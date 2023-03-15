Путин задал новый тренд для карьерного роста в России

Первая в 2023 году ротация среди губернаторов показала, как будет формироваться власть

16 марта 2023 в 01:53 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин изменил карьерные тренды в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин раскрыл секреты успешной карьеры в новых условиях. Для этого нужно проявить себя в работе на новых территориях, комментируют эксперты первое в этом политическом сезоне решение Путина о перестановках в губернаторском корпусе: 15 марта и. о. главы Чукотки назначен Владислав Кузнецов. До этого момента он работал первым зампредседателя правительства ЛНР. По словам политологов, Донбасс становится кузницей не только опытных, но и действительно патриотичных элит. Встречу с и. о. губернатора Чукотского автономного округа Кузнецовым президент Путин провел в режиме видеоконференции. Глава государства попросил оценить текущую ситуацию на Луганщине. Кузнецов доложил о формировании плана социально-экономического развития до 2030 года, о мерах по развитию экономики республики. «Процесс вхождения в экономику, в социальную, правовую сферу достаточно непростой. Удается преодолевать все эти трудности?» — попросил уточнить президент. Владислав Кузнецов стал первым чиновником, для кого Донбасс стал местом карьерного роста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кузнецов ответил, что «есть четкое понимание, как и куда двигаться». Налажены рабочие отношения с федеральным правительством, идет интеграция по всем сферам, все проблемные вопросы решаются оперативно. «Отлично», — заметил Путин и спросил мнения чиновника об «административно-кадровых решениях». Президент имел в виду назначение Кузнецова на пост и. о. губернатора Чукотки. В отставку с этого поста отправлен Роман Копин, возглавлявший регион с 2008 года. Это первое увольнение в губернаторском корпусе с сентября 2022 года. Чиновник заверил президента, что «готов служить Родине там, где нужен». «Когда появилась возможность служить в ЛНР, я вызвался добровольцем, у меня не было никаких сомнений. Если будет оказана честь служить в том регионе, о котором вы говорите, я буду рад быть там полезным», — сказал Владислав Кузнецов. Путин поблагодарил его за работу в ЛНР. «Надеюсь, что все проблемы, которые сейчас стоят перед вами, будут решаться в том же темпе и с тем же качеством, которые вы продемонстрировали до сих пор. Я хочу вас за это поблагодарить. У вас очень хороший опыт работы на разных участках, по разным направлениям: вы и в бизнесе поработали, причем в крупном, и в административных структурах, и в представительных органах власти. Все говорит о том, что вы могли бы работать на участке с большим объемом ответственности, и надеюсь, так оно и будет. Хочу пожелать вам удачи», — сказал президент. На новых территориях, кроме опыта административной работы, для чиновников важна и патриотичность, считают эксперты Фото: Михаил Калянов © URA.RU В политику Кузнецов пришел из структур корпорации — «Сибур» (подконтрольна Геннадию Тимченко, который, как отмечает политолог Евгений Минченко, «наращивает свою губернаторскую квоту»). На посту вице-губернатора Курганской области, он проработал с 2019 по 2021 год. В июне 2022 года Кузнецова назначили первым зампредседателя правительства ЛНР. Тут же чиновник оказался под санкциями — сначала Великобритании, затем — Канады, а в октябре в санкционные списки его внес и ЕС. Источники URA.RU ранее заявляли, что Кузнецов пойдет на повышение. Собеседники агентства не исключали, что он возглавит один из регионов РФ. Как говорят эксперты, пост и. о. губернатора Чукотки Кузнецов занял неслучайно — он является выпускников четвертого потока так называемой «школы губернаторов». Есть и другое объяснение этого назначения. По словам президента Коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, Владимир Путин задает новый тренд — карьера строится через Донбасс. С этой позицией солидарен и научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он считает, что Кузнецов «оказался в перекрестии внимания начальства» и продемонстрировал и свои компетенции, и свою патриотичность. «Тот, кто работает в Донбассе, вообще на новых территориях, оказывается в зоне внимания первого лица. Это является одним из поводов для карьерного роста. Те, кто едет туда работать, работать в нестандартных условиях, получают шансы себя проявить. Это вечная беда аппарата — в обычных условиях чиновники действуют по процедуре. А на новых территориях задача сложнее: действуя по процедуре, нужно уметь принимать нетривиальные