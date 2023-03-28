Бизнесмены из РФ нашли лазейки для обхода санкций Запада

В «Опоре России» рассказали, как изменились правила на зарубежных рынках

28 марта 2023 в 14:56 Размер текста - 17 +

Поток импортных товаров в Россию восстановился в сентябре 2022 года, отметил вице-президент общественной организации «Опора России» Николай Дунаев Фото: Сергей Бобылев/ТАСС статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции США и ЕС не принесли желаемого результата, так как они рассчитаны на Россию 2000-х годов. Запад не учел, что РФ продвинулась в таможенном законодательстве, правительство поможет бизнесу и откажет ушедшим иностранным компаниям в защите прав на торговые марки. О том, как бизнесмены обходят санкции, восстанавливают поток импорта и осваивают новые рынки URA.RU рассказал вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Николай Дунаев. Параллельный импорт удался — Россия год живет под санкциями. Удалось восстановить поток импорта? После введения санкций бизнесу было сложно, так как были непонятны правила игры, вспоминает Николай Дунаев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — После введения санкций импорт сильно просел. В апреле 2022 года до 40% от стандартного среднемесячного потока, то есть было минус 60%. По моим ощущениям к сентябрю поток почти полностью восстановился по денежной массе. Вокруг меня 75% компаний к концу года так или иначе стабилизировались. Было тяжело в самом начале, так как не были понятны правила игры. Но потом бизнес адаптировался. — Предприниматели решили проблему оплаты зарубежных товаров из-за отключения российских банков от системы SWIFT? — В России 300 с лишним банков. От SWIFT отключены не все. Правда, они выполняли львиную долю переводов. Оставшиеся банки взяли на себя всю нагрузку. Они работают и через них можно переводить деньги. Другое дело, что нельзя переводить деньги санкционным компаниям, либо за санкционные товары. Есть еще третья проблема — контрагенты даже не по подсанкционным товарам не хотят принимать деньги из России, потому что боятся за репутацию, не понимают или сильно напуганы своим правительством, обществом. Там, где каналы открыты, а таких много, мы работаем напрямую. Там, где нужно купить товар, а фирма не хочет принимать деньги от российской компании, действуем через партнеров нейтральных или дружественных юрисдикций. — США и ЕС недавно согласовали 10-й пакет санкций. Предприниматели готовы к новым ограничениям? Российские предприниматели могут построить колонию в космосе, шутит Николай Дунаев Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Если российских бизнесменов высадить на Юпитере, они построят колонию. Это не преувеличение. Если человек вел бизнес в России, то он сможет все. Мы находимся в постоянном тонусе. Нет возможности успокоиться, расслабиться, заняться философией, яхтингом. — В марте 2022 года правительство РФ разрешило параллельный импорт. Россия выиграет от этого? — На мой взгляд, в 90-е годы было ошибкой принимать столь высокие правила гигиены в отношении интеллектуальной собственности для развивающейся экономики. Россия развитое государство, общество образованное, но экономика развивающаяся. А в развивающейся экономике используется принцип подглядывания за более развитыми странами. Думаю, в долгосрочной перспективе мы выиграем. Люди не будут бояться копировать в надежде заработать, будут инвестировать и расширять бизнес. Я не удивлюсь, если у нас наконец-то увеличится доля малого и среднего предпринимательства. 15 лет она составляет 18-22%, а должно быть 40%. Не исключено, что параллельный импорт, вернее изменение гражданского законодательства, позволяющего заниматься копированием и поставками продукции без спроса правообладателя, придаст импульс предпринимателям. — «Опора России» направила письмо в Минэкономразвития с просьбой принять региональный принцип исчерпания прав на Евразийский экономический союз. Что это означает? Россия договаривается со странами Евразийского экономического союза о расширении параллельного импорта, отмечает Николай Дунаев Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Если товар законно попал в Казахстан, то правообладатель должен понимать, что этот товар