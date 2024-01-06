06 января 2024

Сотрудничество с Китаем и разведчиками: планы курганского бизнеса

Чем запомнился 2023 год предпринимателям и промышленникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация Курганской области для китайской делегации. Курган, шумков вадим
Курганские власти делают ставки на сотрудничество с Китаем Фото:

Бизнесмены Курганской области и власти строят на 2024 год грандиозные планы по сотрудничеству с китайскими предпринимателями. Подписаны соглашения и с разведчиками-нелегалами, и с деловой соцсетью TenChat. Корреспондент URA.RU собрал информацию о самых главных бизнес-событиях прошлого года.

Курганскую область презентовали китайским топ-менеджерам

Презентация Курганской области для китайской делегации. Курган
Китайские инвесторы встретились с бизнесменами из Кургана
Фото:

В начале осени в Кургане прошла Российско-китайская биржа контактов регионов УрФО. В инвестиционном агентстве на мероприятии собрались местные бизнесмены, чиновники и 20 представителей от 16 крупных компаний Китая из различных сфер производства и предоставления услуг. На бизнес-встрече лично присутствовал губернатор региона Вадим Шумков. В ходе визита в Курганскую область китайские делегации посетили различные предприятия, заводы, индустриальные парки, а также познакомились с их возможностями.

Создание российско-китайского центра и подписание соглашений

Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган
Курганская область заметно укрепила связи с инвесторами из Китая
Фото:

Курганские власти совместно с бизнесменами провели множество обоюдных бизнес-миссий с партнерами из Китая. В ходе встреч был подписан ряд важных документов. В частности, между администрацией города Кургана и городским округом Юйлинь провинции Шэньси был заключено соглашение о побратимстве, а также об экономическом, торговом и гуманитарном обмене и сотрудничестве. Кроме того, власти региона договорились о сотрудничестве с Ассоциацией предприятий в области научно-технических инноваций провинции Шаньдун. На базе Торгово-промышленной палаты Курганской области был создан российско-китайский центр для развития экономических отношений между странами. Аналогичный центр был открыт и в Китае.

Бизнес-форум с разведчиками-нелегалами

Бизнес-форум. Курган
Бывшие шпионы СВР провели семинар на тему: «Нетворкинг для лидеров бизнеса»
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На предпринимательском форуме «вКУБе-2023» губернатор Вадим Шумков провел встречу с бывшими сотрудниками Службы внешней разведки (СВР) Еленой Вавиловой и Андреем Безруковым. Легендарные разведчики-нелегалы, долгие годы шпионившие за границей на Россию, провели семинар по нетворкингу для местных бизнесменов и чиновников. Отдельное внимание в ходе мероприятия было уделено теме патриотизма. Также спикером на бизнес-форуме стал экс-чемпион мира по боксу, депутат из ХМАО Руслан Проводников. Спортсмен поделился секретами ментальной силы и рассказал, как стать инициатором перемен в своей жизни и не допустить ненужных ошибок на старте.

Курганская область в лидерах федеральных рейтингов

Открытие элеватора.Курган
Регион поднялся в ряде рейтингов среди субъектов России
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По итогам девяти месяцев 2023 года Курганская область показала лучший результат по росту поступлений в бюджет налога НДФЛ, возглавив рейтинг регионов по росту доходов. Рост поступлений за этот период составил 23,8%. Это около 13 млрд рублей. Также регион вошел в топ-15 среди регионов РФ, заняв 11 место по индексу роста промышленности и 12 место по динамике собственных доходов бюджета. На международной выставке «Иннопром-2023» Курганская область в рейтинге эффективности реализации промышленной политики заняла 14 место среди регионов страны. Также по итогам прошлого года регион стал лидером по покупке спецтехники из Беларуси, перевыполнив план на 195%.

Шумков заключил соглашение о сотрудничестве с TenChat

Бизнес-форум. Курган
В Кургане будут развивать деловую соцсеть TenChat
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков стал первым губернатором в стране, который начал сотрудничать с деловой социальной сетью TenChat. Соглашение было подписано с управляющим партнером компании Михаилом Слободинским в ходе форума «вКУБе-2023». По словам Шумкова, чиновников принуждать регистрироваться в новой соцсети не будут, но если она окажется эффективной, то в правительстве будут рассматривать ее использование в работе государственных и муниципальных служащих. Соцсеть TenChat создана для общения и поисках знакомств среди сферы бизнеса и политики.

