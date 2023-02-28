Россия и Ближний Восток меняют геополитическую карту мира

Мировая нестабильность подтолкнула страны к новым вариантам сотрудничества

28 февраля 2023 в 21:02 Размер текста - 17 +

РФ не будет замораживать отношения с восточными странами из-за санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Наращивание взаимного сотрудничества России со странами Ближнего Востока определит новый мировой политический порядок. Сегодня многие государства данного региона выходят из-под влияния США, чего ранее не было, говорят эксперты, оценивая итоги первого дня XII-ой Ближневосточной конференции «Новый Ближний Восток и кризис безопасности в Европе: эффекты взаимного влияния», которая прошла под эгидой международного дискуссионного клуба «Валдай». В самом начале с приветственным словом к участникам мероприятия обратился глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, несмотря на беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада во главе с США, наши арабские друзья занимают взвешенную, сбалансированную позицию по ситуации на Украине и вокруг нее, руководствуясь, прежде всего, коренными национальными интересами. Россия продолжит оказывать помощь своим восточным партнерам Фото: Евгений Ганеев «Российская дипломатия продолжит работать над тем, чтобы Ближний Восток стал зоной безопасности, стабильности и процветания. Будем и далее содействовать преодолению кризисных ситуаций, принимать участие в постконфликтном восстановлении пострадавших стран», — говорилось в сообщении министра. По словам заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова, который был одним из основных спикеров мероприятия, укрепление и развитие разнопланового диалога и сотрудничества с каждой из стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также с функционирующими на ее территории региональными и международными объединениями, входят в число безусловных стратегических приоритетов России. При этом Россия неукоснительно придерживается Устава ООН, соблюдая принцип суверенного равенства государств. Открывая конференцию, председатель совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий отметил, что в последние годы наблюдаются радикальные изменения в мировом порядке и зарождаются новые правила. «Это ставит и перед миром, и перед Ближним Востоком в частности, вопрос о том, как сложится этот паззл. По всей видимости, новый мировой порядок во многом будет зарождаться на региональном уровне», — сказал он. С правилами, которые диктуют США, многие страны не согласны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Присутствовавшая на конференции специальный советник президента Сирии Бусейна Шаабан и вовсе заявила о том, что колониальный Запад изменил методы работы, но цели остались неизменными. «Мы долгие годы живем в однополярном мире, но этот порядок неубедителен для многих государств. Многим непонятен миропорядок, основанный на правилах. Эти правила диктуются США, но многие с этим не согласны», — сказала она. По мнению Чагры Эрханана, ректора турецкого университета Алтынбаш, сегодня происходит колоссальная геополитическая трансформация, которая несет за собой сдвиги во власти, а на Ближнем Востоке сосредоточены интересы многих государств и различные страны соревнуются на этом «поле боя». Россия продолжит оказывать содействие странам Ближнего Востока и не только, сообщил в разговоре с URA.RU глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. «Россия заинтересована работать везде. Сейчас звучит повестка „большого Юга“ и мы будем работать по этому направлению дальше. В условиях санкций у нас есть лаг, по которому можно работать. Акцент сделан не только на Ближний Восток, но, например, и на Вьетнам, Китай, Индию», — сказал парламентарий. Взаимоотношения между РФ и арабскими партнерами находятся на стабильном уровне Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия возвращается к советской повестке дипломатических отношений с Востоком, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Если мы вспомним времена Советского союза, то участие советской дипломатии в делах Ближнего Востока было очень большим. Серьезные отношения были с Сирией, с движением освобождения Палестины, Египтом и Ираком. Это всегда была зона интересов для России. Сегодня многие страны региона выходят из-под влияния США, чего ранее не было. Сейчас образовалось поле возможностей и Россия пытается играть более активную роль, как гарант стабильности. Россия возвращается на Ближний Восток в качестве серьезного игрока Фото: Владимир Андреев © URA.RU Государство продолжает свою активную политику в регионе, несмотря на все ограничения. Мы возвращаемся в качестве серьезного игрока, понимая, что западные империалистические структуры проигрывают», — считает эксперт. Со своим коллегой согласен и заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов. По его мнению, Россия, в условиях ограничений, активизировала свою деятельность на Востоке и сейчас ищет экономические, политические и академические возможности для дальнейшего усилия присутствия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Наращивание взаимного сотрудничества России со странами Ближнего Востока определит новый мировой политический порядок. Сегодня многие государства данного региона выходят из-под влияния США, чего ранее не было, говорят эксперты, оценивая итоги первого дня XII-ой Ближневосточной конференции «Новый Ближний Восток и кризис безопасности в Европе: эффекты взаимного влияния», которая прошла под эгидой международного дискуссионного клуба «Валдай». В самом начале с приветственным словом к участникам мероприятия обратился глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, несмотря на беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада во главе с США, наши арабские друзья занимают взвешенную, сбалансированную позицию по ситуации на Украине и вокруг нее, руководствуясь, прежде всего, коренными национальными интересами. «Российская дипломатия продолжит работать над тем, чтобы Ближний Восток стал зоной безопасности, стабильности и процветания. Будем и далее содействовать преодолению кризисных ситуаций, принимать участие в постконфликтном восстановлении пострадавших стран», — говорилось в сообщении министра. По словам заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова, который был одним из основных спикеров мероприятия, укрепление и развитие разнопланового диалога и сотрудничества с каждой из стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также с функционирующими на ее территории региональными и международными объединениями, входят в число безусловных стратегических приоритетов России. При этом Россия неукоснительно придерживается Устава ООН, соблюдая принцип суверенного равенства государств. Открывая конференцию, председатель совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий отметил, что в последние годы наблюдаются радикальные изменения в мировом порядке и зарождаются новые правила. Присутствовавшая на конференции специальный советник президента Сирии Бусейна Шаабан и вовсе заявила о том, что колониальный Запад изменил методы работы, но цели остались неизменными. «Мы долгие годы живем в однополярном мире, но этот порядок неубедителен для многих государств. Многим непонятен миропорядок, основанный на правилах. Эти правила диктуются США, но многие с этим не согласны», — сказала она. По мнению Чагры Эрханана, ректора турецкого университета Алтынбаш, сегодня происходит колоссальная геополитическая трансформация, которая несет за собой сдвиги во власти, а на Ближнем Востоке сосредоточены интересы многих государств и различные страны соревнуются на этом «поле боя». Россия продолжит оказывать содействие странам Ближнего Востока и не только, сообщил в разговоре с URA.RU глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. «Россия заинтересована работать везде. Сейчас звучит повестка „большого Юга“ и мы будем работать по этому направлению дальше. В условиях санкций у нас есть лаг, по которому можно работать. Акцент сделан не только на Ближний Восток, но, например, и на Вьетнам, Китай, Индию», — сказал парламентарий. Россия возвращается к советской повестке дипломатических отношений с Востоком, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Если мы вспомним времена Советского союза, то участие советской дипломатии в делах Ближнего Востока было очень большим. Серьезные отношения были с Сирией, с движением освобождения Палестины, Египтом и Ираком. Государство продолжает свою активную политику в регионе, несмотря на все ограничения. Мы возвращаемся в качестве серьезного игрока, понимая, что западные империалистические структуры проигрывают», — считает эксперт. Со своим коллегой согласен и заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов. По его мнению, Россия, в условиях ограничений, активизировала свою деятельность на Востоке и сейчас ищет экономические, политические и академические возможности для дальнейшего усилия присутствия.