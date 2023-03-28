Бизнесмены из РФ нашли лазейки для обхода санкций Запада

В «Опоре России» рассказали, как изменились правила на зарубежных рынках

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Поток импортных товаров в Россию восстановился в сентябре 2022 года, отметил вице-президент общественной организации «Опора России» Николай Дунаев Фото:
статья из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Санкции США и ЕС не принесли желаемого результата, так как они рассчитаны на Россию 2000-х годов. Запад не учел, что РФ продвинулась в таможенном законодательстве, правительство поможет бизнесу и откажет ушедшим иностранным компаниям в защите прав на торговые марки. О том, как бизнесмены обходят санкции, восстанавливают поток импорта и осваивают новые рынки URA.RU рассказал вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Николай Дунаев.

Параллельный импорт удался

— Россия год живет под санкциями. Удалось восстановить поток импорта?

Октябрьский таможенный пост Екатеринбургской таможни. Екатеринбург
После введения санкций бизнесу было сложно, так как были непонятны правила игры, вспоминает Николай Дунаев
Фото:

— После введения санкций импорт сильно просел. В апреле 2022 года до 40% от стандартного среднемесячного потока, то есть было минус 60%. По моим ощущениям к сентябрю поток почти полностью восстановился по денежной массе. Вокруг меня 75% компаний к концу года так или иначе стабилизировались. Было тяжело в самом начале, так как не были понятны правила игры. Но потом бизнес адаптировался.

— Предприниматели решили проблему оплаты зарубежных товаров из-за отключения российских банков от системы SWIFT?

— В России 300 с лишним банков. От SWIFT отключены не все. Правда, они выполняли львиную долю переводов. Оставшиеся банки взяли на себя всю нагрузку. Они работают и через них можно переводить деньги. Другое дело, что нельзя переводить деньги санкционным компаниям, либо за санкционные товары. Есть еще третья проблема — контрагенты даже не по подсанкционным товарам не хотят принимать деньги из России, потому что боятся за репутацию, не понимают или сильно напуганы своим правительством, обществом.

Там, где каналы открыты, а таких много, мы работаем напрямую. Там, где нужно купить товар, а фирма не хочет принимать деньги от российской компании, действуем через партнеров нейтральных или дружественных юрисдикций.

— США и ЕС недавно согласовали 10-й пакет санкций. Предприниматели готовы к новым ограничениям?

Павильон "Космос" ВДНХ. Москва
Российские предприниматели могут построить колонию в космосе, шутит Николай Дунаев
Фото:

— Если российских бизнесменов высадить на Юпитере, они построят колонию. Это не преувеличение. Если человек вел бизнес в России, то он сможет все. Мы находимся в постоянном тонусе. Нет возможности успокоиться, расслабиться, заняться философией, яхтингом.

— В марте 2022 года правительство РФ разрешило параллельный импорт. Россия выиграет от этого?

— На мой взгляд, в 90-е годы было ошибкой принимать столь высокие правила гигиены в отношении интеллектуальной собственности для развивающейся экономики. Россия развитое государство, общество образованное, но экономика развивающаяся. А в развивающейся экономике используется принцип подглядывания за более развитыми странами.

Думаю, в долгосрочной перспективе мы выиграем. Люди не будут бояться копировать в надежде заработать, будут инвестировать и расширять бизнес.

Я не удивлюсь, если у нас наконец-то увеличится доля малого и среднего предпринимательства. 15 лет она составляет 18-22%, а должно быть 40%. Не исключено, что параллельный импорт, вернее изменение гражданского законодательства, позволяющего заниматься копированием и поставками продукции без спроса правообладателя, придаст импульс предпринимателям.

— «Опора России» направила письмо в Минэкономразвития с просьбой принять региональный принцип исчерпания прав на Евразийский экономический союз. Что это означает?

Михаил Мишустин на заседании ЕАЭС. Чолпон-Ата
Россия договаривается со странами Евразийского экономического союза о расширении параллельного импорта, отмечает Николай Дунаев
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

— Если товар законно попал в Казахстан, то правообладатель должен понимать, что этот товар в дальнейшем можем попасть в РФ. То есть, если производитель дорогих часов отправил 1000 штук в Ереван, где годовое потребление пять штук, то пусть потом не говорит в Европейском суде, что он не предполагал, что они могут попасть в Россию.

