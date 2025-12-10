Мишустин назвал три фактора, которые изменят жизнь россиян в 2026 году
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал приоритеты правительства на 2026 год
Премьер-министр Михаил Мишустин обозначил три основные направления работы на 2026 год. Ими стали решение демографической проблемы, изменения в экономике и во внешней торговле, об этом он заявил на заседании правительства 10 февраля. Как объяснил URA.RU профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов, повышение рождаемости связано с ситуацией в экономике, где нужно перейти к абсолютно новому подходу.
В начале совещания Мишустин напомнил, что на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент Владимир Путин заявил, что в целом люди видят и чувствуют реальные изменения. При этом нужно сделать акценты на некоторых направлениях.
Правительство подготовит предложения по повышению демографии
«Определены задачи, которые правительству нужно решить в следующем году. Я их перечислю. Первая — это подготовка дополнительных комплексных мер для перелома негативной демографической тенденции», — сказал Мишустин.
В ближайшее время правительство проанализирует лучшие региональные практики, направленные на улучшение демографии. Важно выбрать лучший опыт и проработать его возможность распространения на всю страну, анонсировал он.
Изменения в экономике — ключевая задача
Молодые родители должны быть уверены в завтрашнем дне, в возможности обеспечить растущие потребности семьи и продолжить карьеру, отметил глава правительства. Отсюда вытекает вторая задача — реализация плана структурных изменений в экономике до 2030 года, который нацелен на создание современных рабочих мест, расширение участия в проектах молодежи и ветеранов СВО.
Для этой работы нужно активнее подключать регионы, параллельно решая еще одну подзадачу — развивать опорные населенные пункты, добавил Мишустин. Заниматься расселением аварийных домов, обновлением дорог и общественного транспорта, привел он пример.
“Изменение структуры внешней торговли — это третья задача. <...> Стратегически правильно ориентироваться не только на внутренний рынок, но и на экспорт технологически сложной продукции, добиваясь расширения поставок товаров именно более высокого передела”, — обозначил премьер.
Он обратил внимание на еще две цели в экономике. Важно выровнять конкуренцию и повысить производительность труда. Здесь нужно устранить незаконный оборот товаров и услуг, сократить нелегальную занятость, внедрить передовые технологии и автоматизацию на производствах.
Экономика связана с рождаемостью
Все это взаимосвязанные между собой задачи, отметил экономист Александр Сафонов. По его мнению, решение демографической проблемы во многом зависит от ситуации в экономике, где правительству действительно предстоит сделать значительные изменения.
«Президент уже обозначал проблему, которую правительство пока не может решить, — сокращение численности населения. Это и так была приоритетная задача, но теперь ей должны уделять еще больше внимания», — отметил собеседник URA.RU.
Эпоха бюджета, который формировался за счет продажи нефти и газа, закончилась, продолжил эксперт. Для финансирования нацпроектов, здравоохранения, образования нужны устойчивые поступления денежных средств, добавил он.
“Реализовать это можно только за счет расширения номенклатуры товаров, произведенных в России, в сторону ненефтяных товаров и услуг. Это требует совершенно другого подхода. Нужно пытаться решить структурные проблемы, которые давно уже перезрели, — объяснил Сафонов. —
Например, повышать производительность труда за счет применения новых средств производства, то есть развивать станкостроение. Заниматься электронной промышленностью для того, чтобы можно было пользоваться робототехникой. Это требует создания новых технологических производств. Есть много того, что раньше не было приоритетом, потому что это просто закупали за нефтедоллары».
