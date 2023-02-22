Россия показала свое отношение к Путину и спецоперации на Украине

Люди отреагировали на варшавский призыв Байдена

22 февраля 2023 в 19:52 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин обратился к народу России как к своей семье Фото: kremlin.ru / Максим Блинов, РИА «Новости» статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители России продемонстрировали свое отношение к президенту РФ Владимиру Путину и военной спецоперации на Украине. На московском стадионе «Лужники» собрались тысячи людей из разных регионов страны в поддержку Путина и защитников Отечества. И это — ответ народа на попытки Запада раскачать ситуацию внутри страны, объяснили политологи смыслы мероприятия и участия в нем российского лидера 22 февраля. Варшавские призывы президента США Джо Байдена оказались не услышанными, говорят эксперты. На митинге-концерте в «Лужниках» накануне Дня защитника Отечества собралось более 100 тысяч человек (такие же мероприятия прошли и в городах России). Трибуны были забиты, несмотря на достаточно холодную погоду в Москве. Праздник начинался уже на подходе к большой спортивной арене: там были установлены сцены, люди размахивали российскими триколорами, поздравляли друг друга с праздником. Президент РФ Владимир Путин дважды пожал руки каждому участнику СВО Фото: kremlin.ru / Сергей Бобылев, ТАСС А на главной сцене «Лужников» выступали артисты, которые поддержали спецоперацию, которые помогают бойцам и жителям новых территорий. Немного смущаясь из-за такого числа зрителей и огромного стадиона, на площадку вышли дети. Это лишь некоторые из тех, кого весной 2022 года вывез из Мариуполя Ангел — челябинец Юрий Гагарин. Всего мужчине удалось спасти 367 детей. Наконец на сцене появились люди в парадной военной форме — мужчины, женщины. Все — участники спецоперации. За ними вышел президент РФ Владимир Путин. Он пожал руки каждому бойцу и только после этого обратился к многотысячному стадиону. Путин говорил о Родине, о России, которая для него — одна большая семья. И солдаты, и офицеры, которые сейчас находятся на передовой, защищают страну как своих самых близких людей. А народ России точно так же относится к ним — к защитникам. «Речь идет о чем-то огромном, мощном, но очень близком и родном. Это и Родина, это и семья. А по большому счету, в нашем сердце это одно и то же. Есть люди, которые принимают для себя решение защищать самое дорогое, что у нас есть — семью и Родину», — заявил президент. В российских городах 22 февраля тоже прошли митинги-концерты в честь защитников Отечества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По словам Путина, в этом году День защитника Отечества обретает особый смысл. Это праздник сплочения всего народа вокруг общих угроз. Люди объединились, чтобы помогать бойцам на передовой, — кто-то, будучи в тылу, кто-то в качестве волонтера жителям освобожденных территорий. Это делают даже дети, которые пишут военным свои письма поддержки. В защите Отечества фактически сегодня участвует каждый россиянин, тем самым приближая победу, подчеркнул Путин. «Сегодня при защите наших интересов, при защите наших людей, наших культуры, языка, территории все, весь наш народ является защитником Отечества. Низкий всем поклон!» — сказал Путин. Президент еще раз пожал руки всем бойцам. «Когда мы вместе, нам нет равных! За единство российского народа!» — обратился на прощание Путин к «Лужникам». Жители Донбасса 8 лет подвергались обстрелам со стороны украинской армии Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Ровно год назад президент Путин принял решение о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, народ которых 8 лет подвергался геноциду со стороны Киева. Причем это было решение коллегиальное — его поддержали все члены Совета безопасности РФ. 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация по освобождению этих территорий. А 30 сентября 2022 года ЛНР и ДНР, а также Херсонская и Запорожская области официально стали частью России. Накануне, 21 февраля, президент выступил с посланием Федеральному собранию РФ. И его приезд в «Лужники», и выступление перед многотысячной аудиторией, уже простыми людьми, фактически является продолжением послания, пояснил URA.RU директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Вместе с тем, по мнению эксперта, речь Путина нацелена не только на внутреннюю, но и на внешнюю аудиторию. Русский народ ответил американскому президенту Джо Байдену на его призывы отказаться от поддержки российского лидера Фото: Официальный сайт президента Украины Дело в том, что в тот же день, когда российский лидер оглашал свое послание, в Варшаве выступал американский президент Джо Байден. И там он обратился напрямую к народу России, пытаясь опровергнуть слова Путина о попытке США и Запада в целом разрушить РФ. «США и Европа не пытаются уничтожить или контролировать Россию, — попытался убедить всех Байден. — Запад не собирается нападать на российский народ. Президент Путин выбрал войну, он может прекратить войну одним словом… Призовем к ответу всех, кто ответственен за эту войну, и обеспечим справедливый суд над теми, кто виновен в преступлениях против человечности». Еще раньше, в 2021 году, Байден в одном из интервью назвал Путина «убийцей», и свои слова, по сути, повторил весной 2022 года. Сегодня и он, и весь Запад получил ответ от российского народа, считают аналитики. «Путин имеет имидж победителя, лидера государства, пользующегося всенародной поддержкой, которая главам западных государства и не снилась. Сегодняшнее мероприятие — демонстрация силы и единения российского народа в глазах Запада, а также попытка придать еще большую сплоченность нашему обществу перед внешней угрозой. Тем самым Путин убивает двух зайцев — демонстрирует сплоченность нации и дает ответ Байдену», — убежден политолог Антон Орлов. Об абсолютной поддержке президента Путина говорят и цифры недавнего опроса ВЦИОМ. По данным социологов, уровень доверия президенту превышает 79%. Как считает политолог Александр Асафов, это говорит о