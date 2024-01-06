Сотрудничество с Китаем и разведчиками: планы курганского бизнеса

Чем запомнился 2023 год предпринимателям и промышленникам

07 января 2024 в 20:29 Размер текста - 17 +

Курганские власти делают ставки на сотрудничество с Китаем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бизнесмены Курганской области и власти строят на 2024 год грандиозные планы по сотрудничеству с китайскими предпринимателями. Подписаны соглашения и с разведчиками-нелегалами, и с деловой соцсетью TenChat. Корреспондент URA.RU собрал информацию о самых главных бизнес-событиях прошлого года. Курганскую область презентовали китайским топ-менеджерам Китайские инвесторы встретились с бизнесменами из Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В начале осени в Кургане прошла Российско-китайская биржа контактов регионов УрФО. В инвестиционном агентстве на мероприятии собрались местные бизнесмены, чиновники и 20 представителей от 16 крупных компаний Китая из различных сфер производства и предоставления услуг. На бизнес-встрече лично присутствовал губернатор региона Вадим Шумков. В ходе визита в Курганскую область китайские делегации посетили различные предприятия, заводы, индустриальные парки, а также познакомились с их возможностями. Создание российско-китайского центра и подписание соглашений Курганская область заметно укрепила связи с инвесторами из Китая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские власти совместно с бизнесменами провели множество обоюдных бизнес-миссий с партнерами из Китая. В ходе встреч был подписан ряд важных документов. В частности, между администрацией города Кургана и городским округом Юйлинь провинции Шэньси был заключено соглашение о побратимстве, а также об экономическом, торговом и гуманитарном обмене и сотрудничестве. Кроме того, власти региона договорились о сотрудничестве с Ассоциацией предприятий в области научно-технических инноваций провинции Шаньдун. На базе Торгово-промышленной палаты Курганской области был создан российско-китайский центр для развития экономических отношений между странами. Аналогичный центр был открыт и в Китае. Бизнес-форум с разведчиками-нелегалами Бывшие шпионы СВР провели семинар на тему: «Нетворкинг для лидеров бизнеса» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На предпринимательском форуме «вКУБе-2023» губернатор Вадим Шумков провел встречу с бывшими сотрудниками Службы внешней разведки (СВР) Еленой Вавиловой и Андреем Безруковым. Легендарные разведчики-нелегалы, долгие годы шпионившие за границей на Россию, провели семинар по нетворкингу для местных бизнесменов и чиновников. Отдельное внимание в ходе мероприятия было уделено теме патриотизма. Также спикером на бизнес-форуме стал экс-чемпион мира по боксу, депутат из ХМАО Руслан Проводников. Спортсмен поделился секретами ментальной силы и рассказал, как стать инициатором перемен в своей жизни и не допустить ненужных ошибок на старте. Курганская область в лидерах федеральных рейтингов Регион поднялся в ряде рейтингов среди субъектов России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По итогам девяти месяцев 2023 года Курганская область показала лучший результат по росту поступлений в бюджет налога НДФЛ, возглавив рейтинг регионов по росту доходов. Рост поступлений за этот период составил 23,8%. Это около 13 млрд рублей. Также регион вошел в топ-15 среди регионов РФ, заняв 11 место по индексу роста промышленности и 12 место по динамике собственных доходов бюджета. На международной выставке «Иннопром-2023» Курганская область в рейтинге эффективности реализации промышленной политики заняла 14 место среди регионов страны. Также по итогам прошлого года регион стал лидером по покупке спецтехники из Беларуси, перевыполнив план на 195%. Шумков заключил соглашение о сотрудничестве с TenChat В Кургане будут развивать деловую соцсеть TenChat Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Курганской области Вадим Шумков стал первым губернатором в стране, который начал сотрудничать с деловой социальной сетью TenChat. Соглашение было подписано с управляющим партнером компании Михаилом Слободинским в ходе форума «вКУБе-2023». По словам Шумкова, чиновников принуждать регистрироваться в новой соцсети не будут, но если она окажется эффективной, то в правительстве будут рассматривать ее использование в работе государственных и муниципальных служащих. Соцсеть TenChat создана для общения и поисках знакомств среди сферы бизнеса и политики. Открытие уникального завода и индустриальных парков Статья по теме Cамые скандальные объекты Кургана, которые достроят в 2024 году Летом в Кургане отрыли первый в России завод по производству и очистке низкокипящих газов «Медимэкс». На предприятии планируют создавать монооксид углерода и метан для использования при обработке мясной и рыбной продукции, а также создания красок и резины. Также в прошлом году открылись две индустриальные площадки для резидентов — «Русич» и «Территория областного развития» (ТОР). В округах были построены роботизированная молочная ферма и деревообрабатывающее производство. В конце декабря закончено строительство хирургического центра областного онкодиспансера в микрорайоне Рябково. На месте бывшего стадиона «Локомотив» создан спортивно-рекреационный парк «Энергетик». