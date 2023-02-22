Власти РФ приступили к формированию новой элиты страны

Ставку сделали на тех, кто защитит страну и обеспечит надежное будущее

22 февраля 2023 в 21:29 Размер текста - 17 +

Правительству поручено оказать поддержку молодежи и участникам СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Послание Путина Федеральному собранию — 2023 Власти РФ приступили к формированию новой элиты страны: военных и ученых, о поддержке которых в ходе послания заявил президент РФ Владимир Путин. Так политологи трактуют итоги заседания правительства РФ 22 февраля, на котором премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать Фонд помощи участникам СВО, а также начать реформировать систему образования в РФ. Государство, по словам экспертов, поддержит тех, кто обеспечит технологический суверенитет страны и надежное будущее России. В своем обращении к нации глава государства Владимир Путин поручил правительству создать специальный государственный фонд, задача которого — адресная помощь ветеранам, их семьям, участникам специальной военной операции. Он должен обеспечить граждан психологической, медицинской помощью, оказывать содействие в трудоустройстве, помочь с развитием частного бизнеса, оказывать услуги в повышении рабочей квалификации. Участникам СВО и их семьям окажут всестороннюю поддержку Фото: Денис Моргунов © URA.RU За каждым ветераном должен быть закреплен персональный соцработник, который будет в режиме реального времени работать с такими категориями граждан. Отделения фонда должны быть развернуты во всех субъектах до конца этого года. Помимо этого, президент уточнил, что отличившиеся в рамках СВО будут в приоритетном порядке выдвигаться на вышестоящие должности, служить мощным кадровым резервом и востребованы в органах власти всех уровней. По мнению Мишустина, «важно окружить участников СВО заботой и почетом, откликаясь на все вопросы, на их нужды». «Самым внимательным образом прошу отнестись к реализации социальных гарантий для наших защитников. Все положенные им выплаты, денежное довольствие, медицинскую помощь нужно предоставлять в полном объеме и своевременно», — сказал глава правительства. Молодые ученые получат грантовую поддержку от государства Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Мишустин обратил внимание руководителей профильных ведомств на то, что территориальные подразделения должны реагировать на любые сигналы, чтобы помочь людям. Необходимо сделать так, чтобы каждый вопрос, который волнует участников СВО или их семей, решался оперативно и «по-человечески». Отдельное внимание в рамках совещания было уделено развитию образования. В рамках послания Федеральному собранию Путин сообщил, что уже в этом году бюджетных мест в вузах страны хватит на большую часть выпускников школ. В ближайшие два года в российских вузах откроют 45 тысяч дополнительных бюджетных мест. Причем 70% из них — в региональных учебных заведениях. Помимо этого, президент заявил, что стране необходимо вернуться к традиционной системе подготовки специалистов со сроком обучения от 4 до 6 лет, тем самым отказавшись от Болонской системы. По словам Мишустина, президент поставил задачу подготовить за ближайшие пять лет порядка одного миллиона сотрудников для нужд электронной промышленности, робототехники, машиностроения, металлургии и многих других отраслей, которые критически важны для развития страны. Статья по теме Россия показала свое отношение к Путину и спецоперации на Украине «Предстоит существенно расширить федеральный проект „Профессионалитет“, в рамках которого ведется работа по обновлению всей системы среднего профессионального образования с прошлого года. Мы ряд таких учебных заведений посещали с коллегами и видели, как растет интерес молодых ребят к обучению в этих учебных заведениях, в том числе созданных по новой программе», — сказал премьер. Президент в своем послании обозначил курс на формирование новых научных элит и поддержку защитников Родины, пояснил генеральный директор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский. По его словам, создается новая социальная отрасль. «Президент в своем обращении все четко обозначил в части мер поддержки прихода молодежи в науку и мобилизованных. Это первоочередные задачи, которые были поставлены перед правительством со стороны президента. Это основные две темы, но они комплексные и сложные. Если мы говорим, про создание Фонда поддержки участников СВО, то тут речь идет о создании в целом новой социальной отрасли. Это очень серьезная и масштабная задача, которую решить необходимо в кратчайшие сроки», — рассказал Потуремский. В России создается новая социальная отрасль — фонд поддержки участников СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU Перед правительством поставлена задача по оказанию поддержки молодых кадров, которые позволят обеспечить технологический суверенитет страны и надежное будущее России, считает президент МГТУ им. Баумана Анатолий Александров. По его мнению, начинается формирование научной элиты страны. «Долгое время мы метались из угла в угол, но при этом получили большой опыт, и мы поняли в чем ошибались. Необходимо поддерживать молодые кадры, которые обеспечат технологический суверенитет страны, но тут нужно подходить аккуратно. Президент в своем послании обозначил приоритеты подготовки кадров, но