Нас поддерживает экспертный совет при правительстве РФ, Белоруссия и Казахстан. Требуются поправки в Гражданский кодекс РФ и надо договориться с другими странами ЕАЭС.

— С полок розничных магазинов исчезли некоторые привычные марки. Им нашли замену?

— Все есть, может быть что-то дороже, что-то дешевле, но российская банковская система и ключевые интернет-магазины сделали гигантский прорыв. У отечественных маркетплейсов колоссальный запас прочности, даже если их полностью от всего отключить. Это очень продвинутые компании в мировом масштабе.

В Турции, например, нет таких банков, интернет-магазинов по качеству и интенсивности работы. Наши маркетплейсы имеют огромный потенциал. Главное их не останавливать.

— Как регулируется поток товаров из-за рубежа от так называемых «байеров»? Он как-то учитывается в общем потоке товаров из-за границы?

Турция 2020. Пермь
Обходить ограничения США и ЕС помогает продвинутое таможенное законодательство, считает эксперт
Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

— Россия имеет максимально продвинутое таможенное законодательство в отношении поставок частным лицам. Меня друг попросил привезти из Финляндии детские коньки. Но финны из-за санкций не захотели продавать их мне. Тогда решили привезти из Турции. Турецкая таможня потребовала по полной программе. Только расходы на декларирование превысили стоимость товара, не считая уплаченной пошлины. В этом смысле Россия далеко ушла в вопросе растаможивания товаров для частных лиц.

Это тоже создает колоссальный задел для обхода санкций. США и Евросоюз, которые вводили ограничения против России, мыслили категориями конца 2000-х годов, а не 2022 года, поэтому, наверное, санкции не принесли желаемого результата.

— Если иностранные бренды захотят вернуться, то для них будут работать прежние условия защиты товарных знаков?

Магазины в ТРК Родник. Челябинск
Иностранным компаниям, оставшимся в РФ, предлагают особые условия защиты интеллектуальных прав, уточнил Николай Дунаев
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

— Они могут вернуться, но их права на торговые марки в случае нарушения на территории РФ будут защищать не по общим правилам, как раньше, а создавать индивидуальные условия. Это то, за что ратуем мы, но это не значит, что будет так.

— Западные компании, которые остались в РФ, работают на прежних условиях?

— Мы, русские, не любим предавать тех, кто с нами. Те, кто остался — это люди, которые вместе с нами тянут эту ношу. Когда они пришли на наш рынок, то рассчитывали на нас. Сегодня мы им предлагаем альтернативный формат — мы откроем рынок для всех на общих правилах, а для вашей марки оставим особые методы защиты. Да, система потребует переналадки. Компаниям придется пристальнее следить за рынком. Власти умеют работать с нарушителями, иностранным компаниям надо будет только говорить «фас».

Россия осваивает заморские рынки

— К коллегам в каких странах обратились наши бизнесмены после введения санкций. География поставок за год расширилась?

— Грандиозно вырос торговый баланс с Сербией, Турцией, Индией, Китаем, странами СНГ, особенно входящими в Таможенный союз. Можно отдельно выделить увеличение товарооборота с Ираном.

— Какие новые зоны свободной торговли планируется осваивать? На каком этапе сотрудничество со Латинской Америки?

Ярмарка. Товары из Индии. Курган
Власти России готовы создать производственные кластеры в других странах, сообщил Николай Дунаев
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— Правительство РФ сделало регуляционный скачок. Российские власти даже готовы формировать производственные кластеры в третьих странах, чтобы наши компании не испытывали проблем с продвижением своей продукции и сырьевым экспортом. Рассматриваются страны Африки, Азии. В Южной Америке есть торговое объединение «Меркосур». Многие страны симпатизируют России на фоне антиамериканского антиимпериализма, левых взглядов, исторической близости, инвестиций, которые делало еще советское правительство — Колумбия, Боливия, Венесуэла, Аргентина.

Страны Латинской Америки хотят использовать сложившуюся ситуацию для наращивания товарооборота. Я вижу в этом большие возможности.

