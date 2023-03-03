Санкции США и ЕС изменили подход России к экспорту зерна

Что происходит с излишками урожая в РФ, когда другие страны голодают

03 марта 2023 в 18:26 Размер текста - 17 +

Бывший замминистра сельского хозяйства РФ Леонид Холод рассказал, когда и как российские аграрии ощутили влияние санкций Запада Фото: Олег Барханов © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские власти, несмотря на санкции, решают задачу экспорта излишек зерна урожая 2022 года. Бывший замминистра РФ по сельскому хозяйству, доктор экономических наук Леонид Холод сообщил, что вывоз сельхозпродуктов за границу затрудняют проблемы с логистикой и расчетами. В годовщину введения санкций США и ЕС против России эксперт рассказал URA.RU, как ограничения повлияли на аграрный сектор экономики, какие меры правительства РФ помогли и что будет с «лишней» пшеницей. Санкции подставили зерно — Сельское хозяйство — одна из отраслей, которую правительство активно поддерживает. Санкции против России введены перед самой посевной. Как они повлияли на агропромышленный комплекс (АПК)? Санкции США и ЕС косвенно повлияли на сельское хозяйство, затруднив логистику и расчеты, отмечает Леонид Холод Фото: Олег Барханов © URA.RU — Осенний сев в 2021 году, проведенный в срок, и климатические условия позволили получить хороший урожай озимых. Что касается сева яровых, то к концу февраля, когда началось введение санкций, уважающие себя сельхозпроизводители, как правило, уже готовы к посевной — закуплены семена, законтрактованы топливо и средства химизации, отремонтированы техника, готовы технологические помещения. Весенние полевые работы прошли штатно. Осенью получен рекордный урожай зерновых и зернобобовых общим объемом 154 млн тонн. Отличные результаты были по овощам, сахарной свекле и картофелю. В животноводстве ситуация посложнее. На зерновую составляющую кормов санкции никак не повлияли, а вот на стоимости импортных кормовых добавок и других ресурсов — отразились. Как и другие, не подпадавшие под санкции товары, они выросли в цене из-за курсовой неопределенности, затруднений в расчетах и логистике. Эти трудности, вместе с решениями некоторых производителей уйти с российского рынка, добавили проблем агропредприятиям, использовавшим импортные технику и оборудование. У них возникли вопросы с поставкой новых машин, гарантийным обслуживанием, текущим ремонтом и запчастями. Эти проблемы не удалось до конца устранить даже с помощью параллельного импорта. — После сбора урожая ситуация изменилась? Ограничений на продажу сельхозпродукции из РФ страны Запада не накладывали, но иностранные партнеры боятся вторичных санкций, уточнил Леонид Холод Фото: Олег Барханов © URA.RU — Санкции в отношении международных торговых операций с сельхозпродукцией и продовольствием, ресурсами для их производства — семенами, посадочным материалом, племенными животными, ветеринарными препаратами, средства химизации — не вводились ни в 2022 году, ни в этом. Более того, США и Евросоюз неоднократно давали разъяснения о том, что международная торговля сельхозпродукцией и продовольствием не подлежит ограничению, равно как все операции, связанные с нею. Запутанный «санкционный клубок», опасения иностранных партнеров попасть под вторичные санкции, а часто откровенное давление на них, усложнили логистику и расчеты. В 2022 году надо вывезти примерно 55 млн тонн зерна, что на несколько десятков миллионов тонн больше, чем в прошлые относительно «спокойные» годы. Именно такой объем останется после удовлетворения всех внутренних потребностей страны (около 80 млн тонн) и формирования так называемых переходящих остатков. Нереализованные объемы нужно хранить. А это дополнительные расходы и немалые. Так, стоимость месячного хранения зерна сегодня составляет от 50 до 80 рублей за тонну. Поэтому, должны быть предприняты все возможные усилия для реализации нашего зерна. Российское зерно нужно на мировом рынке, особенно в беднейших странах. И без того весьма напряженный рынок сегодня далек от полного насыщения, и население многих стран испытывает нехватку продовольствия или просто голодает. К тому же в 2022 году природно-климатические условия были таковыми, что США, Канада, Франция и Индия сократили объемы своего зернового экспорта. — Что с этим зерном сейчас? Излишки зерна в России — это недополученные доходы, расходы на хранение и дестимулирование будущего урожая, считает Леонид Холод Фото: Олег Барханов © URA.RU — Оно реализуется, но медленнее, чем хотелось бы. По оценкам специалистов, при сохранении темпов отгрузки на экспорт могут