необходимо четко разграничить, какое количество лет, в зависимости от специальности, необходимо для подготовки высококвалифицированных кадров. Единственное — надо вдумчиво выстроить процесс в это ответственное время», — говорит президент вуза. Власти показывают военным, что они важны стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти оказывают точечную поддержку критически важным кадрам в определенный момент, считает руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов. «Тут дело не одного дня и о результатах можно будет судить через несколько лет. Мы пытаемся повторить лучшие советские практики, когда осуществлялось продвижение лиц, которые в данный момент необходимы государству. В 2014 году делался упор на спортсменов по причине Олимпиады. Сейчас — на участников СВО. Люди, которые выполняют важную для страны работу, должны чувствовать себя нужными», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ приступили к формированию новой элиты страны: военных и ученых, о поддержке которых в ходе послания заявил президент РФ Владимир Путин. Так политологи трактуют итоги заседания правительства РФ 22 февраля, на котором премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать Фонд помощи участникам СВО, а также начать реформировать систему образования в РФ. Государство, по словам экспертов, поддержит тех, кто обеспечит технологический суверенитет страны и надежное будущее России. В своем обращении к нации глава государства Владимир Путин поручил правительству создать специальный государственный фонд, задача которого — адресная помощь ветеранам, их семьям, участникам специальной военной операции. Он должен обеспечить граждан психологической, медицинской помощью, оказывать содействие в трудоустройстве, помочь с развитием частного бизнеса, оказывать услуги в повышении рабочей квалификации. За каждым ветераном должен быть закреплен персональный соцработник, который будет в режиме реального времени работать с такими категориями граждан. Отделения фонда должны быть развернуты во всех субъектах до конца этого года. Помимо этого, президент уточнил, что отличившиеся в рамках СВО будут в приоритетном порядке выдвигаться на вышестоящие должности, служить мощным кадровым резервом и востребованы в органах власти всех уровней. По мнению Мишустина, «важно окружить участников СВО заботой и почетом, откликаясь на все вопросы, на их нужды». Мишустин обратил внимание руководителей профильных ведомств на то, что территориальные подразделения должны реагировать на любые сигналы, чтобы помочь людям. Необходимо сделать так, чтобы каждый вопрос, который волнует участников СВО или их семей, решался оперативно и «по-человечески». Отдельное внимание в рамках совещания было уделено развитию образования. В рамках послания Федеральному собранию Путин сообщил, что уже в этом году бюджетных мест в вузах страны хватит на большую часть выпускников школ. В ближайшие два года в российских вузах откроют 45 тысяч дополнительных бюджетных мест. Причем 70% из них — в региональных учебных заведениях. Помимо этого, президент заявил, что стране необходимо вернуться к традиционной системе подготовки специалистов со сроком обучения от 4 до 6 лет, тем самым отказавшись от Болонской системы. По словам Мишустина, президент поставил задачу подготовить за ближайшие пять лет порядка одного миллиона сотрудников для нужд электронной промышленности, робототехники, машиностроения, металлургии и многих других отраслей, которые критически важны для развития страны. «Предстоит существенно расширить федеральный проект „Профессионалитет“, в рамках которого ведется работа по обновлению всей системы среднего профессионального образования с прошлого года. Мы ряд таких учебных заведений посещали с коллегами и видели, как растет интерес молодых ребят к обучению в этих учебных заведениях, в том числе созданных по новой программе», — сказал премьер. Президент в своем послании обозначил курс на формирование новых научных элит и поддержку защитников Родины, пояснил генеральный директор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский. По его словам, создается новая социальная отрасль. «Президент в своем обращении все четко обозначил в части мер поддержки прихода молодежи в науку и мобилизованных. Это первоочередные задачи, которые были поставлены перед правительством со стороны президента. Перед правительством поставлена задача по оказанию поддержки молодых кадров, которые позволят обеспечить технологический суверенитет страны и надежное будущее России, считает президент МГТУ им. Баумана Анатолий Александров. По его мнению, начинается формирование научной элиты страны. «Долгое время мы метались из угла в угол, но при этом получили большой опыт, и мы поняли в чем ошибались. Необходимо поддерживать молодые кадры, которые обеспечат технологический суверенитет страны, но тут нужно подходить аккуратно. Президент в своем послании обозначил приоритеты подготовки кадров, но необходимо четко разграничить, какое количество лет, в зависимости от специальности, необходимо для подготовки высококвалифицированных кадров. Единственное — надо вдумчиво выстроить процесс в это ответственное время», — говорит президент вуза. Власти оказывают точечную поддержку критически важным кадрам в определенный момент, считает руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов. «Тут дело не одного дня и о результатах можно будет судить через несколько лет.