в дальнейшем можем попасть в РФ. То есть, если производитель дорогих часов отправил 1000 штук в Ереван, где годовое потребление пять штук, то пусть потом не говорит в Европейском суде, что он не предполагал, что они могут попасть в Россию. Нас поддерживает экспертный совет при правительстве РФ, Белоруссия и Казахстан. Требуются поправки в Гражданский кодекс РФ и надо договориться с другими странами ЕАЭС. — С полок розничных магазинов исчезли некоторые привычные марки. Им нашли замену? — Все есть, может быть что-то дороже, что-то дешевле, но российская банковская система и ключевые интернет-магазины сделали гигантский прорыв. У отечественных маркетплейсов колоссальный запас прочности, даже если их полностью от всего отключить. Это очень продвинутые компании в мировом масштабе. В Турции, например, нет таких банков, интернет-магазинов по качеству и интенсивности работы. Наши маркетплейсы имеют огромный потенциал. Главное их не останавливать. — Как регулируется поток товаров из-за рубежа от так называемых «байеров»? Он как-то учитывается в общем потоке товаров из-за границы? Обходить ограничения США и ЕС помогает продвинутое таможенное законодательство, считает эксперт Фото: Ритис Бараускас © URA.RU — Россия имеет максимально продвинутое таможенное законодательство в отношении поставок частным лицам. Меня друг попросил привезти из Финляндии детские коньки. Но финны из-за санкций не захотели продавать их мне. Тогда решили привезти из Турции. Турецкая таможня потребовала по полной программе. Только расходы на декларирование превысили стоимость товара, не считая уплаченной пошлины. В этом смысле Россия далеко ушла в вопросе растаможивания товаров для частных лиц. Это тоже создает колоссальный задел для обхода санкций. США и Евросоюз, которые вводили ограничения против России, мыслили категориями конца 2000-х годов, а не 2022 года, поэтому, наверное, санкции не принесли желаемого результата. — Если иностранные бренды захотят вернуться, то для них будут работать прежние условия защиты товарных знаков? Иностранным компаниям, оставшимся в РФ, предлагают особые условия защиты интеллектуальных прав, уточнил Николай Дунаев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Они могут вернуться, но их права на торговые марки в случае нарушения на территории РФ будут защищать не по общим правилам, как раньше, а создавать индивидуальные условия. Это то, за что ратуем мы, но это не значит, что будет так. — Западные компании, которые остались в РФ, работают на прежних условиях? — Мы, русские, не любим предавать тех, кто с нами. Те, кто остался — это люди, которые вместе с нами тянут эту ношу. Когда они пришли на наш рынок, то рассчитывали на нас. Сегодня мы им предлагаем альтернативный формат — мы откроем рынок для всех на общих правилах, а для вашей марки оставим особые методы защиты. Да, система потребует переналадки. Компаниям придется пристальнее следить за рынком. Власти умеют работать с нарушителями, иностранным компаниям надо будет только говорить «фас». Россия осваивает заморские рынки — К коллегам в каких странах обратились наши бизнесмены после введения санкций. География поставок за год расширилась? — Грандиозно вырос торговый баланс с Сербией, Турцией, Индией, Китаем, странами СНГ, особенно входящими в Таможенный союз. Можно отдельно выделить увеличение товарооборота с Ираном. — Какие новые зоны свободной торговли планируется осваивать? На каком этапе сотрудничество со Латинской Америки? Власти России готовы создать производственные кластеры в других странах, сообщил Николай Дунаев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Правительство РФ сделало регуляционный скачок. Российские власти даже готовы формировать производственные кластеры в третьих странах, чтобы наши компании не испытывали проблем с продвижением своей продукции и сырьевым экспортом. Рассматриваются страны Африки, Азии. В Южной Америке есть торговое объединение «Меркосур». Многие страны симпатизируют России на фоне антиамериканского антиимпериализма, левых взглядов, исторической близости, инвестиций, которые делало еще советское правительство — Колумбия, Боливия, Венесуэла, Аргентина. Страны Латинской Америки хотят использовать сложившуюся ситуацию для наращивания товарооборота. Я вижу в этом большие