том, что общество консолидировано вокруг фигуры Путина. «Для общества важно выражение этой консолидации. И митинг-концерт — проявление параметров общественного состояния. Президенту важно в таком ключе пообщаться с людьми, которые поддерживают его, ему важно самому видеть эту поддержку народа, а не только депутатов, чиновников», — полагает Асафов. Статья по теме Путин ответил на главные вопросы россиян Сегодня Путин «закрепил свое послание главной рамкой — он строит вокруг себя единство», объяснил URA.RU гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Это единство формируется из различных общественно-социальных групп, движений, партий, то есть выражается в конкретных группах поддержки. Ведь фактически уже стартует избирательный цикл 2024 года, и президенту важно показать, что он является лидером, который сплачивает нацию», — заключил Гращенков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители России продемонстрировали свое отношение к президенту РФ Владимиру Путину и военной спецоперации на Украине. На московском стадионе «Лужники» собрались тысячи людей из разных регионов страны в поддержку Путина и защитников Отечества. И это — ответ народа на попытки Запада раскачать ситуацию внутри страны, объяснили политологи смыслы мероприятия и участия в нем российского лидера 22 февраля. Варшавские призывы президента США Джо Байдена оказались не услышанными, говорят эксперты. На митинге-концерте в «Лужниках» накануне Дня защитника Отечества собралось более 100 тысяч человек (такие же мероприятия прошли и в городах России). Трибуны были забиты, несмотря на достаточно холодную погоду в Москве. Праздник начинался уже на подходе к большой спортивной арене: там были установлены сцены, люди размахивали российскими триколорами, поздравляли друг друга с праздником. А на главной сцене «Лужников» выступали артисты, которые поддержали спецоперацию, которые помогают бойцам и жителям новых территорий. Немного смущаясь из-за такого числа зрителей и огромного стадиона, на площадку вышли дети. Это лишь некоторые из тех, кого весной 2022 года вывез из Мариуполя Ангел — челябинец Юрий Гагарин. Всего мужчине удалось спасти 367 детей. Наконец на сцене появились люди в парадной военной форме — мужчины, женщины. Все — участники спецоперации. За ними вышел президент РФ Владимир Путин. Он пожал руки каждому бойцу и только после этого обратился к многотысячному стадиону. Путин говорил о Родине, о России, которая для него — одна большая семья. И солдаты, и офицеры, которые сейчас находятся на передовой, защищают страну как своих самых близких людей. А народ России точно так же относится к ним — к защитникам. По словам Путина, в этом году День защитника Отечества обретает особый смысл. Это праздник сплочения всего народа вокруг общих угроз. Люди объединились, чтобы помогать бойцам на передовой, — кто-то, будучи в тылу, кто-то в качестве волонтера жителям освобожденных территорий. Это делают даже дети, которые пишут военным свои письма поддержки. В защите Отечества фактически сегодня участвует каждый россиянин, тем самым приближая победу, подчеркнул Путин. «Сегодня при защите наших интересов, при защите наших людей, наших культуры, языка, территории все, весь наш народ является защитником Отечества. Низкий всем поклон!» — сказал Путин. Ровно год назад президент Путин принял решение о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, народ которых 8 лет подвергался геноциду со стороны Киева. Причем это было решение коллегиальное — его поддержали все члены Совета безопасности РФ. 24 февраля 2022 года началась военная спецоперация по освобождению этих территорий. А 30 сентября 2022 года ЛНР и ДНР, а также Херсонская и Запорожская области официально стали частью России. Накануне, 21 февраля, президент выступил с посланием Федеральному собранию РФ. И его приезд в «Лужники», и выступление перед многотысячной аудиторией, уже простыми людьми, фактически является продолжением послания, пояснил URA.RU директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Вместе с тем, по мнению эксперта, речь Путина нацелена не только на внутреннюю, но и на внешнюю аудиторию. Дело в том, что в тот же день, когда российский лидер оглашал свое послание, в Варшаве выступал американский президент Джо Байден. И там он обратился напрямую к народу России, пытаясь опровергнуть слова Путина о попытке США и Запада в целом разрушить РФ. «США и Европа не пытаются уничтожить или контролировать Россию, — попытался убедить всех Байден. — Запад не собирается нападать на российский народ. Президент Путин выбрал войну, он может прекратить войну одним словом… Призовем к ответу всех, кто ответственен за эту войну, и обеспечим справедливый суд над теми, кто виновен в преступлениях против человечности». Еще раньше, в 2021 году, Байден в одном из интервью назвал Путина «убийцей», и свои слова, по сути, повторил весной 2022 года. Сегодня и он, и весь Запад получил ответ от российского народа, считают аналитики. «Путин имеет имидж победителя, лидера государства, пользующегося всенародной поддержкой, которая главам западных государства и не снилась. Об абсолютной поддержке президента Путина говорят и цифры недавнего опроса ВЦИОМ. По данным социологов, уровень доверия президенту превышает 79%. Как считает политолог Александр Асафов, это говорит о том, что общество консолидировано вокруг фигуры Путина. «Для общества важно выражение этой консолидации. И митинг-концерт — проявление параметров общественного состояния. Президенту важно в таком ключе пообщаться с людьми, которые поддерживают его, ему важно самому видеть эту поддержку народа, а не только депутатов, чиновников», — полагает Асафов. Сегодня Путин «закрепил свое послание главной рамкой — он строит вокруг себя единство», объяснил URA.RU гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Это единство формируется из различных общественно-социальных групп, движений, партий, то есть выражается в конкретных группах поддержки. Ведь фактически уже стартует избирательный цикл 2024 года, и президенту важно показать, что он является лидером, который сплачивает нацию», — заключил Гращенков.