остаться нереализованными 25 млн тонн, в том числе пшеницы около 17 млн тонн. А это недополученные аграриями доходы в пару сотен миллиардов рублей и дестимулирование будущего урожая. Может быть в том числе по этой причине площадь осеннего сева в 2022 году была примерно на 1 млн га (или на 5%) меньше, чем в 2021 году. — Зерновая сделка повлияла на экспорт нашей пшеницы? — Сделка состояла из двух частей. Первая часть касалась вывоза украинского зерна, в том числе «зависших» объемов по текущим контрактам. Это зерно практически расторговано и активно идет торговля новым урожаем, что привело к стабилизации цен на мировых рынках и обострению конкуренции. Вторая часть касалась содействия контрагентов по сделке снятию барьеров и препятствий в международной торговле российскими удобрениями и зерновыми. Напомню, что, помимо зерна, наша страна является одним из крупнейших производителей минеральных удобрений и экспортером в мире с долей 16%. Причем, минеральные удобрения всех видов — азотные, калийные и фосфорные производятся в избытке. Российские удобрения очень востребованы, особенно в регионах с развитым и высокоинтенсивным сельскохозяйственным производством, истощенными почвами. Например, в Европе грамотное использование факторов интенсификации земледелия, в том числе удобрений, позволяет получать на весьма истощенных почвах огромные урожаи. — Экспорт российских удобрений на Запад пострадал от санкций? — Ситуации с экспортом российских минеральных удобрений и зерном очень похожи. Как и по зерну, Россия является критически важным поставщиком удобрений на мировой рынок, но торговля сдерживается логистическими и платежными трудностями. Так что в исполнении второй части сделки есть трудности, которые нужно преодолевать. — Насколько подготовлены аграрии к предстоящей посевной? Базовыми ресурсами отечественного производства, необходимыми для посевной, наши аграрии обеспечены, добавляет Леонид Холод Фото: Олег Барханов © URA.RU — По базовым ресурсам российского производства, которые необходимы для посевной, особых проблем быть не должно. Если не считать выпадающих доходов из-за торможения реализации зерна на внешних рынках и ухудшения из-за этого конъюнктуры на рынке внутреннем. Словом, для посевной необходимы деньги, в том числе заемные и в серьезных объемах. Ведь не у всех аграриев лежат в запасе несколько миллионов рублей. — Какие вопросы сейчас решают российские власти, чтобы она прошла гладко? — Обеспечивают отсутствие проблем в снабжении, монопольных проявлений по минеральным удобрениям, топливу. Рыночная экономика есть рыночная экономика. Все хотят честно работать, но если подворачивается случай дополнительного дохода, то никто не будет отказываться. Это нормальное желание. Не получая доходы с внешних рынков в связи с санкциями, рыночные игроки попытаются компенсировать все это за счет хозяйства внутри страны. Но аграрии это не те, на ком можно компенсировать. У них напряженная экономическая ситуация. Власти разбираются с проблемами, связанными со вторичными санкциями — логистическими и платежными. И европейцы, и американцы много раз разъясняли на что нет ограничений для АПК. Ими нужно пользоваться. Государство поддержит — Несмотря на успехи АПК все равно субсидируется? Сельское хозяйство субсидируется государством во всех странах, не только в России, подчеркивает Леонид Холод Фото: Олег Барханов © URA.RU — Сельское хозяйство в том или ином виде поддерживается, в том числе субсидируется практически во всех странах, в которых оно развито. И Россия не является исключением. Причина — объективные и весьма существенные различия в уровнях производительности труда и использования естественных природных сил в производственных процессах в аграрной сфере и в промышленности. Успехи или неудачи в развитии сельского хозяйства не могут нивелировать фундаментальные причины его поддержки. — Помимо поддержки обычных товарных хозяйств, российские власти поддерживают подотрасли, такие как племенное дело, семеноводство. Какие направления в АПК могут претендовать на особое внимание со стороны властей? — На фоне очевидных успехов в развитии товарного производства российские аграрии критически зависят от импорта семян и посадочного материала сельскохозяйственных растений, а также генетических материалов для животноводства. У нас все хорошо с производством птицы, но мало кто знает, что почти все племенное яйцо — импортное. Или в стране производится достаточно сахарной свеклы, кукурузы, овощей, фруктов, но при этом используются в основном импортные семена и посадочный материал. Технологическая зависимость недопустима. Для ее преодоления необходимо возродить существовавшее в