возможности. — Налаживаются отношения с африканскими странами? — Африка занимает особое место. Эту четверть века мы проживем с юго-восточной Азией, Индией, а следующие четверть века будут африканскими. Люди там живут, развиваются образование, культура, понятная нам культура к ним приходит. Не всегда она христианская, часто исламская, буддистская. Они ее принимают, по-своему перерабатывают. Там люди тоже хотят жить в домах, правильно питаться, долго жить, получать хорошее образование. Я уверен, у них будет экономический всплеск. В конце апреля в рамках подготовки к Африканскому саммиту «Опора России» отправляет туда серьезную бизнес-миссию. Статья по теме Итоги года под санкциями России удивили США и ЕС — Связи с Ближним Востоком будут расширяться? — Ближний восток — зона моей экспертности. Там прошла большая часть мой жизни. Мне понятны эти люди. Когда возникла проблема с Афганистаном, то мусульманский мир отвернулся от России, потому что у них очень высокий уровень единства. На данный момент такой проблемы нет. Весь исламский мир настроен очень позитивно в отношении России вообще и ситуации в частности. Все видят в этом для себя только возможности. 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Санкции США и ЕС не принесли желаемого результата, так как они рассчитаны на Россию 2000-х годов. Запад не учел, что РФ продвинулась в таможенном законодательстве, правительство поможет бизнесу и откажет ушедшим иностранным компаниям в защите прав на торговые марки. О том, как бизнесмены обходят санкции, восстанавливают поток импорта и осваивают новые рынки URA.RU рассказал вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Николай Дунаев. Параллельный импорт удался — Россия год живет под санкциями. Удалось восстановить поток импорта? — После введения санкций импорт сильно просел. В апреле 2022 года до 40% от стандартного среднемесячного потока, то есть было минус 60%. По моим ощущениям к сентябрю поток почти полностью восстановился по денежной массе. Вокруг меня 75% компаний к концу года так или иначе стабилизировались. Было тяжело в самом начале, так как не были понятны правила игры. Но потом бизнес адаптировался. — Предприниматели решили проблему оплаты зарубежных товаров из-за отключения российских банков от системы SWIFT? — В России 300 с лишним банков. От SWIFT отключены не все. Правда, они выполняли львиную долю переводов. Оставшиеся банки взяли на себя всю нагрузку. Они работают и через них можно переводить деньги. Другое дело, что нельзя переводить деньги санкционным компаниям, либо за санкционные товары. Есть еще третья проблема — контрагенты даже не по подсанкционным товарам не хотят принимать деньги из России, потому что боятся за репутацию, не понимают или сильно напуганы своим правительством, обществом. — США и ЕС недавно согласовали 10-й пакет санкций. Предприниматели готовы к новым ограничениям? — Если российских бизнесменов высадить на Юпитере, они построят колонию. Это не преувеличение. Если человек вел бизнес в России, то он сможет все. Мы находимся в постоянном тонусе. Нет возможности успокоиться, расслабиться, заняться философией, яхтингом. — В марте 2022 года правительство РФ разрешило параллельный импорт. Россия выиграет от этого? — На мой взгляд, в 90-е годы было ошибкой принимать столь высокие правила гигиены в отношении интеллектуальной собственности для развивающейся экономики. Россия развитое государство, общество образованное, но экономика развивающаяся. А в развивающейся экономике используется принцип подглядывания за более развитыми странами. Я не удивлюсь, если у нас наконец-то увеличится доля малого и среднего предпринимательства. 