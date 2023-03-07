В России нашли способ сдержать цены на хлеб

Власти смягчат влияние санкций на социально значимые предприятия

07 марта 2023 в 20:07 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поговорил с хлебопеками о ценах, санкциях и мерах поддержки Фото: Официальный сайт Правительства Российской Федерации статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти нашли способ сдержать цены на хлеб и хлебобулочные изделия. Во время рабочего визита 7 марта на кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» в Москве премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что хлеб — это социальный продукт, поэтому предприятиям отрасли необходимо оказывать помощь. Эксперты объяснили URA.RU, что правительство отслеживает цены на продукты, чтобы удержать их на приемлемом для россиян уровне. Осмотр хлебокомбината Мишустин начал с линии, выпускающей батоны. Затем посетил цех подового и черного хлеба, и завершил экскурсию в цехе по производству булочек. Во всех помещениях стоят новые линии, причем большая часть оборудования отечественного производства. А в цехе, производящем булочки, работают первые в России роботы-ватрушкоматы. Они в автоматическом режиме опрыскивают маслом заготовку из текста, а затем отсаживают на нее начинку. Хлеб это социальный продукт, который стоит на столе каждого россиянина, напомнил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Выпечка и хлеб — это то, что находится на столе каждый день. Это социальный продукт. Помощь таким предприятиям надо оказывать. Я знаю, что в 2022 году издержки возросли. Мы добавили субсидии хлебопекам, и это помогло сгладить рост цен. Сейчас такой инфляции нет», — сказал во время осмотра цехов Мишустин. Большая часть коллектива хлебокомбината — женщины. С ними на чаепитии глава правительства поделился воспоминаниями, а в завершении встречи поздравил с Международным женским днем. Михаил Мишустин поделился с работниками хлебокомбината рецептом хлеба Фото: Официальный сайт Правительства Российской Федерации Самые теплые моменты детства связаны с хлебом, с выпечкой, которую ставят на стол мамы и бабушки по праздникам, рассказал премьер. Продолжая диалог, он поделился с работниками комбината рецептом хлеба и историями из жизни. «Во 2 классе я не доел кусочек хлеба и оставил его на карте. Пришла учительница и половину урока рассказывала нам, что такое хлеб, как он необходим людям, особенно тем, кто голодает. Это произвело впечатление. В студенчестве я около года разгружал хлеб в булочной на Кутузовском проспекте. Нам давали за это батон и сметану. Так что у меня с хлебом связаны самые добрые воспоминания», — признался Мишустин. Ватрушки на хлебокомбинате в Москве делают роботы Фото: Официальный сайт Правительства Российской Федерации Кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» — значимая часть российского агрокомплекса, подчеркнул Мишустин. Он напомнил, что 10-15 лет назад такой урожай, как в 2022 году, казался сказкой. «Вы помните 90-е годы и непростую ситуацию с зерном. В 2022 году собрали более 150 млн тонн зерна. В СССР рекорд был 127 млн тонн. Мы можем увеличить внутреннее потребление. Важно, чтобы сохранилось качество продукции. Рассчитываем, что решения скажутся позитивно и на вашем предприятии, учитывая, что у вас есть планы по расширению», — обратился к работникам премьер. Михаил Мишустин поделился с сотрудницам комбината «Черемушки» воспоминаниями из детства Фото: Официальный сайт Правительства Российской Федерации Эксперты считают, что визит Мишустина — сигнал обществу о том, что власти мониторят цены на социально значимые продукты. Они также готовы, при необходимости, применить механизмы для смягчения инфляции. Правительство решает вопрос сдерживания цен на приемлемом для населения уровне без ухудшения качества продуктов, объясняет рабочий визит Мишустина на хлебокомбинат профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Хлебобулочные изделия для малообеспеченных групп населения — основа рациона питания, поэтому для властей важно удерживать на них цены. Рабочую поездку можно расценивать, как поддержку социально ориентированного бизнеса, традиционного для России. Бизнес, который пережил перестройку и кризисы, сохранил лидерские позиции, все равно требует поддержки в условиях санкций», — предположил профессор. Власти России стараются сгладить подорожание хлеба из-за влияния санкций на логистику и расчеты, считают эксперты Фото: Официальный сайт Правительства Российской Федерации Обеспечение социально приемлемого уровня цен и расходов является важной задачей, но она не должна идти в разрез с условиями работы предприятия, полагает бывший замминистра РФ сельского хозяйства и продовольствия РФ, доктор экономических наук Леонид Холод. «Хлебокомбинат находится на самом нерве взаимоотношений экономики и конкретного человека, потому что выпускает жизненно необходимую продукцию. Власти стараются компенсировать с помощью субсидий подорожание хлеба, связанное с зависимостью от импортных поставок техники, оборудования, пищевых добавок. Хлебопекари страдают не от прямых санкций, а от их влияния на логистику и расчеты», — пояснил эксперт. Статья по теме Санкции