Мишустин назвал три фактора, которые изменят жизнь россиян в 2026 году

Премьер-министр Михаил Мишустин обозначил три основные направления работы на 2026 год. Ими стали решение демографической проблемы, изменения в экономике и во внешней торговле, об этом он заявил на заседании правительства 10 февраля. Как объяснил URA.RU профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов, повышение рождаемости связано с ситуацией в экономике, где нужно перейти к абсолютно новому подходу.

В начале совещания Мишустин напомнил, что на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент Владимир Путин заявил, что в целом люди видят и чувствуют реальные изменения. При этом нужно сделать акценты на некоторых направлениях.

«Определены задачи, которые правительству нужно решить в следующем году. Я их перечислю. Первая — это подготовка дополнительных комплексных мер для перелома негативной демографической тенденции», — сказал Мишустин.

В ближайшее время правительство проанализирует лучшие региональные практики, направленные на улучшение демографии. Важно выбрать лучший опыт и проработать его возможность распространения на всю страну, анонсировал он.

Молодые родители должны быть уверены в завтрашнем дне, в возможности обеспечить растущие потребности семьи и продолжить карьеру, отметил глава правительства. Отсюда вытекает вторая задача — реализация плана структурных изменений в экономике до 2030 года, который нацелен на создание современных рабочих мест, расширение участия в проектах молодежи и ветеранов СВО.

Для этой работы нужно активнее подключать регионы, параллельно решая еще одну подзадачу — развивать опорные населенные пункты, добавил Мишустин. Заниматься расселением аварийных домов, обновлением дорог и общественного транспорта, привел он пример.

“Изменение структуры внешней торговли — это третья задача. <...> Стратегически правильно ориентироваться не только на внутренний рынок, но и на экспорт технологически сложной продукции, добиваясь расширения поставок товаров именно более высокого передела”, — обозначил премьер.

Он обратил внимание на еще две цели в экономике. Важно выровнять конкуренцию и повысить производительность труда. Здесь нужно устранить незаконный оборот товаров и услуг, сократить нелегальную занятость, внедрить передовые технологии и автоматизацию на производствах.

Все это взаимосвязанные между собой задачи, отметил экономист Александр Сафонов. По его мнению, решение демографической проблемы во многом зависит от ситуации в экономике, где правительству действительно предстоит сделать значительные изменения.

«Президент уже обозначал проблему, которую правительство пока не может решить, — сокращение численности населения. Это и так была приоритетная задача, но теперь ей должны уделять еще больше внимания», — отметил собеседник URA.RU.

Эпоха бюджета, который формировался за счет продажи нефти и газа, закончилась, продолжил эксперт. Для финансирования нацпроектов, здравоохранения, образования нужны устойчивые поступления денежных средств, добавил он.

“Реализовать это можно только за счет расширения номенклатуры товаров, произведенных в России, в сторону ненефтяных товаров и услуг. Это требует совершенно другого подхода. Нужно пытаться решить структурные проблемы, которые давно уже перезрели, — объяснил Сафонов. —