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бизнесмены Курганской области и власти строят на 2024 год грандиозные планы по сотрудничеству с китайскими предпринимателями. Подписаны соглашения и с разведчиками-нелегалами, и с деловой соцсетью TenChat. Корреспондент URA.RU собрал информацию о самых главных бизнес-событиях прошлого года. Курганскую область презентовали китайским топ-менеджерам В начале осени в Кургане прошла Российско-китайская биржа контактов регионов УрФО. В инвестиционном агентстве на мероприятии собрались местные бизнесмены, чиновники и 20 представителей от 16 крупных компаний Китая из различных сфер производства и предоставления услуг. На бизнес-встрече лично присутствовал губернатор региона Вадим Шумков. В ходе визита в Курганскую область китайские делегации посетили различные предприятия, заводы, индустриальные парки, а также познакомились с их возможностями. Создание российско-китайского центра и подписание соглашений Курганские власти совместно с бизнесменами провели множество обоюдных бизнес-миссий с партнерами из Китая. В ходе встреч был подписан ряд важных документов. В частности, между администрацией города Кургана и городским округом Юйлинь провинции Шэньси был заключено соглашение о побратимстве, а также об экономическом, торговом и гуманитарном обмене и сотрудничестве. Кроме того, власти региона договорились о сотрудничестве с Ассоциацией предприятий в области научно-технических инноваций провинции Шаньдун. На базе Торгово-промышленной палаты Курганской области был создан российско-китайский центр для развития экономических отношений между странами. Аналогичный центр был открыт и в Китае. Бизнес-форум с разведчиками-нелегалами На предпринимательском форуме «вКУБе-2023» губернатор Вадим Шумков провел встречу с бывшими сотрудниками Службы внешней разведки (СВР) Еленой Вавиловой и Андреем Безруковым. Легендарные разведчики-нелегалы, долгие годы шпионившие за границей на Россию, провели семинар по нетворкингу для местных бизнесменов и чиновников. Отдельное внимание в ходе мероприятия было уделено теме патриотизма. Также спикером на бизнес-форуме стал экс-чемпион мира по боксу, депутат из ХМАО Руслан Проводников. Спортсмен поделился секретами ментальной силы и рассказал, как стать инициатором перемен в своей жизни и не допустить ненужных ошибок на старте. Курганская область в лидерах федеральных рейтингов По итогам девяти месяцев 2023 года Курганская область показала лучший результат по росту поступлений в бюджет налога НДФЛ, возглавив рейтинг регионов по росту доходов. Рост поступлений за этот период составил 23,8%. Это около 13 млрд рублей. Также регион вошел в топ-15 среди регионов РФ, заняв 11 место по индексу роста промышленности и 12 место по динамике собственных доходов бюджета. На международной выставке «Иннопром-2023» Курганская область в рейтинге эффективности реализации промышленной политики заняла 14 место среди регионов страны. Также по итогам прошлого года регион стал лидером по покупке спецтехники из Беларуси, перевыполнив план на 195%. Шумков заключил соглашение о сотрудничестве с TenChat Глава Курганской области Вадим Шумков стал первым губернатором в стране, который начал сотрудничать с деловой социальной сетью TenChat. Соглашение было подписано с управляющим партнером компании Михаилом Слободинским в ходе форума «вКУБе-2023». По словам Шумкова, чиновников принуждать регистрироваться в новой соцсети не будут, но если она окажется эффективной, то в правительстве будут рассматривать ее использование в работе государственных и муниципальных служащих. Соцсеть TenChat создана для общения и поисках знакомств среди сферы бизнеса и политики. Открытие уникального завода и индустриальных парков Летом в Кургане отрыли первый в России завод по производству и очистке низкокипящих газов «Медимэкс». На предприятии планируют создавать монооксид углерода и метан для использования при обработке мясной и рыбной продукции, а также создания красок и резины. Также в прошлом году открылись две индустриальные площадки для резидентов — «Русич» и «Территория областного развития» (ТОР). В округах были построены роботизированная молочная ферма и деревообрабатывающее производство. В конце декабря закончено строительство хирургического центра областного онкодиспансера в микрорайоне Рябково. На месте бывшего стадиона «Локомотив» создан спортивно-рекреационный парк «Энергетик».