США и ЕС изменили подход России к экспорту зерна Российские власти отслеживают цены на продукты, так как питание входит в число первоочередных потребностей населения, поддерживает точку зрения заведующий сектором института экономики РАН, директор Научного центра экономики труда РЭУ им. Плеханова Вячеслав Бобков. «Власти стараются отслеживать цены на продукты и сопоставлять, какие деньги нужны населению на питание, так как этот вопрос для россиян остается актуальным. Не случайно в потребительской корзине всегда отдельно выделяется продуктовая корзина, и она обозначена в натуральных показателях. Это позволяет государству отслеживать, сколько денег надо людям на удовлетворение потребностей», — уточнил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти нашли способ сдержать цены на хлеб и хлебобулочные изделия. Во время рабочего визита 7 марта на кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» в Москве премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что хлеб — это социальный продукт, поэтому предприятиям отрасли необходимо оказывать помощь. Эксперты объяснили URA.RU, что правительство отслеживает цены на продукты, чтобы удержать их на приемлемом для россиян уровне. Осмотр хлебокомбината Мишустин начал с линии, выпускающей батоны. Затем посетил цех подового и черного хлеба, и завершил экскурсию в цехе по производству булочек. Во всех помещениях стоят новые линии, причем большая часть оборудования отечественного производства. А в цехе, производящем булочки, работают первые в России роботы-ватрушкоматы. Они в автоматическом режиме опрыскивают маслом заготовку из текста, а затем отсаживают на нее начинку. «Выпечка и хлеб — это то, что находится на столе каждый день. Это социальный продукт. Помощь таким предприятиям надо оказывать. Я знаю, что в 2022 году издержки возросли. Мы добавили субсидии хлебопекам, и это помогло сгладить рост цен. Сейчас такой инфляции нет», — сказал во время осмотра цехов Мишустин. Большая часть коллектива хлебокомбината — женщины. С ними на чаепитии глава правительства поделился воспоминаниями, а в завершении встречи поздравил с Международным женским днем. Самые теплые моменты детства связаны с хлебом, с выпечкой, которую ставят на стол мамы и бабушки по праздникам, рассказал премьер. Продолжая диалог, он поделился с работниками комбината рецептом хлеба и историями из жизни. «Во 2 классе я не доел кусочек хлеба и оставил его на карте. Пришла учительница и половину урока рассказывала нам, что такое хлеб, как он необходим людям, особенно тем, кто голодает. Это произвело впечатление. В студенчестве я около года разгружал хлеб в булочной на Кутузовском проспекте. Нам давали за это батон и сметану. Так что у меня с хлебом связаны самые добрые воспоминания», — признался Мишустин. Кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» — значимая часть российского агрокомплекса, подчеркнул Мишустин. Он напомнил, что 10-15 лет назад такой урожай, как в 2022 году, казался сказкой. «Вы помните 90-е годы и непростую ситуацию с зерном. В 2022 году собрали более 150 млн тонн зерна. В СССР рекорд был 127 млн тонн. Мы можем увеличить внутреннее потребление. Важно, чтобы сохранилось качество продукции. Рассчитываем, что решения скажутся позитивно и на вашем предприятии, учитывая, что у вас есть планы по расширению», — обратился к работникам премьер. Эксперты считают, что визит Мишустина — сигнал обществу о том, что власти мониторят цены на социально значимые продукты. Они также готовы, при необходимости, применить механизмы для смягчения инфляции. Правительство решает вопрос сдерживания цен на приемлемом для населения уровне без ухудшения качества продуктов, объясняет рабочий визит Мишустина на хлебокомбинат профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. «Хлебобулочные изделия для малообеспеченных групп населения — основа рациона питания, поэтому для властей важно удерживать на них цены. Обеспечение социально приемлемого уровня цен и расходов является важной задачей, но она не должна идти в разрез с условиями работы предприятия, полагает бывший замминистра РФ сельского хозяйства и продовольствия РФ, доктор экономических наук Леонид Холод. «Хлебокомбинат находится на самом нерве взаимоотношений экономики и конкретного человека, потому что выпускает жизненно необходимую продукцию. Власти стараются компенсировать с помощью субсидий подорожание хлеба, связанное с зависимостью от импортных поставок техники, оборудования, пищевых добавок. Хлебопекари страдают не от прямых санкций, а от их влияния на логистику и расчеты», — пояснил эксперт. Российские власти отслеживают цены на продукты, так как питание входит в число первоочередных потребностей населения, поддерживает точку зрения заведующий сектором института экономики РАН, директор Научного центра экономики труда РЭУ им. Плеханова Вячеслав Бобков. «Власти стараются отслеживать цены на продукты и сопоставлять, какие деньги нужны населению на питание, так как этот вопрос для россиян остается актуальным. Не случайно в потребительской корзине всегда отдельно выделяется продуктовая корзина, и она обозначена в натуральных показателях. Это позволяет государству отслеживать, сколько денег надо людям на удовлетворение потребностей», — уточнил эксперт.