Итоги года под санкциями России удивили США и ЕС

Экономист Сафонов объяснил, почему не сбылись прогнозы западных аналитиков

24 февраля 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Санкции развивались постепенно и у России было время на адаптацию, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Сценарии краха российский экономики из-за беспрецедентных санкций США и ЕС не сбылись. В ответ на них правительство РФ во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным кардинально изменило экономическую политику. Разбирая итоги года под санкциями, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов объяснил корреспонденту URA.RU, в чем просчитался Запад, какие меры поддержки помогли отечественной экономике выстоять и с чем предстоит бороться России в 2023 году. — После введения санкций США и ЕС эксперты давали России негативные прогнозы. Экономического краха в 2022 году не случилось. Почему? Одномоментно прервать логистические связи с Европой и США невозможно, полагает Александр Сафонов Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Россия в отличие от многих стран является самодостаточной с точки зрения основных ресурсов — не только природных, но и человеческих. За годы взаимодействия с международным сообществом наша страна оказалась сильно интегрирована в мировую экономику. Многие заводы в Европе и США работали исключительно на нашем сырье или полуфабрикатах. Одномоментно прервать цепочки невозможно. Бизнес не может себе этого позволить. Санкции развивались постепенно. Это дало России время на адаптацию. Многие страны Латинской Америки, Африки, Тихоокеанского региона и Ближнего Востока не поддержали санкции. Пул государств, оказавших нам экономическую и политическую поддержку, значительно больше тех, кто присоединился к санкциям. Мы наладили связи с Ираном, взаимодействуем с Пакистаном, Вьетнамом. фото: URA.RU — Что не учли Европа и США, вводя ограничения? — В РФ давно шла дискуссия о том, что многие компетенции надо развивать самостоятельно. Часто недобросовестная конкуренция со стороны западных компаний, которые в том числе использовали коррупционные схемы, мешала этому развитию. Вакуум, который возник после ухода их с рынка, заполнили отечественные производители. Это привело к росту объемов производства в разных секторах экономики. Конечно, остаются трудности. Сыграла свою роль спецоперация, увеличившая госзаказы в обрабатывающей промышленности. Это повлияло и на сырьевые отрасли. Апокалиптические прогнозы, которые делали западные аналитики, о том, что мы должны провалиться за год на 26%, не сбылись. Более того, промпроизводство показало рост 0,3%. Это вызвало удивление у западных коллег. — Первой последствия ограничений ощутила финансовая система. Как России удалось избежать хаоса в этой сфере? Российские власти не дали вывести из страны часть зарубежных активов, уточнил Александр Сафонов Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Увеличение учетной ставки, ограничение свободной продажи доллара и евро привели к заморозке спекулятивных сделок. Мы не дали вывести из страны значительную часть зарубежных активов. Если бы ЦБ оставил ситуацию неизменной, то мы получили бы не 11,9%, а 40% инфляции. Можно вспомнить опыт 1999 года, когда спекулятивная борьба с рублем закончилась дефолтом. В феврале и марте 2022 года от нашей страны этого и ждали. Дефолта не случилось. — Удалось за год снизить негативные последствия отключения SWIFT? — Отключение от SWIFT усложнило расчеты за товары. Приходится прибегать к посредническим инструментам. Жесткая позиция по расчетам за нефть и газ рублями привела к тому, что ЕС и США вынуждены были отменить ограничения для отдельных банков. Иначе они не смогли бы расплатиться за то, что им крайне нужно от нас. Штаты давят на союзников, требуя ужесточить санкции, но про себя не забывают. По товарам, которые являются для них стратегическими, ограничений они не делали — никель, литий, титан, удобрения, обогащенный уран. В мире задумались о создании бивалютных корзин, отмечает эксперт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Со многими странами Россия перешла на расчеты в национальных валютах. Как они воспринимают этот переход? — Они поняли, что в их интересах развивать параллельные формы финансового взаимодействия с