Премьер Италии призвала Зеленского к «болезненным уступкам»

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на недавней встрече в Риме призвала президента Украины Владимира Зеленского быть готовым к «болезненным уступкам» ради урегулирования конфликта. Об этом сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в партии «Братья Италии», которую возглавляет Мелони.

«Со стороны нашего премьер-министра разговор был откровенным, и ее посыл можно резюмировать так: „Учтите, что вам, возможно, придется пойти на некоторые болезненные уступки“», — говорится в статье Corriere della Sera. По данным издания, речь шла о мирном плане Белого дома по Украине и о том, на какие условия Киеву, вероятно, придется согласиться, чтобы сохранить поддержку западных стран.

Источники из партии «Братья Италии» рассказали газете, что Мелони оказала на Зеленского «своего рода моральное воздействие». Она, по их словам, настаивала на серьезном отношении к инициативе США. В то же время, как утверждают собеседники Corriere della Sera, Зеленский якобы попросил Мелони повлиять на президента США Дональда Трампа, чтобы тот смягчил свою позицию по украинскому вопросу.

Газета Repubblica со своей стороны написала, что на переговорах в Риме Мелони предупредила Зеленского о том, что Евросоюз не сможет долго поддерживать Украину на нужном уровне без участия США. Поэтому, по данным издания, премьер Италии призвала украинского лидера продолжить работу с планом Трампа, чтобы закрепить американские гарантии безопасности и дальнейшую помощь Киеву.

В Риме 9 декабря прошли переговоры между Джорджей Мелони и Владимиром Зеленским, на которых обсуждались шаги к достижению мира на Украине и европейская безопасность. Стороны подчеркнули важность единства союзников и необходимость создания гарантий безопасности для Украины, передает «Царьград». В этот же день Зеленский встретился с папой Римским Львом XIV. С ним он обсудил вопросы конфликта с Россией, а также возвращение военнопленных и якобы похищенных детей, передает деловое издание «Взгляд».

До этого, 2 декабря, президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. По словам Путина, американская сторона разделила 27 пунктов своего плана на четыре блока и предложила обсуждать их по отдельности.