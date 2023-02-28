Россия и Ближний Восток меняют геополитическую карту мира

Наращивание взаимного сотрудничества России со странами Ближнего Востока определит новый мировой политический порядок. Сегодня многие государства данного региона выходят из-под влияния США, чего ранее не было, говорят эксперты, оценивая итоги первого дня XII-ой Ближневосточной конференции «Новый Ближний Восток и кризис безопасности в Европе: эффекты взаимного влияния», которая прошла под эгидой международного дискуссионного клуба «Валдай».
В самом начале с приветственным словом к участникам мероприятия обратился глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, несмотря на беспрецедентное давление со стороны коллективного Запада во главе с США, наши арабские друзья занимают взвешенную, сбалансированную позицию по ситуации на Украине и вокруг нее, руководствуясь, прежде всего, коренными национальными интересами.
«Российская дипломатия продолжит работать над тем, чтобы Ближний Восток стал зоной безопасности, стабильности и процветания. Будем и далее содействовать преодолению кризисных ситуаций, принимать участие в постконфликтном восстановлении пострадавших стран», — говорилось в сообщении министра.
По словам заместителя министра иностранных дел РФ Михаила Богданова, который был одним из основных спикеров мероприятия, укрепление и развитие разнопланового диалога и сотрудничества с каждой из стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также с функционирующими на ее территории региональными и международными объединениями, входят в число безусловных стратегических приоритетов России. При этом Россия неукоснительно придерживается Устава ООН, соблюдая принцип суверенного равенства государств.
Открывая конференцию, председатель совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий отметил, что в последние годы наблюдаются радикальные изменения в мировом порядке и зарождаются новые правила.
«Это ставит и перед миром, и перед Ближним Востоком в частности, вопрос о том, как сложится этот паззл. По всей видимости, новый мировой порядок во многом будет зарождаться на региональном уровне», — сказал он.
Присутствовавшая на конференции специальный советник президента Сирии Бусейна Шаабан и вовсе заявила о том, что колониальный Запад изменил методы работы, но цели остались неизменными. «Мы долгие годы живем в однополярном мире, но этот порядок неубедителен для многих государств. Многим непонятен миропорядок, основанный на правилах. Эти правила диктуются США, но многие с этим не согласны», — сказала она.
По мнению Чагры Эрханана, ректора турецкого университета Алтынбаш, сегодня происходит колоссальная геополитическая трансформация, которая несет за собой сдвиги во власти, а на Ближнем Востоке сосредоточены интересы многих государств и различные страны соревнуются на этом «поле боя».
Россия продолжит оказывать содействие странам Ближнего Востока и не только, сообщил в разговоре с URA.RU глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. «Россия заинтересована работать везде. Сейчас звучит повестка „большого Юга“ и мы будем работать по этому направлению дальше. В условиях санкций у нас есть лаг, по которому можно работать. Акцент сделан не только на Ближний Восток, но, например, и на Вьетнам, Китай, Индию», — сказал парламентарий.
Россия возвращается к советской повестке дипломатических отношений с Востоком, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Если мы вспомним времена Советского союза, то участие советской дипломатии в делах Ближнего Востока было очень большим. Серьезные отношения были с Сирией, с движением освобождения Палестины, Египтом и Ираком.
Это всегда была зона интересов для России. Сегодня многие страны региона выходят из-под влияния США, чего ранее не было. Сейчас образовалось поле возможностей и Россия пытается играть более активную роль, как гарант стабильности.
Государство продолжает свою активную политику в регионе, несмотря на все ограничения. Мы возвращаемся в качестве серьезного игрока, понимая, что западные империалистические структуры проигрывают», — считает эксперт.
Со своим коллегой согласен и заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов. По его мнению, Россия, в условиях ограничений, активизировала свою деятельность на Востоке и сейчас ищет экономические, политические и академические возможности для дальнейшего усилия присутствия.
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