15 лет она составляет 18-22%, а должно быть 40%. Не исключено, что параллельный импорт, вернее изменение гражданского законодательства, позволяющего заниматься копированием и поставками продукции без спроса правообладателя, придаст импульс предпринимателям. — «Опора России» направила письмо в Минэкономразвития с просьбой принять региональный принцип исчерпания прав на Евразийский экономический союз. Что это означает? — Если товар законно попал в Казахстан, то правообладатель должен понимать, что этот товар в дальнейшем можем попасть в РФ. То есть, если производитель дорогих часов отправил 1000 штук в Ереван, где годовое потребление пять штук, то пусть потом не говорит в Европейском суде, что он не предполагал, что они могут попасть в Россию. Нас поддерживает экспертный совет при правительстве РФ, Белоруссия и Казахстан. Требуются поправки в Гражданский кодекс РФ и надо договориться с другими странами ЕАЭС. — С полок розничных магазинов исчезли некоторые привычные марки. Им нашли замену? — Все есть, может быть что-то дороже, что-то дешевле, но российская банковская система и ключевые интернет-магазины сделали гигантский прорыв. У отечественных маркетплейсов колоссальный запас прочности, даже если их полностью от всего отключить. Это очень продвинутые компании в мировом масштабе. — Как регулируется поток товаров из-за рубежа от так называемых «байеров»? Он как-то учитывается в общем потоке товаров из-за границы? — Россия имеет максимально продвинутое таможенное законодательство в отношении поставок частным лицам. Меня друг попросил привезти из Финляндии детские коньки. Но финны из-за санкций не захотели продавать их мне. Тогда решили привезти из Турции. Турецкая таможня потребовала по полной программе. Только расходы на декларирование превысили стоимость товара, не считая уплаченной пошлины. В этом смысле Россия далеко ушла в вопросе растаможивания товаров для частных лиц. — Если иностранные бренды захотят вернуться, то для них будут работать прежние условия защиты товарных знаков? — Они могут вернуться, но их права на торговые марки в случае нарушения на территории РФ будут защищать не по общим правилам, как раньше, а создавать индивидуальные условия. Это то, за что ратуем мы, но это не значит, что будет так. — Западные компании, которые остались в РФ, работают на прежних условиях? — Мы, русские, не любим предавать тех, кто с нами. Те, кто остался — это люди, которые вместе с нами тянут эту ношу. Когда они пришли на наш рынок, то рассчитывали на нас. Сегодня мы им предлагаем альтернативный формат — мы откроем рынок для всех на общих правилах, а для вашей марки оставим особые методы защиты. Да, система потребует переналадки. Компаниям придется пристальнее следить за рынком. Власти умеют работать с нарушителями, иностранным компаниям надо будет только говорить «фас». Россия осваивает заморские рынки — К коллегам в каких странах обратились наши бизнесмены после введения санкций. География поставок за год расширилась? — Грандиозно вырос торговый баланс с Сербией, Турцией, Индией, Китаем, странами СНГ, особенно входящими в Таможенный союз. Можно отдельно выделить увеличение товарооборота с Ираном. — Какие новые зоны свободной торговли планируется осваивать? На каком этапе сотрудничество со Латинской Америки? — Правительство РФ сделало регуляционный скачок. Российские власти даже готовы формировать производственные кластеры в третьих странах, чтобы наши компании не испытывали проблем с продвижением своей продукции и сырьевым экспортом. Рассматриваются страны Африки, Азии. В Южной Америке есть торговое объединение «Меркосур». Многие страны симпатизируют России на фоне антиамериканского антиимпериализма, левых взглядов, исторической близости, инвестиций, которые делало еще советское правительство — Колумбия, Боливия, Венесуэла, Аргентина. — Налаживаются отношения с африканскими странами? — Африка занимает особое место. Эту четверть века мы проживем с юго-восточной Азией, Индией, а следующие четверть века будут африканскими. Люди там живут, развиваются образование, культура, понятная нам культура к ним приходит. Не всегда она христианская, часто исламская, буддистская. Они ее принимают, по-своему перерабатывают. Там люди тоже хотят жить в домах, правильно питаться, долго жить, получать хорошее образование. Я уверен, у них будет экономический всплеск. В конце апреля в рамках подготовки к Африканскому саммиту «Опора России» отправляет туда серьезную бизнес-миссию. — Связи с Ближним Востоком будут расширяться? — Ближний восток — зона моей экспертности. Там прошла большая часть мой жизни. Мне понятны эти люди. Когда возникла проблема с Афганистаном, то мусульманский мир отвернулся от России, потому что у них очень высокий уровень единства. На данный момент такой проблемы нет. Весь исламский мир настроен очень позитивно в отношении России вообще и ситуации в частности. Все видят в этом для себя только возможности.