РФ. У Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии и Китая нет желания находиться на постоянном контроле у США. Это дало возможность для развития альтернативных платежных систем, создания бивалютных корзин. — Год назад отмечался рост цен, повышенный спрос на отдельные продукты. В начале марта инфляция сбавила темпы, летом цены стабилизировались. В целом по году инфляция не превысила прогнозных значений. Почему и как это сказалось на экономике? — Год назад многое в росте цен было связано с поведением людей. Им показалось, что товары, которые они привыкли покупать, могут исчезнуть из магазинов. Они бросились скупать, возник спрос. Искусственный дефицит с психологическими корнями привел к росту цен на некоторые товары. Курс доллара подскочил до 120. Люди считали, что завтра все закроется и доставки из-за рубежа не будет. Тогда власти начали вводить ограничения на рост цен, проводить разъяснительную политику. Люди увидели, что сахар на полках есть сегодня, будет завтра и склады полные. Спрос на многие товары иссяк и ценник пошел вниз. И в этот период времени стали более ясными перспективы развития экономики. — Быстро поддержку правительства получил малый и средний бизнес — введен мораторий на проверки, предоставлена возможность взять кредиты, отменены страховые взносы, появился параллельный импорт. Как ведут себя предприниматели в условиях неопределенности? Власти РФ после введения санкций максимально снизили нагрузку на бизнес, напомнил Александр Сафонов Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Бизнес попал в тяжелую ситуацию. Решение ЦБ об увеличении ставки до 21% сделало для многих компаний заемные средства практически недостижимыми. Но государство ввело льготы по уплате налогов, снизив себестоимость производимого продукта и поддержав этим конкурентоспособность цен в РФ. Предприятиям выдавали субсидии в рамках защиты занятости. Многие компании смогли сохранить персонал. Это не привело к росту безработицы, сохранило платежеспособность людей, они продолжали получать доход, что важно для функционирования товарного хозяйства. Государство применило отработанный в пандемию подход — максимально снизило нагрузку на малый и средний бизнес. Многие предприятия получили госзаказы от армии. Очень активно на этом поприще развивается швейная промышленность. фото: URA.RU — После первых санкций в отношении России в 2014 году началось движение в сторону импортозамещения. В 2022 году эта тема обострилась. Предприятиям удалось перестроиться? В каких отраслях есть результаты? — Импортозамещение предполагает полный цикл производства товаров. Нужны квалифицированные кадры, проектные решения, оборудование. Это все можно купить, а вот компетенции — сложный аспект. Их не наработать за год. Возьмем ситуацию с полупроводниками. Мы покупали их за рубежом, в том же Тайване. Стратегия оказалась неверной. Власти решили воссоздать полный цикл их производства. На эту погоню уйдет не менее 5-7 лет. За это время у нас должна появиться номенклатура товаров, которые мы можем производить по полному циклу. В основном это новые технологии — авионика, материаловедение, композитные материалы. Огромное влияние имеет воссоздание новой научно-технической, научно-технологической среды вокруг предприятий. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (слева) на Туркмено-российском бизнес-форуме в Ашхабаде Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Во второй половине года правительство РФ занималось перестроением логистических связей. Премьер-министр Михаил Мишустин побывал в Армении, Азербайджане, Узбекистане, Туркменистане. Какие результаты дала активизация связей с Азией? — Чтобы ответить на этот вопрос надо посмотреть, как в условиях ограничений развиваются экономики наших партнеров. А они все в плюсе. Эти страны стали своеобразными транспортными хабами для РФ. Большое число товаров проходит непосредственно через них и это создает дополнительные рабочие места, приносит доходы. Инвестиционная активность в перечисленных республиках резко увеличилась. Но в логистике есть масса совместных направлений, которые могут быть успешными. Не зря в Советском Союзе существовала географическая экономическая интеграция. Взаимное проникновение экономик сделает невозможным повторение ситуации с Украиной. Кроме того, страны Центральной Азии являются географическими