Открытие уникального завода и индустриальных парков

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Cамые скандальные объекты Кургана, которые достроят в 2024 году

Летом в Кургане отрыли первый в России завод по производству и очистке низкокипящих газов «Медимэкс». На предприятии планируют создавать монооксид углерода и метан для использования при обработке мясной и рыбной продукции, а также создания красок и резины. Также в прошлом году открылись две индустриальные площадки для резидентов — «Русич» и «Территория областного развития» (ТОР). В округах были построены роботизированная молочная ферма и деревообрабатывающее производство. В конце декабря закончено строительство хирургического центра областного онкодиспансера в микрорайоне Рябково. На месте бывшего стадиона «Локомотив» создан спортивно-рекреационный парк «Энергетик».

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Бизнесмены Курганской области и власти строят на 2024 год грандиозные планы по сотрудничеству с китайскими предпринимателями. Подписаны соглашения и с разведчиками-нелегалами, и с деловой соцсетью TenChat. Корреспондент URA.RU собрал информацию о самых главных бизнес-событиях прошлого года. Курганскую область презентовали китайским топ-менеджерам В начале осени в Кургане прошла Российско-китайская биржа контактов регионов УрФО. В инвестиционном агентстве на мероприятии собрались местные бизнесмены, чиновники и 20 представителей от 16 крупных компаний Китая из различных сфер производства и предоставления услуг. На бизнес-встрече лично присутствовал губернатор региона Вадим Шумков. В ходе визита в Курганскую область китайские делегации посетили различные предприятия, заводы, индустриальные парки, а также познакомились с их возможностями. Создание российско-китайского центра и подписание соглашений Курганские власти совместно с бизнесменами провели множество обоюдных бизнес-миссий с партнерами из Китая. В ходе встреч был подписан ряд важных документов. В частности, между администрацией города Кургана и городским округом Юйлинь провинции Шэньси был заключено соглашение о побратимстве, а также об экономическом, торговом и гуманитарном обмене и сотрудничестве. Кроме того, власти региона договорились о сотрудничестве с Ассоциацией предприятий в области научно-технических инноваций провинции Шаньдун. На базе Торгово-промышленной палаты Курганской области был создан российско-китайский центр для развития экономических отношений между странами. Аналогичный центр был открыт и в Китае. Бизнес-форум с разведчиками-нелегалами На предпринимательском форуме «вКУБе-2023» губернатор Вадим Шумков провел встречу с бывшими сотрудниками Службы внешней разведки (СВР) Еленой Вавиловой и Андреем Безруковым. Легендарные разведчики-нелегалы, долгие годы шпионившие за границей на Россию, провели семинар по нетворкингу для местных бизнесменов и чиновников. Отдельное внимание в ходе мероприятия было уделено теме патриотизма. Также спикером на бизнес-форуме стал экс-чемпион мира по боксу, депутат из ХМАО Руслан Проводников. Спортсмен поделился секретами ментальной силы и рассказал, как стать инициатором перемен в своей жизни и не допустить ненужных ошибок на старте. Курганская область в лидерах федеральных рейтингов По итогам девяти месяцев 2023 года Курганская область показала лучший результат по росту поступлений в бюджет налога НДФЛ, возглавив рейтинг регионов по росту доходов. Рост поступлений за этот период составил 23,8%. Это около 13 млрд рублей. Также регион вошел в топ-15 среди регионов РФ, заняв 11 место по индексу роста промышленности и 12 место по динамике собственных доходов бюджета. На международной выставке «Иннопром-2023» Курганская область в рейтинге эффективности реализации промышленной политики заняла 14 место среди регионов страны. Также по итогам прошлого года регион стал лидером по покупке спецтехники из Беларуси, перевыполнив план на 195%. Шумков заключил соглашение о сотрудничестве с TenChat Глава Курганской области Вадим Шумков стал первым губернатором в стране, который начал сотрудничать с деловой социальной сетью TenChat. Соглашение было подписано с управляющим партнером компании Михаилом Слободинским в ходе форума «вКУБе-2023». По словам Шумкова, чиновников принуждать регистрироваться в новой соцсети не будут, но если она окажется эффективной, то в правительстве будут рассматривать ее использование в работе государственных и муниципальных служащих. Соцсеть TenChat создана для общения и поисках знакомств среди сферы бизнеса и политики. Открытие уникального завода и индустриальных парков Летом в Кургане отрыли первый в России завод по производству и очистке низкокипящих газов «Медимэкс». На предприятии планируют создавать монооксид углерода и метан для использования при обработке мясной и рыбной продукции, а также создания красок и резины. Также в прошлом году открылись две индустриальные площадки для резидентов — «Русич» и «Территория областного развития» (ТОР). В округах были построены роботизированная молочная ферма и деревообрабатывающее производство. В конце декабря закончено строительство хирургического центра областного онкодиспансера в микрорайоне Рябково. На месте бывшего стадиона «Локомотив» создан спортивно-рекреационный парк «Энергетик».
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