решения», — пояснил Журавлев. Новость по теме Минченко: карьера в России теперь делается через Донбасс Кузнецов, соглашаясь на работу в Луганске, когда началась интеграция новых регионов в российскую юрисдикцию, продемонстрировал, что не побоялся, объяснил решение президента директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Он не отказался. А люди, которые отказывались ехать туда, действительно были. Эта история (работа на новых территориях) — маркер и испытание для многих: одно дело, когда все ровно и скучно бюрократически, другое — это когда такие сложные сюжеты перед глазами. Кузнецов прошел это испытание, поэтому президент принял такое решение», — резюмировал Мартынов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин раскрыл секреты успешной карьеры в новых условиях. Для этого нужно проявить себя в работе на новых территориях, комментируют эксперты первое в этом политическом сезоне решение Путина о перестановках в губернаторском корпусе: 15 марта и. о. главы Чукотки назначен Владислав Кузнецов. До этого момента он работал первым зампредседателя правительства ЛНР. По словам политологов, Донбасс становится кузницей не только опытных, но и действительно патриотичных элит. Встречу с и. о. губернатора Чукотского автономного округа Кузнецовым президент Путин провел в режиме видеоконференции. Глава государства попросил оценить текущую ситуацию на Луганщине. Кузнецов доложил о формировании плана социально-экономического развития до 2030 года, о мерах по развитию экономики республики. «Процесс вхождения в экономику, в социальную, правовую сферу достаточно непростой. Удается преодолевать все эти трудности?» — попросил уточнить президент. Кузнецов ответил, что «есть четкое понимание, как и куда двигаться». Налажены рабочие отношения с федеральным правительством, идет интеграция по всем сферам, все проблемные вопросы решаются оперативно. «Отлично», — заметил Путин и спросил мнения чиновника об «административно-кадровых решениях». Президент имел в виду назначение Кузнецова на пост и. о. губернатора Чукотки. В отставку с этого поста отправлен Роман Копин, возглавлявший регион с 2008 года. Это первое увольнение в губернаторском корпусе с сентября 2022 года. Чиновник заверил президента, что «готов служить Родине там, где нужен». «Когда появилась возможность служить в ЛНР, я вызвался добровольцем, у меня не было никаких сомнений. Если будет оказана честь служить в том регионе, о котором вы говорите, я буду рад быть там полезным», — сказал Владислав Кузнецов. Путин поблагодарил его за работу в ЛНР. «Надеюсь, что все проблемы, которые сейчас стоят перед вами, будут решаться в том же темпе и с тем же качеством, которые вы продемонстрировали до сих пор. Я хочу вас за это поблагодарить. В политику Кузнецов пришел из структур корпорации — «Сибур» (подконтрольна Геннадию Тимченко, который, как отмечает политолог Евгений Минченко, «наращивает свою губернаторскую квоту»). На посту вице-губернатора Курганской области, он проработал с 2019 по 2021 год. В июне 2022 года Кузнецова назначили первым зампредседателя правительства ЛНР. Тут же чиновник оказался под санкциями — сначала Великобритании, затем — Канады, а в октябре в санкционные списки его внес и ЕС. Источники URA.RU ранее заявляли, что Кузнецов пойдет на повышение. Собеседники агентства не исключали, что он возглавит один из регионов РФ. Как говорят эксперты, пост и. о. губернатора Чукотки Кузнецов занял неслучайно — он является выпускников четвертого потока так называемой «школы губернаторов». Есть и другое объяснение этого назначения. По словам президента Коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, Владимир Путин задает новый тренд — карьера строится через Донбасс. С этой позицией солидарен и научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он считает, что Кузнецов «оказался в перекрестии внимания начальства» и продемонстрировал и свои компетенции, и свою патриотичность. «Тот, кто работает в Донбассе, вообще на новых территориях, оказывается в зоне внимания первого лица. Это является одним из поводов для карьерного роста. Кузнецов, соглашаясь на работу в Луганске, когда началась интеграция новых регионов в российскую юрисдикцию, продемонстрировал, что не побоялся, объяснил решение президента директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Он не отказался. А люди, которые отказывались ехать туда, действительно были. Эта история (работа на новых территориях) — маркер и испытание для многих: одно дело, когда все ровно и скучно бюрократически, другое — это когда такие сложные сюжеты перед глазами. Кузнецов прошел это испытание, поэтому президент принял такое решение», — резюмировал Мартынов.