транзитерами в отношениях России с Индией, Ираном, Пакистаном, Афганистаном. Накопительный эффект от санкций не надо сбрасывать со счетов, уверен Александр Сафонов Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Может ли накопительный эффект от санкции навредить экономике в будущем? -Накопительный эффект существует и его не надо сбрасывать со счетов. Он будет проявляться в том, что мы станем добывать меньше полезных ископаемых. Это можно рассматривать и как плюс. Дело в том, что нефть, газ, уголь — не возобновляемые источники энергии. Так вакуум, который возник во взаимоотношениях с Западом, позволяет нам экономить ресурсы. Статья по теме Власти России показали, как справились с санкциями США и ЕС — Какие задачи стоят перед российскими властями в 2023 году? — Продолжение борьбы с инфляцией, восстановление реальных доходов населения, решение проблем бизнеса в части продвижения стартапов, которые как раз будут направлены на импортозамещение. В первую очередь — это работа с малым и средним бизнесом, в меньшей степени — с крупными компаниями. С ними итак все будет хорошо. Они сами себя прокормят. А малые предприятия являются источником идей и человеческого капитала. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сценарии краха российский экономики из-за беспрецедентных санкций США и ЕС не сбылись. В ответ на них правительство РФ во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным кардинально изменило экономическую политику. Разбирая итоги года под санкциями, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов объяснил корреспонденту URA.RU, в чем просчитался Запад, какие меры поддержки помогли отечественной экономике выстоять и с чем предстоит бороться России в 2023 году. — После введения санкций США и ЕС эксперты давали России негативные прогнозы. Экономического краха в 2022 году не случилось. Почему? — Россия в отличие от многих стран является самодостаточной с точки зрения основных ресурсов — не только природных, но и человеческих. За годы взаимодействия с международным сообществом наша страна оказалась сильно интегрирована в мировую экономику. Многие заводы в Европе и США работали исключительно на нашем сырье или полуфабрикатах. Одномоментно прервать цепочки невозможно. Бизнес не может себе этого позволить. Санкции развивались постепенно. Это дало России время на адаптацию. — Что не учли Европа и США, вводя ограничения? — В РФ давно шла дискуссия о том, что многие компетенции надо развивать самостоятельно. Часто недобросовестная конкуренция со стороны западных компаний, которые в том числе использовали коррупционные схемы, мешала этому развитию. Вакуум, который возник после ухода их с рынка, заполнили отечественные производители. Это привело к росту объемов производства в разных секторах экономики. Конечно, остаются трудности. Сыграла свою роль спецоперация, увеличившая госзаказы в обрабатывающей промышленности. Это повлияло и на сырьевые отрасли. Апокалиптические прогнозы, которые делали западные аналитики, о том, что мы должны провалиться за год на 26%, не сбылись. Более того, промпроизводство показало рост 0,3%. Это вызвало удивление у западных коллег. — Первой последствия ограничений ощутила финансовая система. Как России удалось избежать хаоса в этой сфере? — Увеличение учетной ставки, ограничение свободной продажи доллара и евро привели к заморозке спекулятивных сделок. Мы не дали вывести из страны значительную часть зарубежных активов. Если бы ЦБ оставил ситуацию неизменной, то мы получили бы не 11,9%, а 40% инфляции. Можно вспомнить опыт 1999 года, когда спекулятивная борьба с рублем закончилась дефолтом. В феврале и марте 2022 года от нашей страны этого и ждали. Дефолта не случилось. — Удалось за год снизить негативные последствия отключения SWIFT? — Отключение от SWIFT усложнило расчеты за товары. Приходится прибегать к посредническим инструментам. Жесткая позиция по расчетам за нефть и газ рублями привела к тому, что ЕС и США вынуждены были отменить ограничения для отдельных банков. Иначе они не смогли бы расплатиться за то, что им крайне нужно от нас. — Со многими странами Россия перешла на расчеты в национальных валютах. Как они воспринимают этот переход? — Они поняли, что в их интересах развивать параллельные формы финансового взаимодействия с РФ. У Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии и Китая нет желания находиться на постоянном контроле у США. Это дало возможность для развития альтернативных платежных систем, создания бивалютных корзин. — Год назад отмечался рост цен, повышенный спрос на отдельные продукты. В начале марта инфляция сбавила темпы, летом цены стабилизировались. В целом по году инфляция не превысила прогнозных значений. Почему и как это сказалось на экономике? — Год назад многое в росте цен было связано с поведением людей. Им показалось, что товары, которые они привыкли покупать, могут исчезнуть из магазинов. Они бросились скупать, возник спрос. Искусственный дефицит с психологическими корнями привел к росту цен на некоторые товары. Курс доллара подскочил до 120. Люди считали, что завтра все закроется и доставки из-за рубежа не будет. Тогда власти начали вводить ограничения на рост цен, проводить разъяснительную политику. Люди увидели, что сахар на полках есть сегодня, будет завтра и склады полные. Спрос на многие товары иссяк и ценник пошел вниз. И в этот период времени стали более ясными перспективы развития экономики. — Быстро поддержку правительства получил малый и средний бизнес — введен мораторий на проверки, предоставлена возможность взять кредиты, отменены страховые взносы, появился параллельный импорт. Как ведут себя предприниматели в условиях неопределенности? — Бизнес попал в тяжелую ситуацию. Решение ЦБ об увеличении ставки до 21% сделало для многих компаний заемные средства практически недостижимыми. Но государство ввело льготы по уплате налогов, снизив себестоимость производимого продукта и поддержав этим конкурентоспособность цен в РФ. Предприятиям выдавали субсидии в рамках защиты занятости. Многие компании смогли сохранить персонал. Это не привело к росту безработицы, сохранило платежеспособность людей, они продолжали получать доход, что важно для функционирования товарного хозяйства. — После первых санкций в отношении России в 2014 году началось движение в сторону импортозамещения. В 2022 году эта тема обострилась. Предприятиям удалось перестроиться? В каких отраслях есть результаты? — Импортозамещение предполагает полный цикл производства товаров. Нужны квалифицированные кадры, проектные решения, оборудование. Это все можно купить, а вот компетенции — сложный аспект. Их не наработать за год. Возьмем ситуацию с полупроводниками. Мы покупали их за рубежом, в том же Тайване. Стратегия оказалась неверной. В основном это новые технологии — авионика, материаловедение, композитные материалы. Огромное влияние имеет воссоздание новой научно-технической, научно-технологической среды вокруг предприятий. — Во второй половине года правительство РФ занималось перестроением логистических связей. Премьер-министр Михаил Мишустин побывал в Армении, Азербайджане, Узбекистане, Туркменистане. Какие результаты дала активизация связей с Азией? — Чтобы ответить на этот вопрос надо посмотреть, как в условиях ограничений развиваются экономики наших партнеров. А они все в плюсе. Эти страны стали своеобразными транспортными хабами для РФ. Большое число товаров проходит непосредственно через них и это создает дополнительные рабочие места, приносит доходы. Инвестиционная активность в перечисленных республиках резко увеличилась. Но в логистике есть масса совместных направлений, которые могут быть успешными. Не зря в Советском Союзе существовала географическая экономическая интеграция. — Может ли накопительный эффект от санкции навредить экономике в будущем? -Накопительный эффект существует и его не надо сбрасывать со счетов. Он будет проявляться в том, что мы станем добывать меньше полезных ископаемых. Это можно рассматривать и как плюс. Дело в том, что нефть, газ, уголь — не возобновляемые источники энергии. Так вакуум, который возник во взаимоотношениях с Западом, позволяет нам экономить ресурсы. — Какие задачи стоят перед российскими властями в 2023 году? — Продолжение борьбы с инфляцией, восстановление реальных доходов населения, решение проблем бизнеса в части продвижения стартапов, которые как раз будут направлены на импортозамещение. В первую очередь — это работа с малым и средним бизнесом, в меньшей степени — с крупными компаниями. С ними итак все будет хорошо. Они сами себя прокормят. А малые предприятия являются источником идей и человеческого капитала.