин, поручив более не вести переговоры с Вашингтоном по этому вопросу. Договор был подписан при содействии Комитета по разоружению ООН в 1968 году и вступил в силу в 1970-м. Изначально он рассчитывался на 25 лет, но в 1995 году стал бессрочным. Документ признал Россию, Великобританию, Китай, США и Францию ядерными державами. Они обязались не передавать ядерные технологии другим странам, а те согласились не создавать или не приобретать оружия массового поражения. Документ приняли все независимые государства, кроме Израиля, Индии и Пакистана. Уже после подписания договора из него вышла КНДР. Все четыре страны считаются обладателями ядерного оружия. Договор, подписанный СССР и США, касался систем противоракетной обороны, которые могут покрыть всю территорию. Договор был направлен на устранение угрозы ядерной войны и подлежал рассмотрению каждые пять лет. СССР и США могли иметь только по 2 комплекса систем противоракетной обороны на территориях своих стран. При этом радиус «покрытия» не мог превышать 150 км. Также стороны согласовали количество пусковых установок противоракет и радиолокационных станций противоракетной обороны. В конце 1990-х годов аналитики США пришли к выводу, что соглашение по противоракетной обороне более не удовлетворяет интересам страны. В 1998 году ядерной державой стал Пакистан, еще в 1990-х годах ядерное оружие разработала ЮАР. Ирак также продемонстрировал способность к созданию дальнобойные баллистические ракеты. Для того, чтобы избежать ядерного шантажа со стороны третьих стран, США объявили о выходе из договора в 2001 году.
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