— Налаживаются отношения с африканскими странами?

— Африка занимает особое место. Эту четверть века мы проживем с юго-восточной Азией, Индией, а следующие четверть века будут африканскими. Люди там живут, развиваются образование, культура, понятная нам культура к ним приходит. Не всегда она христианская, часто исламская, буддистская. Они ее принимают, по-своему перерабатывают. Там люди тоже хотят жить в домах, правильно питаться, долго жить, получать хорошее образование. Я уверен, у них будет экономический всплеск. В конце апреля в рамках подготовки к Африканскому саммиту «Опора России» отправляет туда серьезную бизнес-миссию.

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Итоги года под санкциями России удивили США и ЕС

— Связи с Ближним Востоком будут расширяться?

— Ближний восток — зона моей экспертности. Там прошла большая часть мой жизни. Мне понятны эти люди. Когда возникла проблема с Афганистаном, то мусульманский мир отвернулся от России, потому что у них очень высокий уровень единства. На данный момент такой проблемы нет. Весь исламский мир настроен очень позитивно в отношении России вообще и ситуации в частности. Все видят в этом для себя только возможности.

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Санкции США и ЕС не принесли желаемого результата, так как они рассчитаны на Россию 2000-х годов. Запад не учел, что РФ продвинулась в таможенном законодательстве, правительство поможет бизнесу и откажет ушедшим иностранным компаниям в защите прав на торговые марки. О том, как бизнесмены обходят санкции, восстанавливают поток импорта и осваивают новые рынки URA.RU рассказал вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Николай Дунаев. Параллельный импорт удался — Россия год живет под санкциями. Удалось восстановить поток импорта? — После введения санкций импорт сильно просел. В апреле 2022 года до 40% от стандартного среднемесячного потока, то есть было минус 60%. По моим ощущениям к сентябрю поток почти полностью восстановился по денежной массе. Вокруг меня 75% компаний к концу года так или иначе стабилизировались. Было тяжело в самом начале, так как не были понятны правила игры. Но потом бизнес адаптировался. — Предприниматели решили проблему оплаты зарубежных товаров из-за отключения российских банков от системы SWIFT? — В России 300 с лишним банков. От SWIFT отключены не все. Правда, они выполняли львиную долю переводов. Оставшиеся банки взяли на себя всю нагрузку. Они работают и через них можно переводить деньги. Другое дело, что нельзя переводить деньги санкционным компаниям, либо за санкционные товары. Есть еще третья проблема — контрагенты даже не по подсанкционным товарам не хотят принимать деньги из России, потому что боятся за репутацию, не понимают или сильно напуганы своим правительством, обществом. — США и ЕС недавно согласовали 10-й пакет санкций. Предприниматели готовы к новым ограничениям? — Если российских бизнесменов высадить на Юпитере, они построят колонию. Это не преувеличение. Если человек вел бизнес в России, то он сможет все. Мы находимся в постоянном тонусе. Нет возможности успокоиться, расслабиться, заняться философией, яхтингом. — В марте 2022 года правительство РФ разрешило параллельный импорт. Россия выиграет от этого? — На мой взгляд, в 90-е годы было ошибкой принимать столь высокие правила гигиены в отношении интеллектуальной собственности для развивающейся экономики. Россия развитое государство, общество образованное, но экономика развивающаяся. А в развивающейся экономике используется принцип подглядывания за более развитыми странами. Я не удивлюсь, если у нас наконец-то увеличится доля малого и среднего предпринимательства. 