советское время производственное звено — семеноводческие, племенные хозяйства, предприятия, выращивающие рассаду и саженцы плодовых, ягодных культур. Они способны тиражировать и капитализировать селекционные и генетические достижения. В 2022 году правительство приняло решение о строительстве специализированного племенного птицеводческого комплекса. Деньги выделены. Надеюсь, за 3-4 года комплекс выйдет на проектную мощность и будет обеспечивать наших птицеводов качественной племенной продукцией. — Осенью 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что необходимо возвращать в оборот неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения. Почему поставлена такая задача? Статья по теме Власти нашли способ снизить цены на продукты — Наша страна обладает самым большим в мире агропроизводственным потенциалом, который наравне с ископаемыми минеральными ресурсами, запасами пресной воды и лесными богатствами является серьезным конкурентным преимуществом. Учитывая ограниченность возможностей наращивания производства продовольствия в мире при растущем его потреблении быстро увеличивающемся населении планеты, это преимущество имеет абсолютный характер. То есть у нас нет серьезных конкурентов в наращивании агропроизводства. И мы должны использовать это преимущество, преумножать его, занимая соответствующие позиции в мировом разделении труда. Поэтому вовлечение в оборот ранее заброшенных, новых земель и экстенсивное расширение производства — логичный шаг в данном направлении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти, несмотря на санкции, решают задачу экспорта излишек зерна урожая 2022 года. Бывший замминистра РФ по сельскому хозяйству, доктор экономических наук Леонид Холод сообщил, что вывоз сельхозпродуктов за границу затрудняют проблемы с логистикой и расчетами. В годовщину введения санкций США и ЕС против России эксперт рассказал URA.RU, как ограничения повлияли на аграрный сектор экономики, какие меры правительства РФ помогли и что будет с «лишней» пшеницей. Санкции подставили зерно — Сельское хозяйство — одна из отраслей, которую правительство активно поддерживает. Санкции против России введены перед самой посевной. Как они повлияли на агропромышленный комплекс (АПК)? — Осенний сев в 2021 году, проведенный в срок, и климатические условия позволили получить хороший урожай озимых. Что касается сева яровых, то к концу февраля, когда началось введение санкций, уважающие себя сельхозпроизводители, как правило, уже готовы к посевной — закуплены семена, законтрактованы топливо и средства химизации, отремонтированы техника, готовы технологические помещения. Весенние полевые работы прошли штатно. Осенью получен рекордный урожай зерновых и зернобобовых общим объемом 154 млн тонн. Отличные результаты были по овощам, сахарной свекле и картофелю. В животноводстве ситуация посложнее. На зерновую составляющую кормов санкции никак не повлияли, а вот на стоимости импортных кормовых добавок и других ресурсов — отразились. Как и другие, не подпадавшие под санкции товары, они выросли в цене из-за курсовой неопределенности, затруднений в расчетах и логистике. — После сбора урожая ситуация изменилась? — Санкции в отношении международных торговых операций с сельхозпродукцией и продовольствием, ресурсами для их производства — семенами, посадочным материалом, племенными животными, ветеринарными препаратами, средства химизации — не вводились ни в 2022 году, ни в этом. Более того, США и Евросоюз неоднократно давали разъяснения о том, что международная торговля сельхозпродукцией и продовольствием не подлежит ограничению, равно как все операции, связанные с нею. В 2022 году надо вывезти примерно 55 млн тонн зерна, что на несколько десятков миллионов тонн больше, чем в прошлые относительно «спокойные» годы. Именно такой объем останется после удовлетворения всех внутренних потребностей страны (около 80 млн тонн) и формирования так называемых переходящих остатков. Нереализованные объемы нужно хранить. А это дополнительные расходы и немалые. Так, стоимость месячного хранения зерна сегодня составляет от 50 до 80 рублей за тонну. Поэтому, должны быть предприняты все возможные усилия для реализации нашего зерна. — Что с этим зерном сейчас? — Оно реализуется, но медленнее, чем хотелось бы. По оценкам специалистов, при сохранении темпов отгрузки на экспорт могут остаться нереализованными 25 млн тонн, в том числе пшеницы около 17 млн тонн. А это недополученные аграриями доходы в пару сотен миллиардов рублей и дестимулирование будущего урожая. Может быть в том числе по этой причине площадь осеннего сева в 2022 году была примерно на 1 млн га (или на 5%) меньше, чем