15 лет она составляет 18-22%, а должно быть 40%. Не исключено, что параллельный импорт, вернее изменение гражданского законодательства, позволяющего заниматься копированием и поставками продукции без спроса правообладателя, придаст импульс предпринимателям. — «Опора России» направила письмо в Минэкономразвития с просьбой принять региональный принцип исчерпания прав на Евразийский экономический союз. Что это означает? — Если товар законно попал в Казахстан, то правообладатель должен понимать, что этот товар в дальнейшем можем попасть в РФ. То есть, если производитель дорогих часов отправил 1000 штук в Ереван, где годовое потребление пять штук, то пусть потом не говорит в Европейском суде, что он не предполагал, что они могут попасть в Россию. Нас поддерживает экспертный совет при правительстве РФ, Белоруссия и Казахстан. Требуются поправки в Гражданский кодекс РФ и надо договориться с другими странами ЕАЭС. — С полок розничных магазинов исчезли некоторые привычные марки. Им нашли замену? — Все есть, может быть что-то дороже, что-то дешевле, но российская банковская система и ключевые интернет-магазины сделали гигантский прорыв. У отечественных маркетплейсов колоссальный запас прочности, даже если их полностью от всего отключить. Это очень продвинутые компании в мировом масштабе. — Как регулируется поток товаров из-за рубежа от так называемых «байеров»? Он как-то учитывается в общем потоке товаров из-за границы? — Россия имеет максимально продвинутое таможенное законодательство в отношении поставок частным лицам. Меня друг попросил привезти из Финляндии детские коньки. Но финны из-за санкций не захотели продавать их мне. Тогда решили привезти из Турции. Турецкая таможня потребовала по полной программе. Только расходы на декларирование превысили стоимость товара, не считая уплаченной пошлины. В этом смысле Россия далеко ушла в вопросе растаможивания товаров для частных лиц. — Если иностранные бренды захотят вернуться, то для них будут работать прежние условия защиты товарных знаков? — Они могут вернуться, но их права на торговые марки в случае нарушения на территории РФ будут защищать не по общим правилам, как раньше, а создавать индивидуальные условия. Это то, за что ратуем мы, но это не значит, что будет так. — Западные компании, которые остались в РФ, работают на прежних условиях? — Мы, русские, не любим предавать тех, кто с нами. Те, кто остался — это люди, которые вместе с нами тянут эту ношу. Когда они пришли на наш рынок, то рассчитывали на нас. Сегодня мы им предлагаем альтернативный формат — мы откроем рынок для всех на общих правилах, а для вашей марки оставим особые методы защиты. Да, система потребует переналадки. Компаниям придется пристальнее следить за рынком. Власти умеют работать с нарушителями, иностранным компаниям надо будет только говорить «фас». Россия осваивает заморские рынки — К коллегам в каких странах обратились наши бизнесмены после введения санкций. География поставок за год расширилась? — Грандиозно вырос торговый баланс с Сербией, Турцией, Индией, Китаем, странами СНГ, особенно входящими в Таможенный союз. Можно отдельно выделить увеличение товарооборота с Ираном. — Какие новые зоны свободной торговли планируется осваивать? На каком этапе сотрудничество со Латинской Америки? — Правительство РФ сделало регуляционный скачок. Российские власти даже готовы формировать производственные кластеры в третьих странах, чтобы наши компании не испытывали проблем с продвижением своей продукции и сырьевым экспортом. Рассматриваются страны Африки, Азии. В Южной Америке есть торговое объединение «Меркосур». Многие страны симпатизируют России на фоне антиамериканского антиимпериализма, левых взглядов, исторической близости, инвестиций, которые делало еще советское правительство — Колумбия, Боливия, Венесуэла, Аргентина. — Налаживаются отношения с африканскими странами? — Африка занимает особое место. Эту четверть века мы проживем с юго-восточной Азией, Индией, а следующие четверть века будут африканскими. Люди там живут, развиваются образование, культура, понятная нам культура к ним приходит. Не всегда она христианская, часто исламская, буддистская. Они ее принимают, по-своему перерабатывают. Там люди тоже хотят жить в домах, правильно питаться, долго жить, получать хорошее образование. Я уверен, у них будет экономический всплеск. В конце апреля в рамках подготовки к Африканскому саммиту «Опора России» отправляет туда серьезную бизнес-миссию. — Связи с Ближним Востоком будут расширяться? — Ближний восток — зона моей экспертности. Там прошла большая часть мой жизни. Мне понятны эти люди. Когда возникла проблема с Афганистаном, то мусульманский мир отвернулся от России, потому что у них очень высокий уровень единства. На данный момент такой проблемы нет. Весь исламский мир настроен очень позитивно в отношении России вообще и ситуации в частности. Все видят в этом для себя только возможности.
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