в 2021 году. — Зерновая сделка повлияла на экспорт нашей пшеницы? — Сделка состояла из двух частей. Первая часть касалась вывоза украинского зерна, в том числе «зависших» объемов по текущим контрактам. Это зерно практически расторговано и активно идет торговля новым урожаем, что привело к стабилизации цен на мировых рынках и обострению конкуренции. Вторая часть касалась содействия контрагентов по сделке снятию барьеров и препятствий в международной торговле российскими удобрениями и зерновыми. Напомню, что, помимо зерна, наша страна является одним из крупнейших производителей минеральных удобрений и экспортером в мире с долей 16%. Причем, минеральные удобрения всех видов — азотные, калийные и фосфорные производятся в избытке. — Экспорт российских удобрений на Запад пострадал от санкций? — Ситуации с экспортом российских минеральных удобрений и зерном очень похожи. Как и по зерну, Россия является критически важным поставщиком удобрений на мировой рынок, но торговля сдерживается логистическими и платежными трудностями. Так что в исполнении второй части сделки есть трудности, которые нужно преодолевать. — Насколько подготовлены аграрии к предстоящей посевной? — По базовым ресурсам российского производства, которые необходимы для посевной, особых проблем быть не должно. Если не считать выпадающих доходов из-за торможения реализации зерна на внешних рынках и ухудшения из-за этого конъюнктуры на рынке внутреннем. Словом, для посевной необходимы деньги, в том числе заемные и в серьезных объемах. Ведь не у всех аграриев лежат в запасе несколько миллионов рублей. — Какие вопросы сейчас решают российские власти, чтобы она прошла гладко? — Обеспечивают отсутствие проблем в снабжении, монопольных проявлений по минеральным удобрениям, топливу. Рыночная экономика есть рыночная экономика. Все хотят честно работать, но если подворачивается случай дополнительного дохода, то никто не будет отказываться. Это нормальное желание. Не получая доходы с внешних рынков в связи с санкциями, рыночные игроки попытаются компенсировать все это за счет хозяйства внутри страны. Но аграрии это не те, на ком можно компенсировать. У них напряженная экономическая ситуация. Государство поддержит — Несмотря на успехи АПК все равно субсидируется? — Сельское хозяйство в том или ином виде поддерживается, в том числе субсидируется практически во всех странах, в которых оно развито. И Россия не является исключением. Причина — объективные и весьма существенные различия в уровнях производительности труда и использования естественных природных сил в производственных процессах в аграрной сфере и в промышленности. Успехи или неудачи в развитии сельского хозяйства не могут нивелировать фундаментальные причины его поддержки. — Помимо поддержки обычных товарных хозяйств, российские власти поддерживают подотрасли, такие как племенное дело, семеноводство. Какие направления в АПК могут претендовать на особое внимание со стороны властей? — На фоне очевидных успехов в развитии товарного производства российские аграрии критически зависят от импорта семян и посадочного материала сельскохозяйственных растений, а также генетических материалов для животноводства. У нас все хорошо с производством птицы, но мало кто знает, что почти все племенное яйцо — импортное. Или в стране производится достаточно сахарной свеклы, кукурузы, овощей, фруктов, но при этом используются в основном импортные семена и посадочный материал. В 2022 году правительство приняло решение о строительстве специализированного племенного птицеводческого комплекса. Деньги выделены. Надеюсь, за 3-4 года комплекс выйдет на проектную мощность и будет обеспечивать наших птицеводов качественной племенной продукцией. — Осенью 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что необходимо возвращать в оборот неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения. Почему поставлена такая задача? — Наша страна обладает самым большим в мире агропроизводственным потенциалом, который наравне с ископаемыми минеральными ресурсами, запасами пресной воды и лесными богатствами является серьезным конкурентным преимуществом. Учитывая ограниченность возможностей наращивания производства продовольствия в мире при растущем его потреблении быстро увеличивающемся населении планеты, это преимущество имеет абсолютный характер. То есть у нас нет серьезных конкурентов в наращивании агропроизводства. И мы должны использовать это преимущество, преумножать его, занимая соответствующие позиции в мировом разделении труда. Поэтому вовлечение в оборот ранее заброшенных, новых земель и экстенсивное расширение производства — логичный шаг в данном направлении.